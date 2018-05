Ο Vitali Butbaev ξανά στο δυναμικό της Saxo Bank

Ξανά στο δυναμικό της Saxo Bank, θα ενταχθεί Vitali Butbaev, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του CEO Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Vitali Butbaev έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για 13 χρόνια με τη Saxo Bank, κατέχοντας διάφορους ρόλους σε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας.

Ο Vitali Butbaev θα αναφέρεται απευθείας στον Damian Bunce, Chief Client Officer της Saxo Bank.

Μέσα από το νέο του ρόλο, o κ. Butbaev θα έχει υπό την ευθύνη του τις διαδικασίες ανάπτυξης και περαιτέρω διεύρυνσης της δραστηριότητας και της πελατειακής βάσης της εταιρείας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα αναλάβει την ευθυγράμμιση και την άρτια εκτέλεση των παγκόσμιων στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας, καθώς επίσης και να καταστήσει την Saxo Bank την πρώτη επιλογή για τους traders, τους επενδυτές και τους πελάτες χονδρικής.

Ο κ. Butbaev εντάσσεται στο δυναμικό της Saxo Bank έχοντας εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών. Η προηγούμενη θέση του ήταν αυτή του Ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της Velstand Capital, ενώ διετέλεσε επίσης και Group Regional Director για ένα χρόνο στο Presidents Institute. Πριν από αυτές τις θέσεις εργάστηκε στη Saxo Bank για 13 χρόνια. Από την θέση του Περιφερειακού Επικεφαλής για την Saxo Bank για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ο κ. Butbaev ηγήθηκε με επιτυχία των δραστηριοτήτων της εταιρείας για επτά χρόνια. Στην πορεία του στην Saxo Bank πέρασε και από διάφορες άλλες θέσεις πωλήσεων για τους πελάτες λιανικής, HNW και θεσμικούς πελάτες.

Ο κ. Butbaev αποφοίτησε από το Bauman Moscow State Technical University και από το Moscow Financial University. Πρόσφατα ολοκλήρωσε το TRIUM Executive MBA, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για υψηλόβαθμα στελέχη σε όλο τον κόσμο, που πραγματοποιείται από κοινού από τα NYU Stern School of Business, LSE και HEC Paris school of Management.

Σχολιάζοντας την ανάληψη καθηκόντων του κ. Butbaev, ο Damian Bunce, Chief Client Officer της Saxo Bank δήλωσε:

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε και πάλι στην ομάδα της Saxo Bank τον Vitali, ο οποίος θα αναπτύξει και θα εξελίξει τις δραστηριότητές μας και την πελατειακή μας βάση στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Vitali αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή υψηλόβαθμου στελέχους και διαθέτει βαθιά εμπειρία και γνώση της περιοχής. Ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της Saxo Bank οφείλεται στις άριστες ηγετικές του ικανότητες και είμαστε σίγουροι ότι αποτελεί το κατάλληλο στέλεχος που θα ηγηθεί της αναπτυξιακής μας πορείας και του μέλλοντος μας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης."

Ο Vitali Butbaev δήλωσε σχετικά:

"Είμαι πολύ ικανοποιημένος που επιστρέφω στην Saxo Bank σε μια εποχή όπου η τεχνολογία, η κανονικοποίηση και οι τάσεις στα μακροοικονομικά βρίσκονται στα βασικά δυνατά σημεία της εταιρείας. Είχα τη χαρά να αποτελώ μέρος της ομάδας της από το ταπεινό ξεκίνημα της και είδα την εταιρεία να μεταμορφώνεται σε μια πρωτοπόρο στο Fintech εταιρεία με πελάτες σε 170 χώρες.

Η Saxo Bank συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία αιχμής και την εξαιρετική εξυπηρέτηση από ταλαντούχα στελέχη. Μεταξύ των δυνατών σημείων της εταιρείας είναι να προσφέρει απαράμιλλη πρόσβαση σε traders και επενδυτές στις παγκόσμιες αγορές, μέσα από κορυφαίες πλατφόρμες συναλλαγών. Ακόμη, μέσα από τις υπηρεσίες "Banking-as-a-Service" η Saxo Bank προσφέρει δυνατά προϊόντα σε άλλες τράπεζες και brokers, οι οποίοι επιδιώκουν να αξιοποιούν την τεχνολογία της για να εξυπηρετήσουν ακόμη καλύτερα τους δικούς τους τελικούς πελάτες."

Ο Vitali Butbaev θα αναλάβει καθήκοντα στις 15 Μαΐου και θα έχει έδρα το γραφείο της Saxo Bank στην Πράγα.