Epsilon Net: Αύξηση κύκλου εργασιών 20,11% το 2017

Αύξηση κύκλου εργασιών, κερδών μετά από φόρους και EBITDA ανακοίνωσε για το 2017 ο όμιλος της Epsilon Net.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Epsilon Net κατά την τρέχουσα χρήση 2017 διαμορφώθηκε στα 14.965,53 χιλ. ευρώ έναντι 12.460,20 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2016, σημειώνοντας αύξηση 20,11% και επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της εταιρίας που την καθιστά τη μεγαλύτερη εταιρία επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα σε έργα του ιδιωτικού τομέα.

Η μεταβολή αυτή καταδεικνύει τη δυναμική αύξηση των εγκαταστάσεων σε νέους πελάτες ERP, Εμπορικολογιστικών και Mobile εφαρμογών της νέας πλατφόρμας PYLON, Pylon Hotel και Restaurant αλλά και εφαρμογών Payroll & HR.

Παράλληλα, τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσεως 2017 του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 687,55 χιλ. ευρώ έναντι 115,59 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2016, ενώ αύξηση 69,3% σημειώθηκε στα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2017 που διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκ. €, έναντι 1,3 εκ. € το 2016.

Σημαντικές εγκαταστάσεις ανά σειρά εφαρμογών στις εταιρίες:

• ERP - Εμπορικολογιστικές και Mobile εφαρμογές σειράς Pylon:

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Κύκνος Ελληνική Εταιρία Κονσερβών ΑΕ, KPMG ΑΕ, Grant Thornton ΑΕ, Αμοιρίδης - Σαββίδης ΑΕ (Morris, F&U, United, Daewoo Electronics), Lenovo Technology B.V., Sweetheart ΑΕ, Hager Hellas, AS HELLAS – Συστήματα Αυτοματισμού ΑΕ, Gkisakis Beauty Group, Across Ηotels, Dimitrokalis Group Of Hotels SA, Falcon AEBE, G.P. Products ΑE, Giannoulis Ηotels, P.A.P. Corp, Phytorgan SA, Rhodos Horizon Resort, Rivimetal Ath., Rivios SA, Time Center AE, Jackie O Bar Mykonos ΑΕ, Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας ΝΠΙΔ (ΕΣΥΠ), Ντουντουλάκης Ε. ΑΕΕ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Ired Elecτronics.

• Εφαρμογές Payroll & HR:

ΙΚΕΑ, FRAPORT, Intersport, ΜΕΒΓΑΛ, Κολιός, Apivita, Kosmocar, Όμιλος Νιτσιάκος, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μαρμαρίδης Έπιπλα, McCann Erickson, Ευβοϊκή Ζύμη, Φάρμα Μητσόπουλος, Όμιλος Ravago, Synca Super Markets, Cosmos Sport, Interfrost, Palmie Bistro, Sam 0-13, ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Θασιακές Γραμμές.

Σημειώνεται, ότι η πρόβλεψη της διοίκησης της εταιρίας είναι ότι ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και την επόμενη τριετία 2018-2020 με την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της Epsilon Net που βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

• Διεύρυνση του μεριδίου αγοράς Cloud Business Solutions στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (ERP, Εμπορικολογιστικές εφαρμογές, CRM, Mobile Applications καθώς επίσης και εφαρμογές λογισμικού για κάθετες – εξειδικευμένες αγορές).

• Ενίσχυση της συνεργασίας με την Vodafone στις Cloud εφαρμογές Eμπορικολογιστικής οργάνωσης Books Management.

• Περαιτέρω διείσδυση των εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Payroll & HRM Systems) στις επιχειρήσεις

• Ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αγορά των λογιστικών γραφείων και των ελευθέρων επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών με νέα προγράμματα και εξειδικευμένες υπηρεσίες καθώς και νέες τεχνολογικά αναπτυγμένες λύσεις που πρωτοπορούν στην Ελληνική αγορά όπως, η λύση Digital Accounting, Epsilon Cloud και CRMΛογιστών.