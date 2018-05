Συνέχεια στη διαμάχη με τη Folli-Follie δίνει το QCM

Συνέχεια στη "διαμάχη" με τη Folli-Follie Group δίνει το αμερικανικό fund QCM.

Συγκεκριμένα, μέσω του λογαριασμού του στο twitter, το QCM επισημαίνει ότι εξετάζει με λεπτομέρεια το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Folli-Follie, που περιλαμβάνει τα σημεία πώλησης.

QCM is closely scrutinizing the contents of the document released today by FF containing its alleged points of sales. We will release detailed comments accordingly.

"Θα δημοσιεύσουμε λεπτομερή σχολιασμό αναλόγως", τονίζει.

Επίσης, σε δεύτερο tweet του το Fund χαιρετίζει την άμεση παρέμβαση, όπως δηλώνει, των ελληνικών ρυθμιστικών αρχών για το θέμα της Folli-Follie.

We praise the swift intervention of the Greek regulators in handling the FF affair. In many years of watching similar situations elsewhere, I have yet to see a faster response.