Η QCM κλιμακώνει την "επίθεση" στην FFGroup

Με σειρά αναρτήσεων στο Twitter, το αμερικανικό hedge fund Quintessential Capital Management εξαπολύει μια ακόμη "επίθεση" εναντίον του Folli Follie Group.

Συγκεκριμένα, όπως ισχυρίζονται οι διαχειριστές του λογαριασμού, επισκέφθηκαν το κατάστημα του ομίλου Folli Follie στο εμπορικό κέντρο Westfield WTC στη Νέα Υόρκη και για μία ώρα δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ούτε έναν πελάτη να εξέρχεται από το εν λόγω κατάστημα, το οποίο -όπως σημειώνουν οι ίδιοι πάντα- είναι το μοναδικό που κατάφεραν να εντοπίσουν στην ηπειρωτική Αμερική.

Μάλιστα, το fund προκαλεί τους ακολούθους του στο Twitter να αναρτήσουν φωτογραφίες που να αποδεικνύουν την "επιθετική επέκταση του FFGroup στις ΗΠΑ", τις οποίες θα συμπεριλάβουν στο δεύτερο μέρος της έρευνας που θα ακολουθήσει, όπως προαναγγέλλει.

Οι αναρτήσεις της QCM:

We are LIVE from the "upgraded” and "relocated” Folli Follie store in the NYC Westfield WTC shopping center. Google says this time of day the mall is "usually as busy as it gets”... pic.twitter.com/AwrUkbC5Sm — QuintessentialCap (@QCMFunds) May 5, 2018

Number of customers walking out with shopping bags detected in the one hour plus we have been here: ZERO. This is the ONLY FF shop in continental USA we have been able to locate. pic.twitter.com/47K1P3mI6s — QuintessentialCap (@QCMFunds) May 5, 2018

QCM challenge: we are seeking evidence of FF "aggressive expansion of the FF brand in the USA”. Please tweet images of any other FF shop in continental US you can find. We will include them in Part II of our report... — QuintessentialCap (@QCMFunds) May 5, 2018

Time lapse of only known FF shop in the continental USA. Can you spot customers with shopping bags walking out? pic.twitter.com/O99UMCjnch — QuintessentialCap (@QCMFunds) May 5, 2018

