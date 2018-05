Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης κλίμακας σε μια εξελισσόμενη τηλεπικοινωνιακή αγορά που προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών (δικτύων Νέας Γενιάς, 5G, κλπ.), οδήγησε τις Vodafone και Wind να προχωρήσουν στην κατάθεση κοινής πρότασης προς τις τράπεζες με στόχο την απόκτηση του ελέγχου της Forthnet, στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην πρόταση αυτή, τα κύρια σημεία της οποίας παρουσιάζει το Capital.gr. οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν πως η πρότασή τους παρέχει την καλύτερη λύση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γύρω από την Forthnet, καθώς αποτελεί τη μόνη προσέγγιση με σημαντικές συνέργειες έπειτα από μια ενδεχόμενη εξαγορά. Οι συνέργειες αυτές, σημειώνουν, θα επιτρέψουν τη μεγιστοποίηση της αξίας της Forthnet, προσφέροντας μια νέα προοπτική και μια μακροπρόθεσμη, αξιόπιστη λύση για την εταιρεία, τους εργαζομένους, τους πιστωτές και τους πελάτες της.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση του Capital.gr, η πρόταση των Vodafone και Wind εστιάζει σε δύο κύρια σημεία:



* Προτείνει την ενοποίηση της πελατειακής βάσης σταθερής τηλεφωνίας της Forthnet στις αντίστοιχες λειτουργίες των δύο εταιρειών (Vodafone και Wind), ενισχύοντας έτσι σημαντικά τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και παράλληλα παρέχοντας σημαντικά καλύτερες υπηρεσίες στην υπάρχουσα πελατειακή βάση της Forthnet.

* Προτείνει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εταιρείας για την ανάπτυξη και πώληση τηλεοπτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας και αξίας. Μια τέτοια κίνηση εξασφαλίζει, σύμφωνα με τους δύο παρόχους, καλύτερη απόδοση του κόστους απόκτησης περιεχομένου και δορυφορικών υπηρεσιών, με προοπτική ενίσχυσης της διείσδυσης των υπηρεσιών τηλεόρασης πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτή η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, μιας και σήμερα η διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης ανέρχεται περίπου στο 25% των νοικοκυριών, σημαντικά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι δύο εταιρείες στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού υποστήριξαν επίσης πως η πρότασή τους θα ανοίξει νέες προοπτικές για τους εργαζομένους της Forthnet καθώς θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η τεχνογνωσία τους, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε μια διευρυμένη αγορά και να συμμετέχουν σε καινοτόμα έργα. Είναι σημαντικό, ανέφεραν, αυτή η τεχνογνωσία Ελλήνων εργαζομένων και μηχανικών να αναδειχθεί, να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο δύο ισχυρών ομίλων.

Η ανάγκη επενδύσεων

Βασικό επίσης επιχείρημα που προβάλλεται από τις δύο εταιρείες είναι πως ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε σημείο που απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις. Και αυτό διότι στην κινητή τηλεφωνία η κάλυψη 4G δεν έχει ολοκληρωθεί, απαιτούνται συνεχώς πρόσθετες επενδύσεις για να καλύπτεται η τεράστια ζήτηση για δεδομένα από τους συνδρομητές, ενώ η αγορά αρχίζει να ετοιμάζεται για την μελλοντική έλευση του 5G που απαιτεί υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια.

Ταυτόχρονα είναι άμεση η ανάγκη και για σημαντικές επενδύσεις στην σταθερή τηλεφωνία, μιας και σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πάνω από 50% χαμηλότερες ταχύτητες από τον παγκόσμιο μέσο όρο και η Ελλάδα βρίσκεται στην 85η θέση παγκοσμίως στην σταθερή τηλεφωνία. Η κατασκευή των δικτύων νέας γενιάς fiber to the Curb-FTTC και fiber to the home-FTTH έχουν ήδη ξεκινήσει με στόχο να αλλάξουν τελείως τα δεδομένα των ταχυτήτων στην χώρα μας.

Ωστόσο, απαιτούνται διαρκώς νέες επενδύσεις που πρέπει να κατευθυνθούν και στην μεγαλύτερη σύγκλιση σταθερών και κινητών τεχνολογιών προς όφελος της οικονομίας και κοινωνίας. Και αυτό για να συνεχίζουν οι συνδρομητές των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στην Ελλάδα να απολαμβάνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές.

Την περίοδο αυτή όλοι οι πάροχοι έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, έχοντας παράλληλα ανακοινώνει επενδύσεις €2.5 δις σε σταθερά και κινητά δίκτυα για την τετραετία 2017-2020. Σε μια αγορά όπου οι φόροι που επιβάλλονται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συνεχώς αυξάνονται, οι υγιείς πάροχοι είναι αυτοί που έχουν διαχρονικά στηρίξει τους πελάτες τους, όχι μόνο απορροφώντας τις αυξήσεις της φορολογίας, αλλά προχωρώντας παράλληλα και σε σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές.



Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν πως είναι ανάγκη να δημιουργηθούν νέες προοπτικές μέσα από την εξυγίανση της Forthnet. Όπως υποστηρίζουν, από την αξιολόγηση που πραγματοποίησαν διεθνείς οίκοι για λογαριασμό των δύο εταιρειών, προκύπτει πως η Forthnet καταγράφει επιδείνωση των επιδόσεων της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα έσοδά της μειώθηκαν κατά 8,5% το 2017 σε σύγκριση με το 2016, και κατά 22,6% σε σύγκριση με το 2014, οι πελάτες σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 3,3% (19 χιλιάδες) σε ετήσια βάση και κατά 109 χιλιάδες σε σύγκριση με το τέλος του 2014 και οι πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης μειώθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση (22 χιλιάδες) και κατά 91 χιλιάδες σε σύγκριση με το τέλος του 2014.

Αντίστοιχα, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 26,7% το 2017 και υποχώρησαν στα 40,2 εκατ.ευρώ, οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν κατά 31,2%, στα 32,9 εκατ. για το 2017 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και η αρνητική καθαρή θέση διαμορφώθηκε στα 191,9 εκατ. Με βάση την ίδια αξιολόγηση που πραγματοποίησαν οι δύο εταιρείες προκύπτει πως η Forthnet καταγράφει τραπεζικό χρέος το οποίο αγγίζει τα 310 εκατ., οι επιπλέον καθαρές υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 191 εκ. και οι επενδύσεις ανήλθαν μόλις στο 10% των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επενδύσεων. Σημειώνουν, δε, ότι σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες ανέρχονται σε περίπου 50,9 εκατ.ευρώ.

Με βάση την ίδια αξιολόγηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό των δύο εταιρειών, Vodafone -Wind υποστηρίζουν πως είναι σε θέση να στηρίξουν τη Forthnet, το μερίδιο της οποίας στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών μειώνεται και ανέρχεται σήμερα στο 7% της αγοράς από πλευράς εσόδων, καθώς έχει χάσει έδαφος στις τεχνολογικές εξελίξεις λόγω αδυναμίας κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο να ακολουθήσει το εξαιρετικά απαιτητικό επενδυτικό περιβάλλον.

Vodafone -Wind τόνισαν επίσης στις τράπεζες πως η σημερινή θέση της Forthnet δεν της επιτρέπει να είναι ένας βιώσιμος πάροχος σε ένα κλάδο με μεγάλο ανταγωνισμό και υψηλά κεφάλαια όπως αυτός των τηλεπικοινωνιών, καθώς στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας έχει χάσει σημαντικό αριθμό πελατών και από μεγαλύτερος εναλλακτικός πάροχος έχει μετατραπεί στον μικρότερο, ενώ στη συνδρομητική τηλεόραση από μοναδικός πάροχος που ήταν, έχει χάσει τη θέση της από τον ΟΤΕ αφού δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.

Οι δύο εταιρείες, τέλος, τόνισαν πως η πρόταση τους για την εξαγορά της Forthnet θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας την κλίμακα που απαιτείται σε μια αγορά που εξελίσσεται και προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς, 5G, κλπ. Η ύπαρξη υγιών και οικονομικά ισχυρών παρόχων, υποστηρίζουν, επιτρέπει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό μεταξύ τους καθώς και με τον πάροχο που κατέχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά, με στόχο την παροχή βέλτιστων προϊόντων και υπηρεσιών στα ελληνικά νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.