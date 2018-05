3ο Microsoft Summit: Εκεί που η τεχνολογία του μέλλοντος συναντά το επιχειρείν

Με τον κλάδο της τεχνολογίας να "καλπάζει" και να αποτελεί τη Νο1 προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, τις χώρες αλλά και τους απλούς πολίτες που επιθυμούν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν, η Microsoft Hellas διοργανώνει το 3ο Microsoft Summit για τρίτη συνεχόμενη χρονιά -μία διοργάνωση αφιερωμένη στο μέλλον που είναι ήδη εδώ.

Στελέχη του επιχειρηματικού και τεχνολογικού κλάδου θα συναντηθούν στο κορυφαίο τεχνολογικό γεγονός της χώρας, που αποτελεί μία γιορτή για την τεχνολογία, την καινοτομία και το επιχειρείν, στην οποία θα αναδειχθεί το πώς η τεχνολογία συνδέεται με την καθημερινή ζωή των πολιτών, την εκπαίδευση και την εργασία. Άλλωστε, η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους.

Στο συνέδριο, κορυφαίες ελληνικές εταιρείες που κάνουν πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συνεργάτες και πελάτες της Microsoft, θα έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν στους επισκέπτες τις λύσεις και τεχνολογίες που προσφέρουν.

Συνέδριο – θεσμός

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει καθοριστικά τη ζωή των ανθρώπων, ενώ έννοιες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things, το quantum computing, τα big data και το blockchain αποτελούν τις πιο ισχυρές προκλήσεις του αύριο. Για τον λόγο αυτό, το Microsoft Summit πρόκειται να ξεδιπλώσει, μπροστά σε εκατοντάδες επισκέπτες τον κόσμο της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων της, με τη συμμετοχή μοναδικών ομιλητών παγκόσμιας φήμης.

Διεθνείς Ομιλητές

Με διεθνείς ομιλητές από τους κλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας αλλά ακόμη και της πολιτικής, στις 22 Μαΐου στην Κεντρική Λυρική Σκηνή του εμβληματικού Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με θέμα "Empower3: Countries, Organizations, People”, το Microsoft Summit αποτελεί το ετήσιο flagship event της Microsoft Hellas.

Ειδικότερα, στο συνέδριο θα παραβρεθούν ομιλητές από όλο τον κόσμο, όπως ο Toomas Hendrik Ilves, ο πρώην Πρόεδρος της Εσθονίας, ο οποίος στα 10 χρόνια της θητείας του κατάφερε να οδηγήσει το μεγαλύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει βιώσει ποτέ η χώρα. Ο Toomas Hendrik Ilves θεωρείται σήμερα ειδικός σε θέματα e-government, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στις blockchain τεχνολογίες και θα αναπτύξει στο συνέδριο το δικό του όραμα. Ο Ilves κατέχει 29 τιμητικούς τίτλους και 9 διεθνείς βραβεύσεις για το έργο του, το οποίο έχει, επίσης, σχολιαστεί από τον Barack Obama ως ένα "παράδειγμα ψηφιακής δημοκρατίας προς μίμηση".

Στο συνέδριο θα μιλήσει και ο James Whittaker, Microsoft Distinguished Engineer & Visionary, αρχιτέκτονας της διαδικτυακής πλατφόρμας Bing και συγγραφέας. O Whittaker έχει εργαστεί στο παρελθόν στη Google αλλά και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Φλόριντα. Με σύνθημα, "Saving the world from boredom since before you were born”, ο Whittaker είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί, τόσο μέσα από τις δημοσιεύσεις του στο blog του, όσο και τα βιβλία που εκδίδει, όπως το "How Google Tests Software", αλλά και το "How to Break Software". Άλλωστε, όπως είχε γράψει στο παρελθόν ο ίδιος στο Twitter, "επιτυχία σημαίνει να έχεις πράγματα από το παρελθόν για τα οποία είσαι περήφανος, αλλά και πράγματα για το μέλλον για τα οποία είσαι ενθουσιασμένος".

Βέβαια, από το συνέδριο δεν θα μπορούσε να λείπει και το ελληνικό στοιχείο. Ο Dr. Dimitri Amiras, ο ελληνικής καταγωγής ακτινολόγος και Consultant Musculoskeletal Radiologist στο Imperial College Healthcare NHS Trust, που ηγήθηκε της ομάδας Βρετανών ερευνητών, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη επανορθωτική χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια συσκευής μεικτής πραγματικότητας, HoloLens της Microsoft, θα δώσει το "παρών" στο συνέδριο. Με τη συσκευή αυτή της Microsoft, επιτρέπεται η δημιουργία ολογράμματος μέρους του σώματος του ασθενή που χειρουργείται, με στόχο να πραγματοποιείται η επέμβαση με ει δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Στο συνέδριο θα παραβρεθεί και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καταξιωμένος Έλληνας επιστήμονας και Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Επιστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου Μ.Ι.Τ.. Ο Κ. Δασκαλάκης, που στα 27 του κατάφερε να λύσει σε μόλις ένα χρόνο τον επί 60 χρόνια άλυτο γρίφο του Nash, έρχεται στην Αθήνα, για μία μοναδική ομιλία. Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως έλυσε τον γρίφο όταν "κράσαρε" ο υπολογιστής του και περίμενε να ανοίξει. "Αν δούλευε ο υπολογιστής, μπορεί να μην προχωρούσε το θέμα" είπε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι το συνέδριο θα ανοίξει η CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Πέγκυ Αντωνάκου.