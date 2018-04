Νέα εποχή για την Avin

Το νέο εταιρικό σήμα, τα καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και το νέο σχεδιασμό της, παρουσίασαν σήμερα σε εκδήλωση στελέχη της εταιρείας καυσίμων, Avin.

Όπως σημειώνει ανακοίνωση της εταιρείας, η Avin εισέρχεται δυναμικά σε μία νέα εποχή και προσφέρει μία πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ικανοποιώντας τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή.

Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των καταναλωτών και τις τάσεις της αγοράς, η Avin ανέπτυξε μία πλήρη γκάμα ποιοτικών προϊόντων που διακρίνονται για τις επιδόσεις και την οικονομία που προσφέρουν. Έτσι σήμερα, μέσα σε ένα πρατήριο Avin ​​​​​​​ μπορεί κανείς να βρει μεγάλη ποικιλία καυσίμων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού. Συγκεκριμένα, προσφέρει δύο συμπληρωματικές οικογένειες καυσίμου, την οικογένεια Best Value (αμόλυβδη βενζίνη Best Value 95 για ξεκάθαρη οικονομία έως 4% και πετρέλαιο Best Value Diesel για φροντίδα του κινητήρα) και την οικογένεια Action (βενζίνη Action 100 και Action Diesel) με ειδικά πρόσθετα τελευταίας γενιάς που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις, επιτάχυνση και προστασία του κινητήρα από τις φθορές.

Επιπρόσθετα, το 2017 η Avin αναβάθμισε το πρόγραμμα ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου στα πρατήριά της. Συγκεκριμένα, το νέο της ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει λάβει την πιστοποίηση της Bureau Veritas, εξασφαλίζει πλήρως ότι ο καταναλωτής θα λάβει το σωστό καύσιμο ποιοτικά και ποσοτικά. Το 2017, εξειδικευμένα οχήματα της εταιρείας διένυσαν πάνω από 150.000 χιλιόμετρα πραγματοποιώντας 30.000 αναλύσεις ποιότητας και ελέγχους σε αντλίες και άλλα κρίσιμα σημεία του πρατηρίου. Έτσι, οι πελάτες της εταιρείας γνωρίζουν ότι σε ένα πρατήριο AVIN θα βρουν αξιόπιστο και αποδοτικό καύσιμο, όποια κι αν είναι η ανάγκη τους.

Για να επιβραβεύσει τους πελάτες της, η Avin ​​​​​​​ξεκίνησε στο τέλος του 2017 το πρωτοποριακό πρόγραμμα "Avin ​​​​​​​κερδίζω". Ένα πρόγραμμα μοναδικό καθώς ο πελάτης µε κάθε συναλλαγή σε καύσιμα, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να συλλέξει πόντους με χρήση της κάρτας ή της εφαρμογής. Μόλις συγκεντρωθούν 250 πόντοι αμέσως βγαίνει ένα κουπόνι αξίας 3€, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί ακόμα και από την αμέσως επόμενη αγορά στο πρατήριο. Πρόκειται για ένα εύκολο και άμεσο πρόγραμμα, το οποίο έλειπε από την αγορά και το οποίο οι καταναλωτές αγκάλιασαν αμέσως αφού είδαν πραγματικό όφελος από τις αγορές τους.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με εκτενές πρόγραμμα marketing και προωθητικών ενεργειών, μπορεί να τα βρει πλέον ο καταναλωτής μέσα σε ένα νέο και αναβαθμισμένο περιβάλλον πρατηρίου Avin​​​​. Μετά από ενάμιση χρόνο μελετών, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία του εξωτερικού, η Avin ​​​​​​ αλλάζει λογότυπο και σχεδιασμό πρατηρίου. Ο νέος σχεδιασμός χρησιμοποιεί το λευκό χρώμα και μοντέρνα αισθητική που εκπέμπει καθαρότητα και ξεχωρίζει από τα γύρω κτίρια της πόλης. Μεγάλα και φωτεινά σήματα, ριζικός ανασχεδιασμός των αιθουσών, νέα αισθητική που ταιριάζει στο σήμερα και κάνει την επίσκεψη του πελάτη ευχάριστη.

Ο κ. Τόλης Βασιλακάκης, Γενικός Διευθυντής της Avin, δήλωσε: "Είμαστε πολύ περήφανοι για τα βήματα που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Η Avin ​​​​​​​μετά από 40 χρόνια λειτουργίας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και ανανέωσης προσφέροντας μία πλήρη γκάμα διαφοροποιημένων καυσίμων κορυφαίας ποιότητας, αλλά και υπηρεσίες μοναδικές όπως το νέο πρόγραμμα Avin ​​​​​​​ Κερδίζω".

O κ. Γιώργος Θωμαΐδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Avin, δήλωσε: "Η Avin ​​​​​​προχωράει δυναμικά, ως μία μοντέρνα εταιρεία που αφουγκράζεται τις ανάγκες του καταναλωτή και είναι παρούσα στις εξελίξεις. Με νέα εικόνα, θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών του μέλλοντος".