Το πρώτο λόγο η Ελλάκτωρ για το 9,88% της Αττικής Οδού

Με την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του 9,88% της Αττικής Οδού από την Τράπεζα Πειραιώς να εκπνέει στις 7 Μαΐου, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στο ύψος των προσφορών που αναμένεται να κατατεθούν, καθώς και στη στάση που θα κρατήσουν οι βασικοί μέτοχοι της Αττικής Οδού.

Το ύψος της αποτίμησης της Αττικής Οδού, που απέκτησε τον Ιούλιο του 2010 η Αγροτική Τράπεζα από την ΑΤΤΙΚΑΤ προς 113 εκατ. ευρώ, όπως και η ολοκλήρωση της διάρκειας παραχώρησης, τον Οκτώβριο του 2024, είναι το κλειδί του διαγωνισμού και θα καθορίσει τις κινήσεις των ενδιαφερομένων σχημάτων. Τον πρώτο λόγο έχουν οι βασικοί μέτοχοι της Αττικής Οδού Ελλάκτωρ (59,24%) και J&P Άβαξ (20,8%) που διαθέτουν το δικαίωμα πρώτης προαίρεσης (right of first refusal) σε κάθε πώληση ποσοστού της εταιρείας.

Η αποτίμηση του προσφερόμενου πακέτου θα καθορίσει εάν τελικώς θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Εάν βρίσκεται εντός των ορίων που είναι διατεθειμένοι να κινηθούν, τότε η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη. Εάν το τίμημα κινηθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, τότε είναι πιθανό στο μετοχικό κεφάλαιο της Αττικής Οδού να εισέλθουν νέοι μέτοχοι έπειτα από πολλά χρόνια.

Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί; Ελληνικές και ξένες κατασκευαστικές εταιρείες που θα επιδίωκαν να αποκτήσουν μία ισχυρή πηγή εσόδων, αλλά και ξένα funds. Το υψηλό μέρισμα του αυτοκινητοδρόμου, που διαμορφώθηκε σε 68,5 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2016, δεν παύει να αποτελεί ισχυρό δέλεαρ για τους υποψήφιους επενδυτές.

Η επιστροφή στο Δημόσιο

Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία του υπουργείου Υποδομών, ο οδικός άξονας δεν μπορεί να επανακτηθεί, νωρίτερα από το 2024, από το Δημόσιο- που αποτελεί τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ)- διότι το 2024 θα "πιάσει" τις απαιτούμενες αποδόσεις (που θα "ενεργοποιήσουν" την επιστροφή του έργου στο Δημόσιο).

Βάσει της σύμβασης παραχώρησης, το ελληνικό Δημόσιο και ο ανάδοχος συμφώνησαν ότι η μέση απόδοση μετοχικού κεφαλαίου (ROEav) ανέρχεται σε 11,60%. Επιπλέον, το Δημόσιο- σύμφωνα με το άρθρο 49.6(4)- έχει αποδεχτεί, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αυξανόμενων εσόδων, να λάβει η κοινοπραξία της Αττικής Οδού επιπροσθέτως της προαναφερόμενης συμφωνημένης απόδοσης ποσοστό έως και 1,50% (11,60%+1,50%=13,10%).

Πάντως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να τεθεί στο τραπέζι-ενδεχομένως από άλλη κυβέρνηση-το ζήτημα της επέκτασης της χρονικής ισχύος της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού έναντι υλοποίησης των έργων επέκτασης του αυτοκινητοδρόμου.

Σημειώνεται ότι η Αττική Οδός περιλαμβάνει την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ), μήκους περίπου 52 χλμ., τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ), μήκους περίπου 13 χλμ. και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5χλμ.