Σε ισχυρή ανάπτυξη προσβλέπει ο όμιλος Σαράντη

της Αλεξάνδρας Γκίτση

"Χρειάζεται οι τράπεζες να λύσουν το θέμα των κόκκινων δανείων", είπε χθες κατά τη διάρκεια παρουσίασης της Γρ. Σαράντης ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και CFO του ομίλου κ. Κ. Ροζακέας.

Ο ίδιος σημείωσε πως οι τράπεζες δεν προχωρούν σε ευθεία αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων αλλά μεταθέτουν το πρόβλημα για αργότερα με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, το επενδυτικό ενδιαφέρον να περιορίζεται.

Ως παράδειγμα έφερε την περίπτωση της NOTOS COM, -μια πτωχευμένη με οικονομικούς όρους εταιρεία όπως είπε-, και την ένταξη της στην πλατφόρμα διαχείρισης της Pillarstone, μέσα από γενναίο "κούρεμα” των δανείων της πρώτης.

Στην ερώτηση αν στα σχέδια της Σαράντης είναι η εξαγορά κάποιας ελληνικής επιχείρησης, αν και δεν το απέκλεισε, έσπευσε να σημειώσει: "κανείς δεν αγοράζει ζημιές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις”.

Σε ότι αφορά την εσωτερική αγορά και τη θέση του ομίλου είπε πως το πρώτο τρίμηνο οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 7,5% ενώ αντίστοιχος ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης για όλο τον όμιλο. Για το σύνολο της χρήσης η διοίκηση του ομίλου αναμένει οργανική ανάπτυξη, +8% like for like, αύξηση 10,6% στα καθαρά κέρδη, 10,9% στις καθαρές πωλήσεις και ενίσχυση του EBITDA κατά 12,6%.

Ανάπτυξη πάντως στην οποία δεν έχει προϋπολογιστεί η εξαγορά της ουκρανικής Ergopack, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά μόνο της Indulona. Για τον λόγο αυτό δεν αποκλείεται ο όμιλος να προχωρήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεών του για το σύνολο της χρήσης, διότι όπως εκτίμησε ο κ. Ροζακέας, εφόσον ενσωματωθεί και η Ergopack, η επίδοση θα αυξηθεί. Πέρυσι η Ergopack πραγματοποίησε τζίρο 29 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ EBITDA, ενώ μέσω των επενδύσεων ύψους 3 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό που προγραμματίζει ο ελληνικός όμιλος η παραγωγή της και οι πωλήσεις της θα αυξηθούν κατά 30%. Επενδύσεις 6 εκατ. ευρώ έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει και στην Ελλάδα τη διετία 2018-2019.

Αναφορικά με το πρόστιμο που έχει επιβληθεί στον όμιλο από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η διοίκηση του εκτίμησε πως "θα ακυρωθεί”, καθώς πρωτοδίκως, με βάση το σκεπτικό της υπεράσπισης της, ο όμιλος έχει δικαιωθεί.