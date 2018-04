Σε παγκόσμιο προορισμό γκολφ μετατράπεται το Costa Navarino

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Σε προορισμό γκολφ υψηλών αξιώσεων μετατράπεται το τουριστικό συγκρότημα Costa Navarino, του οποίου η εταιρεία διαχείρισης ΤΕΜΕΣ εξασφάλισε, πριν από μερικές ημέρες, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία γηπέδου 36 οπών στην περιοχή "Κυνηγού” στον Δήμο Πύλου. Το έργο ανήκει στη δεύτερη φάση επέκτασης του Costa Navarino, που είναι προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση των παραθαλάσσιων υπερπολυτελών κατοικιών Navarino Residences.

Ουσιαστικά, στην περιοχή Navarino Hills, σε υψίπεδο 5.000 στρεμμάτων, θα αναπτυχθούν δύο γήπεδα γκολφ καθένα από τα οποία θα διαθέτει 18 οπές. Αυτά προστίθενται στο υφιστάμενο The Bay Course, γεγονός που εκτιμάται ότι θα καθιερώσει την περιοχή ως παγκόσμιο προορισμό γκολφέρ. Ως αποτέλεσμα, μετά την ανάπτυξη των δύο αυτών γηπέδων, το Costa Navarino θα μετατράπει σε golf resort που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί επάξια το πολυβραβευμένο Quinta do Lago που βρίσκεταί στην πόλη Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι η Αλγκάρβε που αποτελεί ένα νομό με μισό εκατομμύριο πληθυσμό στα νότια της Πορτογαλίας έχει ετήσιες εισροές, αμιγώς από δραστηριότητες γκολφ, της τάξης του 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία.

Η β' φάση

Η δεύτερη φάση της επένδυσης περιλαμβάνει εκτός από τα γήπεδα γκολφ και τις παραθαλάσσιες κατοικίες, το παραθαλάσσιο Νavarino Waterfront, που θα αποτελεί resort πέντε αστέρων, διαθέτοντας αγορά στα πρότυπα παράκτιας κωμόπολης. Επίσης, στο Navarino Bay, όπου βρίσκεται το βραβευμένο γήπεδο γκολφ The Bay Course, θα δημιουργηθεί ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο καθώς και βίλες με πισίνα. Θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως spa και beach club για αποκλειστική χρήση από τους επισκέπτες.

Σχετικά με το οικιστικό σκέλος, στην περιοχή κατασκευάζονται οι πρώτες από τους συνολικά τρεις διαφορετικούς τύπους κατοικιών (Navarino Residences) που συνδυάζουν στοιχεία της τοπικής φυσιογνωμίας με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, όπως αναφέρουν από την ΤΕΜΕΣ. Πρόκειται για τις Beachfront Villas που απέχουν μόλις 30 μέτρα από την παραλία που εκτείνεται σε μήκος 1,5 χλμ. και διαθέτουν θέα στο Ιόνιο πέλαγος. Οι διώροφες Panorama Villas, που φτάνουν τα 600 τ.μ. σε εσωτερικούς χώρους σε οικόπεδα έως 1.700 τ.μ., αναπτύσσονται μέσα στους ελαιώνες και έχουν θέα στο γκολφ και τη θάλασσα από το επίπεδο της πισίνας. Στη γειτονιά Olive Grove βρίσκονται και οι ισόγειες Golf Front Villas με θέα προς το Ιόνιο, οι οποίες φτάνουν τα 400 τ.μ. εσωτερικών χώρων σε οικόπεδα έως 1.700 τ.μ.

Μέχρι στιγμής περίπου 15 ιδιοκτησίες έχουν πωληθεί από τα σχέδια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40% των συνολικά προς διάθεση ακινήτων. Ευλόγως, οι συγκεκριμένες κατοικίες απευθύνονται σε εκατομμυριούχους, με τις τιμές εκκίνησης, για ιδιοκτησίες τεσσάρων δωματίων, να ανέρχονται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

