Προσωπικές ιστορίες και αποφθέγματα από γνωστούς CEOs σε forum του CEO Clubs Greece

Τις εμπειρίες τους, αντλώντας παραδείγματα από την πολυετή τους πορεία σε υψηλόβαθμες θέσεις και εμπνεόμενοι από τα αγαπημένα τους quotes, παρουσίασαν οκτώ διακεκριμένοι CEOs διαφορετικών κλάδων, στο Forum του CEO Clubs Greece, με θέμα "The story behind the quote”, που πραγματοποίησε στις 29 Μαρτίου, απευθυνόμενο κυρίως στους CEOs εταιρειών και τα στελέχη των ομάδων τους.

Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και αποτελεί παράρτημα του CEO ClubsInternational που λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια ως ένα από τα μεγαλύτερα business clubs παγκοσμίως με πάνω από 15.000 μέλη.



Τις προσωπικές τους ιστορίες και τα αποφθέγματα που τους επηρέασαν στην επαγγελματική τους πορεία μοιράστηκαν με το κοινό η Ιδρύτρια & Managing Partner της Focus Bari Ξένια Κούρτογλου, και η Managing Director Customer Experience Operations SE Europe της FedEx Χριστίνα Αλεβίζου. Για τον τρόπο που ένας ηγέτης πρέπει να ξεπερνάει πρωτίστως τον εαυτό του μίλησε ο CEO της Marine Tours, κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου. O Επικεφαλής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ευρώπης και Βορείου Αφρικής της Enel Green Power κ. Γεώργιος Παπαδημητρίου στην ομιλία του ανέπτυξε την έμπνευσή του πως όποια και αν είναι η πρόκληση θα πρέπει να υιοθετούμε την πεποίθηση ότι θα καταφέρουμε.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Philips Lighting κ. Λουκόπουλος και ο Συνιδρυτής & Partner, Velocity Partners Venture Capital κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, μίλησαν για τους πυλώνες της ηγεσίας. Επιπροσθέτως, ο Γενικός Διευθυντής της Carlson Wagonlit Travel, κ. Αντώνιος Βένιος μίλησε για την σημασία της τόλμης, να ζούμε έξω από τη ζώνη ασφαλείας μας όταν οι περιστάσεις το απαιτούν καθώς αυτό μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Weber Shandwick, Δημήτρη Μιχόπουλου ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών της εταιρίας Vodafone καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των αμέτρητων αρνητικών δημοσιευμάτων και επιπτώσεων που προκλήθηκαν.



Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση χάρισε την ευκαιρία στα παρευρισκόμενα υψηλόβαθμα στελέχη να εμπνευστούν από τις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι διακεκριμένοι ομιλητές και να κατανοήσουν τη δύναμη των λέξεων και την επίδραση των προσωπικών τους εμπειριών στην επαγγελματική τους ζωή.



Σε δηλώσεις της η κ. Γεωργία Καρτσάνη, Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, σημείωσε: "Συχνά οι λέξεις γίνονται φάρος, οδηγούν τη σκέψη μας και την θεώρησή μας για τη ζωή. Έτσι και οι CEOs, με τα δικά τους μοναδικά quotes ηγούνται των εταιριών τους, υπερήφανοι για όσα έχουν πετύχει, και παίρνουν την ενέργεια και το κουράγιο να προχωρούν παρά τις προκλήσεις και να συμπαρασύρουν κι άλλους μαζί τους. Το Forum αυτό είναι ό,τι πιο εμπνευστικό έχει πραγματοποιήσει το CEO Clubs και είμαι βέβαιη ότι κάθε ένας από τους συμμετέχοντες πήρε μαζί του τουλάχιστον μία νέα σκέψη που θα εμπνεύσει για κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο τη ζωή του".