4ο Forum Οικογενειακών Επιχειρήσεων από την KPMG

Για τέταρτη συνεχή χρονιά η KPMG διοργανώνει το forum των οικογενειακών επιχειρήσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου στο Ξενοδοχείο King George. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρόκληση για τη διατήρηση ισορροπιών και ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι μεγάλη και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν μία επιχείρηση είναι οικογενειακή. Η θεματολογία του forum καλύπτει καίρια ζητήματα που απασχολούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως οι "ευαίσθητες συζητήσεις" γύρω από τη διαδοχή, η εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο του forum των οικογενειακών επιχειρήσεων θα παραστούν σημαντικοί καλεσμένοι από το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιραστούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους:

-Ο Ken McCracken, Head of Family Business Consulting στην KPMG Βρετανίας, Fellow of the Family Firm Institute, βραβευμένος με το FFI Award for Outstanding Interdisciplinary Achievement και το STEP Award for Family Business Adviser of the Year θα παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό μίας επιτυχημένης διαδικασίας διαδοχής και θα δώσει πρακτικές συμβουλές για το χειρισμό των "ευαίσθητων συζητήσεων" σε θέματα διαδοχής μεταξύ των μελών της οικογένειας.

-Ο Jonathan Lavender, Global Chairman, KPMG Enterprise (inc. Family Business) θα μιλήσει για τις αλλαγές που θα επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στο επιχειρηματικό τοπίο και θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως ψηφιακές τεχνολογίες, αυτοματισμοί, ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

-Ο Alfredo De Massis, Full Professor of Entrepreneurship & Family Business στο Free University of Bozen-Bolzano της Ιταλίας, καθώς και στο Lancaster University Management School της Βρετανίας) και Director of the Unibz Centre for Family Business Management θα μοιραστεί με το κοινό νέες μεθόδους, οι οποίες συνδυάζουν την παράδοση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με στόχο την επιχειρηματική αριστεία.

-H Catherine Grum, Head of Family Office Services στην KPMG Βρετανίας, θα μιλήσει για τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο θεσμός του Family Office στις οικογενειακές επιχειρήσεις, τους λόγους ίδρυσης και την ενδεδειγμένη δομή, καθώς και πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

Τέλος, θα ακολουθήσει συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και αξιοποίηση εμπειριών από εκπροσώπους διακεκριμένων Ελληνικών Οικογενειακών Επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της KPMG, κ. Βαγγέλης Αποστολάκης: "Η χρονιά που πέρασε κατεγράφη ως θετική για τις οικογενειακές επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, καθώς το 57% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι επέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών. Ωστόσο, οι θετικές προοπτικές συνοδεύονται και από σημαντικές προκλήσεις. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις οικογένειες να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις, να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της επιχείρησής τους και να αναπτυχθούν, διασφαλίζοντας όμως την αρμονία και τη συνοχή της οικογένειας".