Με τεράστια συμμετοχή η εκδήλωση του ΕΕΑ για τα Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 η εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.



Στην ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο αίθουσα "Ολυμπία" στην Αίγλη Ζαππείου, απόδειξη του τεράστιου ενδιαφέροντος για το ζήτημα και της υψηλής του σημασίας, παρουσιάστηκαν οι αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων για όλες τις επιχειρήσεις και τα βήματα συμμόρφωσης στο νέο αυστηρό νομικό πλαίσιο.

Εισηγητές ήταν: ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ, Δικηγόρος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization-EPLO), η κα. Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κ. Ιωάννης Δρακούλης, Associate Partner ΕΥ, FIDS – Business Integrity and Compliance Management, ο κ. Αλέξανδρος Χασάπης, Senior Manager ΕΥ, FIDS – Business Integrity and Compliance Management, η κα. Ανθή Παπαγεωργίου, Fraud Investigation and Dispute Services EY, και η κα. Ήρα Χιώνη, Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρεία Νικόλας Κανελλόπουλος- Χαρά Ζέρβα και Συνεργάτες.

Στη διάρκεια των εισηγήσεων, αλλά και στον διάλογο που ακολούθησε με καταιγισμό ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες – μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι κάθε φορέας / επιχείρηση υποχρεούται σε συμμόρφωση προς το νέο κανονιστικό πλαίσιο, ενώ η μη συμμόρφωση συνεπάγεται έκθεση σε κίνδυνο όχι μόνο υψηλών προστίμων αλλά και αγωγών από πρόσωπα, τα δικαιώματα των οποίων προσβάλλονται. Τονίστηκε, ωστόσο, ότι θα πρέπει η συμμόρφωση να αντιμετωπίζεται με έναν θετικό και ουσιαστικό τρόπο, καθώς τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι επιχειρήσεις διαφυλάσσουν το "καλό τους όνομα" και προστατεύονται από τρίτους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μαζική συμμετοχή και ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει τον Μάιο και δεύτερη εκδήλωση του Ε.Ε.Α. για το θέμα των Προσωπικών Δεδομένων, ενώ θα υπάρξουν σχετικές ενημερώσεις και κατά κλάδο.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι αναρτημένες οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις των εισηγητών.