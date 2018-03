AGT: "Ταχύτατα αναπτυσσόμενη και εκτός συνόρων"

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ



Η AGT είναι μια ελληνική εταιρία που εξειδικεύεται στους τομείς: Engineering Projects, Facility Management, Security & Protection Systems, Energy & Environmental, Special Process Projects και Studies & Design.

Πιστή στο 10ετές αναπτυξιακό σχέδιο, έχει ήδη κάνει πράξη την επέκτασή της στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας ιδιαίτερα Projects που εκτός από σημαντική αύξηση πωλήσεων, προσέθεσαν και εμπειρία από έργα υψηλών προδιαγραφών.

Οι σύγχρονες τάσεις για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερων και εξειδικευμένων εργασιών με απαιτητικούς χρόνους υλοποίησης, βρήκαν την AGT έτοιμη σε υποδομές, οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό.

Οι high level δυνατότητες της εταιρίας, επιβεβαιώθηκαν μέσω του υψηλότατου όγκου πολυσύνθετων έργων που ανέλαβε και πραγματοποίησε, στο ακέραιο, το 2017.

Η AGT είναι από τις λίγες εταιρίες του Τεχνικού κλάδου, που έχει θετικό πρόσημο στα αποτελέσματά της ακόμη και μετά το 2007.

Στόχος της για, τα μετρήσιμα αποτελέσματα (KPI’s) για τους πελάτες, τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης πόρων, όσο και σε αυτό της ποιότητας των υπηρεσιών που απολαμβάνουν, επιβραβεύεται διαρκώς με Βραβεία στο Facility Management Awards και τον Τουρισμό, ενώ παραμένει εταιρία με εξαιρετικά υψηλή πιστότητα πελατών.

Ο μέσος χρόνος συνεργαζόμενων εταιριών είναι ήδη στα 10+ έτη.

Την εκρηκτική ανάπτυξη της εταιρίας κατά το 2017, δηλώνουν τα παρακάτω ενδεικτικά μεγέθη:

• 73 τομείς υπηρεσιών που δραστηριοποιείται, ταυτόχρονα. Από Τεχνική Συντήρηση, Μελέτες Διαρρύθμισης, Help Desks, Διαλογή Συσκευασιών, Ειδικούς Καθαρισμούς, Εστίαση, έως και Studies & Design, 24/7 Support Services, Energy Efficiencies κ.ά.

• 110.000 work orders εξυπηρετούνται ακέραια και ontime.

• 120% αύξηση τζίρου

• 40% αύξηση προσωπικού το 2017.

• Προσθήκη Compliance Services, Soft Services (Security, Pest control, gardening κα).

• Επέκταση με νέα εταιρία και γραφεία στην Κύπρο. Δραστηριοποίηση με projects σε Τουρκία, Γαλλία, Ισπανία και ήδη προετοιμάζεται η δραστηριοποίηση στην Ιταλία, με Zero Losses per Contract, απόδειξη της αποτελεσματικότητας των στελεχών, των υποδομών και της οργάνωσης.

Συνολικά η εταιρία εστιάζει στην φιλοσοφία του "Committed to Challenges”, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο λειτουργίας και εφαρμόζεται στο σύνολο των υπηρεσιών της.

Η AGT εμπλουτίζοντας τις υπόλοιπες υπηρεσίες της, δραστηριοποιήθηκε από τις πρώτες και στον τομέα του Facility Management και παραμένει έως σήμερα up-to-date σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης, τόσο στον τομέα της Τεχνικής Συντήρησης, όσο και στο σύνολο των υπηρεσιών της.

Η αποτελεσματικότητά της συνοψίζεται σε 4 συστατικά:

1. Σταθερότητα και συνέπεια στην υποστήριξη του πελάτη.

2. Ευελιξία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του έργου και στο οικονομικό κόστος.

3. Ταχύτητα και αξιοπιστία εκτέλεσης έργων.

4. Υψηλότατα επίπεδο Τεχνογνωσίας των Στελεχών της.

Η AGT Engineering & Operations Services, θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου και σίγουρα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη.

https://www.agtgroup.gr/

https://www.facebook.com/AGT

https://www.linkedin.com/company/AGT

https://twitter.com/AGT