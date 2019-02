Παρουσίαση του βιβλίου "Startups. Από την ιδέα στην Παγκόσμια Αγορά" στις 28/2 στο Public

Oι Εκδόσεις Φερενίκη και το Public, διοργανώνουν την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του Λευτέρη Παπαγεωργίου: "Startups. Από την ιδέα στην Παγκόσμια Αγορά", που θα πραγματοποιηθεί στo Public Συντάγματος, στον 5ο όροφο, την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, στις 18:45.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο εκδότης Χρήστος Ζαμπούνης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και ο συνιδρυτής του πολυχώρου The Cube, Σταύρος Μεσσήνης.

To βιβλίο αναφέρεται στα κοινά λάθη, που γίνονται σε κάθε νέα επιχείρηση αλλά και στους κανόνες, που αν ακολουθηθούν, μπορεί να αποτρέψουν πολλά από αυτά.

Μέσα από συνεντεύξεις με επιτυχημένους επιχειρηματίες, αφηγήσεις πραγματικών καταστάσεων και ιστορίες του διεθνούς επιχειρηματικού γίγνεσθαι, ο αναγνώστης παίρνει με εύκολο και εύληπτο τρόπο την πληροφορία, που χρειάζεται κάποιος, για να ξεκινήσει μια επιχείρηση.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Λευτέρης Παπαγεωργίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και CEO της Entranet με έδρα την Ελλάδα, την Florida των ΗΠΑ και το Λονδίνο.

Είναι ο σχεδιαστής του "έξυπνου σπιτιού του μέλλοντος για τους ηλικιωμένους", που βραβεύτηκε από το πρόγραμμα της ΕΕ: "Wider, the smart home for the elderly".

Κάτω από την καθοδήγησή του, η Entranet έχει βραβευθεί ως Εθνική Πρωταθλήτρια Καινοτομίας 2014-2015, από τα European Business Awards και, επιπλέον, έχει παραλάβει και τη Σφραγίδα Αριστείας από την Κομισιόν για την έρευνά της.

Είναι καταγεγραμμένος στο Μητρώο Ελλήνων Εφευρετών και κάτοχος αρκετών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες γύρω από το "έξυπνο σπίτι".

Έχει ιδρύσει 17 εταιρίες σε 5 χώρες μέχρι σήμερα. Έχει πουλήσει τις 8.