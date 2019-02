Lockheed Martin: Οι νέοι της Ελλάδας να εργαστούν στην αεροδιαστημική

Ως "συγκλονιστική εμπειρία" χαρακτήρισε την πρόσφατη εκτόξευση του δορυφόρου Hellas Sat 4 με τα χρώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της αποστολής, o Mesut Ciceker (Μεσούτ Τσιτσέκερ), υψηλόβαθμο στέλεχος της Lockheed Martin Corporation, της εταιρίας που κατασκεύασε τον τεχνολογικά πρωτοποριακό δορυφόρο, μιλώντας αποκλειστικά στο ΑΠΕ- ΜΠΕ. "Είναι η τεσσαρακοστή δεύτερη χρονιά, κατά την οποία εργάζομαι στον τομέα της αεροδιαστημικής. Πρόκειται για ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα εκτόξευσης και για μια πολύ επιτυχημένη εκτόξευση", τόνισε ο υπεύθυνος του αμερικανικού κολοσσού για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική της Lockheed Martin Corporation.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ.Τσιτσέκερ, οι διαδικασίες εξελίχθηκαν όπως είχε σχεδιαστεί, ο δορυφόρος τοποθετήθηκε σε διαμόρφωση τροχιάς (σ.σ. orbit configuration) αμέσως μετά την εκτόξευση και τα ηλιακά πάνελ αναπτύχθηκαν στην προβλεπόμενη έκταση. "Ο δορυφόρος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ απομένει να τακτοποιηθούν τα επόμενα σημαντικά βήματα (σ.σ στη διαδικασία μέχρι την τοποθέτηση του στο τελικό σημείο και την έναρξη λειτουργίας)", ανέφερε μερικά 24ωρα μετά την εκτόξευση της αποστολής VA247 ο κ.Τσιτσέκερ, που όμως δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο, εξαιρετικής βαρύτητας για την Ελλάδα σχέδιο (σ.σ. ο δορυφόρος εκτοξεύτηκε στις 5 Φεβρουαρίου με τον εκτοξευτήρα Ariane 5).

Mέσα από τη συνέντευξη στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, το πολυάσχολο στέλεχος της παγκόσμιας βιομηχανίας του Διαστήματος κάλεσε τους νέους της Ελλάδας σε συμμετοχή στην αναπτυσσόμενη αυτή βιομηχανία, στην οποία έχει εμπειρία δεκαετιών. "Συνιστώ ένθερμα λοιπόν να εργαστούν στον τομέα της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και βιομηχανίας", τόνισε αναφερόμενος σε νέους και νέες.

"Το Διάστημα έχει πολλά να προσφέρει στις δεκαετίες που έρχονται και χρειαζόμαστε νέα μυαλά που θα σκέφτονται out of the box (σ.σ θα έχουν ιδέες πέρα από τις κλασικές), θα ονειρεύονται πράγματα και θα τα υλοποιούν", πρόσθεσε. Ερωτηθείς, δε, κατά πόσον υπάρχουν ακόμη νέα σύνορα εξερεύνησης και τεχνολογικής εξέλιξης, που μπορεί ο άνθρωπος να διαβεί στην αεροδιαστημική τεχνολογία, ο αντιπρόεδρος του αμερικανικού κολοσσού για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική -με γενέτειρα τη Σμύρνη και καταγωγή μάλιστα από την Κρήτη για την οποία δηλώνει υπερήφανος- μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια και για τις δυνατότητες των Ελλήνων επιστημόνων. "Ξέρετε, ο πολιτισμός ξεκίνησε στην Ελλάδα, και τα λόγια μου αυτά τα εκφέρω με απόλυτη ειλικρίνεια" είπε, για να προσθέσει πως "η Ελλάδα θα κάνει πολλά περισσότερα ακόμη και θα φτάσει εκεί όπου της αξίζει", στον τομέα αιχμής της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και μηχανολογίας.

"Συνιστώ ένθερμα λοιπόν στους νεαρούς thinkers, τα νέα άτομα, να σκεφτούν, να ονειρευτούν και μετά να υλοποιήσουν τα όνειρα τους. Χρειαζόμαστε περισσότερους ευφυείς μηχανολόγους του Διαστήματος", σημείωσε ο κ.Τσιτσέκερ και πρόσθεσε πως "το Διάστημα συναρπάζει, γιατί υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα για να εξερευνήσουμε".

Ολόκληρη η συνέντευξη:

ΕΡ. Κύριε Τσιτσέκερ πώς αποτιμάται η εκτόξευση και η πορεία του προγράμματος του Hellas Sat 4 από τους επιστήμονες σας;

Είναι η τεσσαρακοστή δεύτερη χρονιά κατά την οποία εργάζομαι στον τομέα της αεροδιαστημικής. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία με τον Hellas Sat και τον συνεπιβάτη ArabSat, όπως φυσικά και με την Ariane Espace και το Guiana Space Centre. Πρόκειται για ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα εκτόξευσης και για μια πολύ επιτυχημένη εκτόξευση. Ο δορυφόρος τοποθετήθηκε σε διαμόρφωση τροχιάς (σ.σ orbit configuration) αμέσως μετά την εκτόξευση, τα ηλιακά πάνελ αναπτύχθηκαν στην προβλεπόμενη έκτασή τους και ο δορυφόρος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ απομένει να τακτοποιηθούν τα επόμενα σημαντικά βήματα (σ.σ στη διαδικασία μέχρι την τοποθέτηση του στο τελικό σημείο και την έναρξη λειτουργίας).

ΕΡ. Για ποιο λόγο είναι συναρπαστικός ο κόσμος της αεροδιαστημικής;

Η αεροδιαστημική είναι συναρπαστική -ειδικά σε ό,τι αφορά τον τομέα του Διαστήματος- γιατί μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις, το να "φτάσεις", το να "είσαι σε επαφή" σε αυτές τις αποστάσεις είναι δύσκολο, μια διαδικασία με πολλές προκλήσεις, και υπάρχουν πολλά ακόμη για να ανακαλύψουμε. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές (civil) εφαρμογές της αεροδιαστημικής, την εξερεύνηση του Διαστήματος, τους αστεροειδείς, την εξόρυξη ακόμη, το να πάμε οι άνθρωποι ξανά στη Σελήνη και μετά στον πλανήτη Άρη, σε όλα αυτά η ανθρωπότητα πάντα αναζητά τρόπους να ανακαλύψει περισσότερα. Είναι για αυτό τον λόγο που το Διάστημα συναρπάζει. Είναι γιατί υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα για να εξερευνήσουμε.

ΕΡ. Τόσα χρόνια μετά τα σημαντικά πρώτα επιτεύγματα, θα υποψιαζόταν κάποιος πως έχουμε φτάσει στην εκπλήρωση κάθε στόχου του ανθρώπου. Τόση τεχνολογία και εξέλιξη, υπάρχουν πράγματι πολλές τεχνολογικές προκλήσεις, στις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανταποκριθεί; Υπάρχει "χώρος" στο... απέραντο του Διαστήματος για καινοτομίες διαστημικής τεχνολογίας;

Ναι, φυσικά, αυτό ισχύει απολύτως. Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, μιλάμε για τους δορυφόρους νέας τεχνολογίας "high-throughput", όπως και για φορτία δορυφορικά που ελέγχονται με λογισμικό (software controlled payloads), τεχνολογίες που ανάμεσα σε άλλες βοηθούν ώστε να βελτιώνεται ο σχεδιασμός. Με αυτό το τρόπο διατίθενται πλατφόρμες πιο φιλικές προς τον χρήστη και πιο αποδοτικές. Δεν υπάρχει "ταβάνι" στις εξελίξεις και την καινοτομία. Μιλάμε για μια συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των επιδόσεων, κάτι που ισχύει ειδικά για τον Hellas Sat 4 και το φορτίο που φέρει. Μιλάμε για εκπληκτικές δυνατότητες και τεχνολογίες, που βρίσκονται κυριολεκτικά στην αιχμή της τεχνολογίας. Στον χώρο αυτό, και απαντώντας στην ερώτηση σας για "όρια" στην εξέλιξη, αυτά πραγματικά δεν υπάρχουν.

ΕΡ. Ποια είναι η άποψη σας για την Ελλάδα, τους Έλληνες επιστήμονες και την τεχνογνωσία που διαθέτουν;

Ξέρετε, ο πολιτισμός ξεκίνησε στην Ελλάδα, και τα λόγια μου αυτά τα εκφέρω με απόλυτη ειλικρίνεια, είμαι άλλωστε θα ήθελα να σας πω και μισός Έλληνας, αφού η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, είναι από την Κρήτη και γεννήθηκα αλλά και μεγάλωσα στη Σμύρνη. Επιστήμονες, φιλόσοφοι, στοχαστές, ξεκίνησαν από την Αρχαία Ελλάδα... Πιστεύω πως η Hellas Sat στην Ελλάδα έχει σπουδαίους μηχανολόγους και επιστήμονες και περιμένω πως η Ελλάδα θα κάνει πολλά περισσότερα ακόμη, όπως και πως θα φτάσει εκεί όπου της αξίζει.

ΕΡ. Τι θα λέγατε σε νεαρούς Έλληνες και τις νεαρές Ελληνίδες που θα ακούσουν ή θα διαβάσουν τα λεγόμενα σας και θα έχουν την ιδέα να εργαστούν στον χώρο της Αεροδιαστημικής τεχνολογίας και της αντίστοιχης βιομηχανίας; Είναι κάτι που θα πρέπει να τολμήσουν ή αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα η εργασία στον τομέα στον οποίο εργάζεσθε επί 40 και πλέον χρόνια;

Όχι, όχι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Πριν από 42 χρόνια δεν είχα κάποια άλλη επιλογή και η είσοδος μου στον κόσμο της αεροδιαστημικής έγινε κάπως τυχαία, καθώς άρχισα να εργάζομαι εκεί χωρίς να γνωρίζω τίποτα για το Διάστημα ή τις διαστημικές δραστηριότητες. Σήμερα όμως τα νέα παιδιά έχουν πολλές καλές επιλογές, πολλά εξαιρετικά αντικείμενα και πολλές εξαιρετικές επιλογές σπουδών μηχανολογίας. Συνιστώ ένθερμα λοιπόν το να εργαστούν στον τομέα της Αεροδιαστημικής τεχνολογίας και βιομηχανίας. Το Διάστημα έχει πολλά να προσφέρει στις δεκαετίες που έρχονται και χρειαζόμαστε νέα μυαλά που θα σκέφτονται out of the box (σ.σ θα έχουν ιδέες πέρα από τις κλασικές), θα ονειρεύονται πράγματα και θα τα υλοποιούν. Συνιστώ ένθερμα λοιπόν στους νεαρούς thinkers, τα νέα άτομα, να σκεφτούν, να ονειρευτούν και μετά να υλοποιήσουν τα όνειρα τους. Χρειαζόμαστε περισσότερους ευφυείς μηχανολόγους του Διαστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ