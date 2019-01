Έτος βραβεύσεων και πιστοποιήσεων το 2018 για το ΤΑΙΠΕΔ

Με σειρά βραβεύσεων για το έργο του και πιστοποιήσεων για τα συστήματα διοίκησης που εφαρμόζει έκλεισε το 2018 για το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ΤΑΙΠΕΔ διακρίθηκε την χρονιά που πέρασε για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων Ελλάδα και τη διαφάνεια των διαδικασιών του, λαμβάνοντας συνολικά 3 διεθνή βραβεία, ενώ πιστοποιήθηκε με δύο ISO για τα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζει.

Τον Δεκέμβριο του 2018 το διεθνές οικονομικό περιοδικό International Finance Magazine ανακήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ ως "Global National FDI Program - Greece 2018". Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019 στο Ντουμπάι. Το International Finance Award Program του IFM αναγνωρίζει επιτυχημένες δραστηριότητες σε εθνικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Το περιοδικό International Finance αποτελεί μία από τις κορυφαίες έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομητικές εκδόσεις και κυκλοφορεί κάθε τρίμηνο σε ανώτερα στελέχη σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με έδρα το Λονδίνο, το IFM παρέχει σε βάθος και εμπεριστατωμένη κάλυψη των εξελίξεων στην αγορά που βοηθούν τους αναγνώστες να κατανοήσουν τις περίπλοκες οικονομικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη διεθνή οικονομική κοινότητα.

Κατά το ίδιο μήνα, η HRADF έλαβε από την TÜV AUSTRIA HELLAS δύο Πιστοποιήσεις ISO: το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015, το οποίο καθορίζει τα κριτήρια για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και είναι το μοναδικό πρότυπο στην οικογένεια ISO 9000 που μπορεί να πιστοποιηθεί και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27000: 2013. Το σύστημα ISO 27000: 2013 βοηθά τους οργανισμούς να διατηρούν ασφαλή τα πληροφοριακά στοιχεία τους.

Όπως υπενθυμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, τον Ιούνιο του 2018, το Ταμείο ανακηρύχθηκε ως "Global FDI Program of the Year" από το διακεκριμένο διεθνές περιοδικό The European, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των αναγνωστών του. Τον Νοέμβριο του 2018, το διεθνές περιοδικό International Investor απένειμε στο ΤΑΙΠΕΔ τον τίτλο του "Most Transparent FDI Program / Global Markets 2019" για τη διαφάνεια στους διαγωνισμούς που διεξάγει.