Γ. Ανδριώτης: Στόχος της ΔΕΗ να παίξει ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια

Η χώρα μας καλείται να παίξει το ρόλο ενός περιφερειακού κόμβου, τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Γ. Ανδριώτης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του ΤΕΕ, τονίζοντας ότι στόχος της εταιρείας είναι να παίξει ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Όπως είπε, όλοι συμφωνούμε τους στόχους ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ έκανε λόγο για ελλείψεις πολιτικών που δεν εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται, αναπτύσσει δυναμικά τις ΑΠΕ και τα δίκτυα, αναμορφώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και αναζητεί συνεργάτες και στρατηγικούς εταίρους, με στόχο τη μετεξέλιξή τους σε μία διεθνή εταιρεία που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ενοποίηση της ΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή η ΔΕΗ έχει δραστηριοποιηθεί στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τα Σκόπια, ενώ συνεργασίες έχει συνάψει με εταιρείες και στη Βόρειο Αφρική. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί ο ενεργειακός εφοδιασμός. Μέχρι σήμερα έχουν αποσυρθεί 8 λιγνιτικές μονάδες, ενώ μέχρι το 2025 άλλες 7. Θεμελιώδη σημασία έχει η συγκράτηση και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Από το 2015 μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν υπήρξε αύξηση τιμών, αλλά παρείχαμε και εκπτώσεις στα τιμολόγια, σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσυεσε ότι χρειάζεται όμως σταθεροποιητικό αντίβαρο για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους.

Ο πετρελαϊκός κόσμος στην Ευρώπη συμμερίζεται απόλυτα τους στόχους για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής τόνισε ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Executive member of Board of Directors and General Manager, Group Strategic Planning and New Activities Hellenic Petroleum S.A., λέγοντας ότι η πετρελαϊκή βιομηχανία ήδη σχεδιάζει τη μετάβαση στη νέα οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Μάλιστα πρότεινε την εξόρυξη σε υγρά καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, καθώς είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος από οικονομικής άποψης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόσθεσε επίσης την ανάγκη αναβάθμισης των διυλιστηρίων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ακόμη ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε έργο ΑΠΕ δυναμικότητας 9 MW στο Νομό Καρδίτσας, ενώ στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας υπάρχουν επενδύσεις ΑΠΕ 200 MW, καθώς επίσης και έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα.

Στο νέο πεδίο που διαμορφώνεται στη μεταφορά Φυσικού Αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρθηκε ο Θωμάς Αχείμαστος chief strategy officer, Gastrade S.A ενώ στη σημαντική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Matteo Restelli, Development Director, IGI Poseidon S.A. Η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ΕΕ προς τις νέες ενεργειακές πηγές. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε το δυναμικό μας, προκειμένου να αναδείξουμε και ένα νέα ρόλο για την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι η χώρα θα παίξει στρατηγικό ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών καθώς επίσης και στη μεταφορά ενέργειας.

"Έργο μεγάλης σημασίας τόσο για τη χώρα μας, όσο και για την ΕΕ", χαρακτήρισε τον TAP η Κατερίνα Παπαλεξανδρή, Country Manager, Trans Adriatic Pipeline A.G. Έχει διανοιχθεί η ζώνη εργασίας στο σύνολο της διαδρομής του TAP στην Ελλάδα μήκους 550χλμ. Συνεχίζεται η τοποθέτηση σωλήνων σε μήκος 525 χλμ, ενώ σε 475 χλμ έχει γίνει η πλήρης αποκατάσταση της γης. Προχωράει με εντατικούς ρυθμούς ο σταθμός συμπίεσης στους Κήπους του Έβρου. Μάλιστα, όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί κανένα εργατικό ατύχημα. Πάνω από 3.500 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν στο έργο, ενώ ο αγωγός αποτελεί ένα στρατηγικό έργο που αναβαθμίζει τις υπάρχουσες υποδομές όπως π.χ. τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης. Η κα Παπαλεξανδρή αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του TAP στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 400 αρχαιολογικές ανασκαφές. Περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερες από 80 δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες.

To φυσικό αέριο είναι μακράν μία από τις πλέον αξιόπιστες και καθαρότερες πηγές ενέργειας, δήλωσε ο Nicola Battilana, Country representative Greece & Balkans, Snam S.p.A., επισημαίνοντας ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού μίγματος της Ευρώπης τα προσεχή χρόνια, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ