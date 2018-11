Στις 8 Νοεμβρίου το συνέδριο "Greece Forward IV Bιομηχανική Επανάσταση Προοδευτικές Πολιτικές Για Μια Δίκαιη Ψηφιακή Μετάβαση"

Στις 8 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα το διεθνές συνέδριο "Greece Forward IV Bιομηχανική Επανάσταση Προοδευτικές Πολιτικές Για Μια Δίκαιη Ψηφιακή Μετάβαση".

Αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

14:30-15:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ

15:15-16:00 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί



• Άννα Διαμαντοπούλου - Πρόεδρος, ΔΙΚΤΥΟ | πρ. Επίτροπος ΕΕ & Υπουργός

• Ernst Stetter - Γενικός Γραμματέας, FEPS

• Μανώλης Χριστοδουλάκης - Γραμματέας, ΚΙΝ.ΑΛ.

16:00 – 17:30 Πρώτο Μέρος

Αξιοποιώντας την Ψηφιακή Μετάβαση: Τεχνητή Νοημοσύνη, Καινοτομία, Ιδιωτικότητα

Συντονιστής: Βασίλης Ντούσας - International Relations Policy Advisor, FEPS

• Εύα Καϊλή – Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ομάδα Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (Ελλάδα)

• Σέργιος Θεοδωρίδης - Καθηγητής Επεξεργασίας Σήματος και Mηχανικής Μάθησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Chinese University of Hong Kong

• Ευάγγελος Χρυσαφίδης - Yπεύθυνος για συνεργασίες με κυβερνήσεις στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Microsoft

• Justin Nogarede - Digital Advisor, FEPS

• Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Συνιδρυτής πλατφόρμας douleutaras.gr

17:30 – 18:00 Παρέμβαση: Στέργιος Πιτσιόρλας - Αναπλ. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

18:00-18:30 Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

18:30 - 20:00 Δεύτερο Μέρος

Το Μέλλον της Eργασίας που Θέλουμε: Αυτοματοποίηση, Gig Economy και το Δικαίωμα στην Αξιοπρεπή Απασχόληση

Συντονιστής: Θοδωρής Γεωργακόπουλος - Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις

• Μιλτιάδης Κύρκος - Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ομάδα Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (Ελλάδα)

• Jacqueline O’Reilly - Καθηγήτρια Συγκριτικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Business School, University of Sussex

• Νίκος Δρανδάκης - Ιδρυτής & CEO, Beat

• Άκης Σκέρτσος - Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ

• Maria-Marta Travieso - Specialist, Τμήμα ‘Μέλλον της Εργασίας’, Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO)

• Mαρίλη Μέξη - Διευθύντρια, ΔΙΚΤΥΟ | Senior Research Fellow, United Nations Research Institute for Social Development & University of Geneva

20:00-20:10 Συμπεράσματα - Φτιάχνοντας μία Aτζέντα για το Mέλλον

• Άννα Διαμαντοπούλου - Πρόεδρος, ΔΙΚΤΥΟ | πρ. Επίτροπος ΕΕ & Υπουργός

• Θοδωρής Γεωργακόπουλος - Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις