Στις 26/11 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση το 13ο Διεθνές Συνέδριο Project Management

Η ετήσια συνάντηση διακεκριμένων Project Managers από τη διεθνή και την ελληνική αγορά πραγματοποιείται φέτος στις 26 Νοεμβρίου 2018 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Στο 13ο International Conference on Project Management Best Practices 2018 θα συζητηθεί το πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή (digital transformation & IT Governance) μέσα από συστήματα Project Management.

Θα παρουσιαστεί επίσης το πώς εφαρμόζεται το Project Management σε έναν οργανισμό όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, αντιμετωπίζοντας συνεχώς προκλήσεις διαχείρισης πόρων και φροντίζοντας συγχρόνως για την ανάπτυξή του και την απρόσκοπτη λειτουργία του πολύ σημαντικού και ευαίσθητου έργου του.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί και σε έργα σε έναν καθαρόαιμο κατασκευαστικό κλάδο: την αυτοκινητοβιομηχανία, και για εργαλεία business analysis και portfolio management που βοηθούν στη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και δεδομένων σε έργα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

Το συνέδριο συμπεριλαμβάνει και εκπαιδευτικά εργαστήρια 90 λεπτών τα οποία θα αναλύσουν τεχνικά θέματα όπως: Risk matrix, Systematic Lessons Learned, Benefits Management, Project Management Success Factors, Agile Techniques, Blockchain technologies for Project Managers, αλλά και θέματα διαχείρισης ομάδων όπως: Growth Hacking Collaboration Tools and Deep Learning as a problem solving technique.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν (με αλφαβητική σειρά) οι:



Apostolis Apladas, Software Architect and IT Project Manager



Rocio Davilla, BPO Program Management System, AGC Automotive Europe

Themis Gkion, Learning Experience Architect, Flow Athens



Ilias Katsagounos, Training Manager, e-training & communications, European Security and Defense College



Nicos Kourounakis, MASc, MBA, PMP, IPMA-D, PRINCE2, PM2 Certified

Senior Consultant, Global Business Management Consultants



Sakis Maraslis, Deputy Head of Unit-Digit A.1, Customers, Communications and Governance, European Commission



George Merguerian, BE, MBA, PMP, Senior Partner of Global Business Management Consultants, Managing Director of its European Operations



Theodore Moulos, CEO, GrowthRocks, ViralLoops



John Waring, Corporate Programmes and Projects Officer, European Defence Agency



Robin Vincent-Smith, Programme, Change and Knowledge Manager, MSF

Το συνέδριο περιλαμβάνει επίσης 2 προ-συνεδριακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, PM2 Essentials (21-22 Νοεμβρίου) και PM2 Agile Essentials (23-24 Νοεμβρίου) για τη νέα μεθοδολογία PM2 που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα σεμινάριο για τη διεθνή πιστοποίηση PMP που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Center of Excellence in Project Management της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία Global Business Management Consultants.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στο http://project.hau.gr.