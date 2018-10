Ξεκινάει η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής για την αξιολόγηση CR Index 2018-2019

Για 11η συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute CRI) προσκαλεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να δηλώσουν συμμετοχή στην αξιολόγηση CR Index 2018-2019 ώστε να επενδύσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης μέσα από ένα διεθνές Πρότυπο.

Έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 40 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους να συστηματοποιήσουν τον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους, μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους στον τομέα αυτό.Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στο στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρικής Υπευθυνότητας, που έχει αποδεδειγμένα συμβάλλει θετικά στη συνολική τους απόδοση.

Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεωρούν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια του BITC τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Παράλληλα, δίνεται ένα βραβείο ανά επίπεδο διάκρισης (Best Progress Award)για να τιμήσει την εταιρεία με τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή της αξιολόγηση, καθώς και ένας Eιδικός Έπαινος ανά πυλώνα αξιολόγησης του CR Index στην εταιρεία με την καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο πεδίο.Για πρώτη φορά το 2013, το Ινστιτούτο συμπεριέλαβε και το Best New Entry Award, το οποίο επιβραβεύει την εταιρεία με την καλύτερη επίδοση που συμμετέχει για πρώτη φορά στο θεσμό.

Κατά την αξιολόγηση CR INDEX 2017-2018, νέες εταιρείες προστέθηκαν στην "οικογένεια" του CR INDEX, ενώ οι διαχρονικά συμμετέχοντες κατάφεραν να κρατήσουν ή να βελτιώσουν – κάποιοι σημαντικά – τις επιδόσεις τους, παρά την αυξημένη δυσκολία των αναθεωρημένων κριτηρίων αξιολόγησης του BITC.Για πρώτη φορά το 2012, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του BITC, που βελτιώνεται διαρκώς για να παρακολουθεί τις τάσεις στο χώρο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Εθνικός Δείκτης συμπεριέλαβε το ανώτερο επίπεδο διάκρισης DIAMOND, η οποία απευθύνεται σε εταιρείες που βρίσκονται ήδη στα επίπεδα Platinum και Gold. Οι ερωτήσεις για το επίπεδο αυτό είναι προαιρετικές και ανεξάρτητες της υπόλοιπης αξιολόγησης. Μέχρι σήμερα, 4 εταιρείες έχουν καταφέρει να πάρουν αυτή την ανώτατη διάκριση.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής είναι μέχρι Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

O κύκλος της φετινής αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2019 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που θα διακριθούν.