Εκδήλωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και τον όμιλο DQS Hellas

Τον οδικό χάρτη θωράκισης των επιχειρήσεων μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης αναδεικνύει η εκδήλωση με τίτλο : "Sustainability us an one way solution" (η βιωσιμότητα μονόδρομος για την Ανάπτυξη), που συνδιοργανώνουν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο όμιλος DQS Hellas, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο κ. Dr Sied Sadek, εκπρόσωπος της Γερμανίας στην GRI, Διευθύνων Σύμβουλος της DQS CFS GmbH, Senior Director of DQS Holding GmbH. Παράλληλα ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτης Ε. Πετράκης, ενώ χαιρετισμό έχουν προσκληθεί να απευθύνουν ο αν. υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας και ο αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Επισημαίνεται ότι η GRI αποτελεί ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που πρωτοστάτησε στην υποβολή εκθέσεων για την αειφορία από το 1997.Τα πρότυπα αναφοράς για τη βιωσιμότητα της GRI (Πρότυπα GRI ) είναι τα πρώτα και πιο ευρέως υιοθετημένα παγκόσμια πρότυπα για την αναφορά βιωσιμότητας. Σημειώνεται ότι ο κ. Sadek είναι ο εκπρόσωπος της Γερμανίας σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αυτός που εισήγαγε τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουν οι εταιρείες να πιστοποιηθούν ως προς αυτή.

Υπογραμμίζεται ότι το θέμα της ομιλίας του εκπροσώπου της Γερμανίας στην GRI αφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/EU που ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο και υποχρεώνει από το έτος 2018, τις σημαντικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν συγκεκριμένη κατάσταση με τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά θέματα, σχετικά με τους εργαζόμενους και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , με στόχο να ενισχύσουν αφενός τη διαφάνεια στις δράσεις τους και αφετέρου τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την βιωσιμότητά τους.

Αναφερόμενος στη σημασία της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της DQS Hellas και Επίτιμος Πρόεδρος της Hellas Cert (Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης & Πιστοποίησης) κ. Μανώλης Δεληγιαννάκης τόνισε ότι η σύνταξη της έκθεσης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων-δημόσιων και ιδιωτικών- είναι απαραίτητη, ώστε ο Έλληνας να έχει βαρύνοντα λόγο στον τρόπο που αντιμετωπίζεται από το κράτος και τις εταιρείες, ως εργαζόμενος, καταναλωτής και φορολογούμενος. Όπως πρόσθεσε : "φαίνεται ότι οι Έλληνες καταναλωτές, κατά δήλωσή τους, να είναι περισσότερο διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προέρχεται από μια επιχείρηση, η οποία δηλώνει ότι στοχεύει στο να έχει ένα θετικό κοινωνικό ή περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι επίσης σημαντικός παράγοντας κατά την επιλογή θέσεων εργασίας. Το 43% των εργαζομένων απάντησε ότι αν τους προσφέρονταν δύο ισοδύναμα καλές θέσεις εργασίας, θα προτιμούσαν την -πιο ευαίσθητη σε κοινωνικά θέματα-εταιρεία ως εργοδότη. Αυτό αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα προσφέρουν στην κοινωνία, είναι σε καλύτερη θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχο δυναμικό. Καταλήγοντας ο κ. Δεληγιαννάκης δήλωσε ότι : "Η ορθή σύνταξη της έκθεσης βιωσιμότητας δεν είναι σημαντική μόνο λόγω νομικής υποχρέωσης δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες δημιουργούν προσδοκίες στους πολίτες δείχνοντας την σωστή τους προσέγγιση σε κοινωνικά ζητήματα σε σχέση με τους εργαζόμενους, πελάτες και προμηθευτές, διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στην εδραίωση θετικής φήμης της επιχείρησης, η οποία με τη σειρά της, συντελεί μακροπρόθεσμα στην αύξηση της κερδοφορίας της. Με απλά λόγια είναι μια επένδυση για την κάθε επιχείρηση".