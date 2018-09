Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ωνάση σε Ναυτιλία, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά

"Πρέπει να απελευθερωθούμε από την ιδέα ότι η θάλασσα θα γαληνέψει. Πρέπει να μάθουμε να πλέουμε και σε ταραγμένα νερά." Αυτή τη σοφή συμβουλή του Αριστοτέλη Ωνάση μπορούσαν να διαβάσουν, σε ένα αναμνηστικό δώρο που τους περίμενε στο τραπέζι, όλοι όσοι είχαν την τύχη να παρευρεθούν στην τελετή απονομής των Βραβείων Ωνάση 2018, τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, στο επιβλητικό Guildhall στο Λονδίνο.

Εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό, εφοπλιστικό και επιχειρηματικό χώρο, από όλο τον κόσμο, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την απονομή των Βραβείων Ωνάση 2018 σε πέντε σπουδαίους επιστήμονες, οι οποίοι στη λαμπρή ακαδημαϊκή τους διαδρομή, κατά μία έννοια, ακολούθησαν τα λόγια του Αριστοτέλη Ωνάση: κατάφεραν και διακρίθηκαν στα δύσκολα, διέγραψαν τη δική τους σημαντική πορεία σε "ταραγμένα" νερά.



Τα Βραβεία Ωνάση απονεμήθηκαν στους παραλήπτες τους από τους επίτιμους προσκεκλημένους, τον Sheriff στο City of London κ. Neil Redcliffe –που εκπροσωπούσε τον Λόρδο Δήμαρχο του City of London– και την Αυτού Εξοχότητα κ. Kitack Lim, Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας, σε ένα τελετουργικό που υπηρέτησε τη μεγαλοπρέπεια του Guildhall, αλλά και γέμισε με συναισθήματα συγκίνησης από τους βραβευμένους και τους οικείους τους οι οποίοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Να υπενθυμίσουμε ότι, ακολουθώντας την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 20ής Απριλίου από την Κριτική Επιτροπή των Βραβείων Ωνάση, οι πέντε βραβευθέντες για το 2018 είναι:

Βραβείο Ωνάση 2018, στα Χρηματοοικονομικά

• Douglas W. Diamond, Καθηγητής Διακεκριμένων Υπηρεσιών στα Χρηματοοικονομικά στην έδρα Merton H. Miller, Booth School of Business, University of Chicago

Βραβείο Ωνάση 2018, στο Διεθνές Εμπόριο (μοιράζονται)

• Jonathan Eaton, Διακεκριμένος Καθηγητής Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, The Pennsylvania State University

• Samuel S. Kortum, Καθηγητής Οικονομικών στην έδρα James Burrows Moffatt, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Yale University

Βραβείο Ωνάση 2018, στη Ναυτιλία (μοιράζονται)

• Mary R. Brooks, Ομότιμη Καθηγήτρια, Rowe School of Business, Dalhousie University και Πρόεδρος του Ναυτικού Συμβουλίου των Εθνικών Ακαδημιών, Washington DC

• Wayne K. Talley, Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ναυτιλιακού Ινστιτούτου και Εξέχων Διδάσκων, Strome College of Business, Old Dominion University

Τα Βραβεία Ωνάση απονέμονται κάθε 3 χρόνια σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς του κόσμου, για τα επιτεύγματα αλλά και τη συνολική τους προσφορά στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας, στα τρία πεδία δηλαδή που διακρίθηκε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Τρία βραβεία, το καθένα αξίας 200.000 $, χορηγούνται από το Ίδρυμα Ωνάση και απονέμονται σε συνεργασία με το Cass Business School, και ειδικότερα με το Κέντρο του για τη Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και το City of London.

Στην ομιλία του, ο Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση και Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, μεταξύ άλλων είπε: "Θα ήθελα να συγχαρώ τους νικητές των φετινών Βραβείων Ωνάση. Ως Ίδρυμα Ωνάση, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίζουμε αυτό τον θεσμό, σε συνεργασία με το City of London και το City University/Cass Business School. Είναι ένας θεσμός που θεσπίστηκε με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση εκείνων που οραματίζονται, που συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, τη φαντασία με την επιχειρηματικότητα, το ηγετικό με το ομαδικό πνεύμα. Το όνομα του Αριστοτέλη Ωνάση είναι συνώνυμο με τα πεδία ενασχόλησης των βραβευθέντων μας, τη Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά. Αυτοί είναι οι τρεις θεμελιώδεις τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις σύγχρονες οικονομίες. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γνώριζε πώς να εμπνέει, ήξερε πώς να διαφέρει από τον κανόνα, πώς να επιτυγχάνει, αλλά και πώς να αποτυγχάνει. Το Ίδρυμα Ωνάση, ως κληρονομιά του, είναι σήμερα μια δυνατή μηχανή που απελευθερώνει τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η Παιδεία, ο Πολιτισμός και η Υγεία είναι για εμάς τα οχήματα για έναν καλύτερο κόσμο."

Στην ομιλία του στην τελετή απονομής, ο Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος CBE, Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοοικονομικών στο Cass Business School, ο οποίος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του θεσμού των βραβείων, συνεχάρη τους πέντε νικητές των βραβείων για τα επιτεύγματά τους: "Τα Βραβεία Ωνάση απονέμονται για τέταρτη φορά και μπορεί κανείς να πει με ασφάλεια ότι έχουν καταστεί τα πιο αξιοσέβαστα διεθνή βραβεία στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας. Συγχαίρω θερμά τους βραβευθέντες, τα διακεκριμένα επιτεύγματα των οποίων έχουν βαθιά επίδραση στους γνωστικούς τους κλάδους και εξακολουθούν να έχουν βαρύτητα στην ακαδημαϊκή σκέψη και στην επιχειρηματική συμπεριφορά παγκοσμίως."

Οι δηλώσεις των βραβευθέντων

Ο παραλήπτης του Βραβείου Ωνάση στα Χρηματοοικονομικά, Καθηγητής Douglas W. Diamond, που διδάσκει στο University of Chicago, είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο αυθεντίες στους κύκλους της οικονομίας και τις κρίσεις ρευστότητας και είχε σημαντική συμβολή στον δημόσιο διάλογο για τον δημοσιονομικό κανονισμό που ακολούθησε μετά την οικονομική κρίση του 2008. Στην ομιλία αποδοχής του, ο Καθηγητής Diamond δήλωσε μεταξύ άλλων: "Είμαι πολύ χαρούμενος που λαμβάνω το Βραβείο Ωνάση. Μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση, οι διαμορφωτές πολιτικών και οι ακαδημαϊκοί έχουμε εστιάσει εκ νέου στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων."

Το Βραβείο Ωνάση 2018 για το Διεθνές Εμπόριο απονεμήθηκε στους Καθηγητές Jonathan Eaton και Samuel S. Kortum. Την τελευταία εικοσαετία, οι Καθηγητές Eaton και Kortum συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός μοντέλου διεθνούς εμπορίου, που να ενσωματώνει γεωγραφικούς παράγοντες στην παραδοσιακή κατανόηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Ο Καθηγητής Eaton, Διακεκριμένος Καθηγητής Οικονομικών στο Pennsylvania State University, που έχει εργαστεί επίσης πάνω σε θέματα κρατικού χρέους, κυρώσεων και μεταφοράς τεχνολογίας, δήλωσε: "Το Βραβείο Ωνάση στο Διεθνές Εμπόριο ενισχύει την αναγνώριση της συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, που ξεκίνησε από τον David Ricardo, στην οικονομική ευημερία. Μια πραγματική ευχαρίστηση στη ζωή μου ήταν και εξακολουθεί να είναι ο συγχρωτισμός με τους λαμπρούς, υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται στο διεθνές εμπόριο. Το Βραβείο μπορεί να βοηθήσει τον τομέα αυτόν να συνεχίσει να προσελκύει τα καλύτερα μυαλά που υπάρχουν εκεί έξω. Η τρέχουσα κατάσταση μάς δείχνει πόσο πολλή δουλειά χρειάζεται ακόμα να γίνει."

Ο Καθηγητής Samuel Kortum, Καθηγητής Οικονομικών στην έδρα James Burrows Moffatt του Yale University, ξεκίνησε την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του δουλεύοντας στους τομείς της τεχνολογικής καινοτομίας και της κατοχύρωσης σήματος. Πιο πρόσφατα, παράλληλα με τα συνεργατικά πρότζεκτ με τον Jonathan Eaton, έχει εργαστεί εκτεταμένα στην τιμολόγηση του άνθρακα σε διεθνές επίπεδο. Κατά την ομιλία αποδοχής του, αρχικά εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και ευχαρίστησε την οικογένειά του. Αμέσως μετά, μεταξύ άλλων, τόνισε: "Η απονομή του Βραβείου Ωνάση στο Διεθνές Εμπόριο αποτελεί μια εξαιρετική ικανοποίηση, ως αναγνώριση αυτού που οι άλλοι αποτιμούν ως συμβολή μας. Το βραβείο είναι ένα κίνητρο για να προχωρήσουμε στα πιο περίπλοκα ζητήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου."

Το Βραβείο Ωνάση 2018 στη Ναυτιλία απονεμήθηκε στην Ομότιμη Καθηγήτρια Mary R. Brooks του Dalhousie University και στον Καθηγητή Wayne K. Talley του Old Dominion University.

Η Καθηγήτρια Brooks είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Βραβείο Ωνάση στον τομέα της Ναυτιλίας. Στη διάρκεια της 40ετούς ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας της, η Καθηγήτρια Brooks έχει καθιερωθεί ως αυθεντία στους κανονισμούς ναυτιλίας τακτικών γραμμών, στην αποδοτικότητα των λιμένων και στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Πρόσφατα, ηγήθηκε ενός μεγάλου ερευνητικού έργου για την αξία της ναυτιλίας στον Καναδά. Στο δείπνο της τελετής απονομής δήλωσε: "Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα που έχω επιλεγεί ως μία εκ των δύο αποδεκτών του Βραβείου Ωνάση 2018 στη Ναυτιλία. Ως δεύτερη από τον Καναδά και πρώτη γυναίκα που λαμβάνω αυτό το τόσο περίβλεπτο βραβείο που απονέμεται σε ακαδημαϊκούς του συγκεκριμένου τομέα, αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη τιμή. Μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη της Νόβα Σκότια, μιας επαρχίας όπου η ναυτιλία είχε κρίσιμο ρόλο στην ιστορία και την οικονομία της, αλλά δεν γνώριζα τότε πόσο σημαντική ήταν η βιομηχανία αυτή για την παγκόσμια ευημερία. Κανένα μεγάλο ταξίδι ανακάλυψης δεν ολοκληρώθηκε από κάποιον μόνο του και γι’ αυτό μοιράζομαι την επιτυχία μου με όλους τους συνεργάτες και μέντορές μου, που εργάστηκαν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια."

Ο Καθηγητής Wayne Talley είναι αυθεντία διεθνούς κύρους στην αποδοτικότητα των λιμένων, στην πειρατεία και την ασφάλεια στη θάλασσα. Έχει συγγράψει επίσης αρκετά αξιόλογα εγχειρίδια πάνω στα οικονομικά λιμένων και θαλάσσης. Μετά την απονομή του βραβείου του από τον κ. Kitack Lim, Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας, δήλωσε: "Είναι τιμή μου που λαμβάνω το Βραβείο Ωνάση στη Ναυτιλία, σε αναγνώριση των συνεισφορών μου στη ναυτιλιακή έρευνα και των θεωρητικών οικονομικών συνεισφορών μου στην έρευνα ναυτιλιακής διοίκησης. Πρόθεσή μου είναι να προωθήσω τη θέσπιση ενός διδακτορικού προγράμματος ναυτιλιακής διοίκησης στο Old Dominion University, για την προαγωγή της μελέτης των ναυτιλιακών και των λιμένων ως παρόχων υπηρεσιών, όπου οι κύριες μεταβλητές για την κατανόηση της αποδοτικότητας των λιμένων είναι οι μεταβλητές ποιότητας των υπηρεσιών, όπως η ταχύτητα και η αξιοπιστία."

Πέρα από την επιβράβευση της καινοτομίας, της σκληρής δουλειάς και της επιστημονικής γνώσης, τα Βραβεία Ωνάση στοχεύουν διαχρονικά στην προβολή και ενδυνάμωση της εικόνας της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τα Lindau Nobel Laureate Meetings (συναντήσεις της επιστημονικής κοινότητας με Νομπελίστες) και τις Διαλέξεις Ωνάση στο ΙΤΕ (Επιστημονικές Διαλέξεις από κορυφαίους Νομπελίστες), μέχρι τις χιλιάδες υποτροφίες και την στήριξη Ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, το Ίδρυμα Ωνάση μέσα από την Παιδεία δημιουργεί συνδέσεις και δίκτυα σε όλο τον κόσμο έχοντας επίκεντρο και αφετηρία την Ελλάδα.

Κριτική επιτροπή των Βραβείων Ωνάση

Δρ. Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση (Πρόεδρος της Επιτροπής)

Καθηγητής Γιώργος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στην έδρα Leo Melamed, University of Chicago

Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος, Καθηγητής Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοοικονομικών στην έδρα LRF, Cass Business School, City, University of London

Καθηγητής Elhanan Helpman, Καθηγητής Διεθνούς Εμπορίου στην έδρα Galen L. Stone, Harvard University

Καθηγητής Robert Merton (Βραβείο Νόμπελ 1997), Διακεκριμένος Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Massachusetts Institute of Technology

Καθηγητής Myron Scholes (Βραβείο Νόμπελ 1997), Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στην έδρα Frank E. Buck, Ομότιμος, Stanford Graduate School of Business

Καθηγητής Eddy Van de Voorde, Καθηγητής Οικονομικών Λιμένων και Ναυτιλίας, University of Antwerp.