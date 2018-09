Τι θα δούμε στη φετινή ΔΕΘ

Τη μεγαλύτερη ΔΕΘ των τελευταίων 20 ετών, τουλάχιστον σε επίπεδο εκθετών, θα εγκαινιάσει στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας: για να καλυφθεί η ζήτηση για εκθεσιακούς χώρους στην 83η διοργάνωση, στην οποία τιμώμενη χώρα είναι οι ΗΠΑ, έχουν ανοίξει μέχρι και "πατάρια" που είχαν να χρησιμοποιηθούν για ένα τέταρτο του αιώνα, όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας ΔΕΘ-Helexpo AE, Κυριάκος Ποζρικίδης. Συνολικά, η φετινή ΔΕΘ καλύπτει 32.075 τετραγωνικά, έναντι 27.191 το 2017 (υπαίθριους και στεγασμένους χώρους), ενώ οι εκθέτες -ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρίες, που επιστρέφουν στη διοργάνωση μετά από χρόνια- έχουν ξεπεράσει τους 1.500, έναντι 1.398 πέρυσι και 556 το 2012. Η επισκεψιμότητα αναμένεται να καταρρίψει το περσινό ρεκόρ των περίπου 264.000 επισκεπτών, ενώ η 83η ΔΕΘ θα είναι επίσης η πλέον διεθνοποιημένη των τελευταίων ετών.

"Εδώ και αρκετές εβδομάδες δεν έχει μείνει ούτε εκατοστό διαθέσιμου χώρου. Ο ημιόροφος του περιπτέρου 16 είχε να ανοίξει 25 χρόνια, αλλά φέτος τον χρειαστήκαμε κι αυτόν" είπε χαρακτηριστικά ο κ.Ποζρικίδης. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της αμερικανικής συμμετοχής, οι επισκέπτες της 83ης ΔΕΘ θα δουν πράγματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα -και ενδεχομένως συνολικά στα Βαλκάνια- όπως έναν προσομοιωτή πτήσης με F35, ενώ υπογράμμισε πως το γεγονός ότι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπερ Ρος (Wilbur Ross), ηγείται της αμερικανικής αποστολής "δείχνει το ενδιαφέρον της χώρας για την Ελλάδα και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη και αποδεικνύει τη βαρύτητα της παρουσίας της Αμερικής στην έκθεση".

Kαθόλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, η τιμώμενη χώρα και οι περισσότεροι από 60 εκθέτες της, που αντιπροσωπεύουν τζίρο τρισεκατομμυρίων δολαρίων (ανάμεσά τους περιλαμβάνονται εταιρείες- κολοσσοί όπως οι Facebook, Google, Intel, HP, Oracle, Microsoft, Lockheed Martin και Cisco), θα διοργανώσουν δεκάδες εκδηλώσεις, φόρουμ και παρουσιάσεις (δείτε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων της αμερικανικής συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Στο περίπτερο 13, όπου φιλοξενείται η αμερικανική συμμετοχή, οι επισκέπτες θα μπορούν, κατά τον κ.Ποζρικίδη, να δουν κορυφαία τεχνολογικά επιτεύγματα, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στη χώρα, καθώς και εκθέματα και υπηρεσίες από εταιρείες εκπαίδευσης, βιομηχανίες ασφάλειας και άμυνας και φαρμακοβιομηχανίες.

Γκ.Φλέγκερ: Δεκάδες αμερικανικές εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν τρισεκατομμύρια δολάρια

Τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στη συμμετοχή τους στη φετινή ΔΕΘ επισήμανε από την πλευρά του ο νέος γενικός πρόξενος της χώρας στη Θεσσαλονίκη, Γκρέγκορι Φλέγκερ, επισημαίνοντας ότι στην έκθεση μετέχουν δεκάδες αμερικανικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν τζίρους τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο υπουργός Εμπορίου. O Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι στο πλαίσιο της αμερικανικής συμμετοχής θα βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης η ναυαρχίδα του Έκτου Στόλου, επισήμανε το υψηλό επίπεδο συμμετοχής των υπουργείων Ενέργειας και Εξωτερικών, ενώ πρόσθεσε ότι σε διάφορα σημεία της πόλης θα τοποθετηθούν αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης της χώρας του. Πρόσθεσε ότι το βάθος αυτής της δέσμευσης δείχνει πόσο σημαντικές είναι για τις ΗΠΑ η Ελλάδα, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα. "Η Αμερική είναι εδώ, είναι δεσμευμένη, οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι αξίες και τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι ευθυγραμμισμένα.

Οι επίσημες κρατικές συμμετοχές στη φετινή ΔΕΘ, μαζί με τις ΗΠΑ, φτάνουν τις 20, έναντι 17 πέρυσι, ενώ για πρώτη φορά λαμβάνουν μέρος στη διοργάνωση -ως κρατικές συμμετοχές- η Πορτογαλία, το Ουζμπεκιστάν και το Μπαγκλαντές. Η Κίνα, που κατείχε πέρυσι τον τίτλο της τιμώμενης χώρας, μετέχει και φέτος με 30 εταιρείες, γεγονός που αναδεικνύει κατά τον κ.Ποζρικίδη, μια συνέχεια, ενώ η Ινδία, που θα είναι τιμώμενη χώρα το 2019, δίνει το "παρών" με 35 εκθέτες.

Κ.Νοτοπούλου: Η πρώτη ΔΕΘ μετά τα μνημόνια δεν γίνεται σε μια πόλη-φτωχό συγγενή

Για την πρώτη ΔΕΘ μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η οποία γίνεται σε μια πόλη "που δεν είναι πια ο φτωχός συγγενής, αλλά που μπαίνει στον χάρτη του διεθνούς ενδιαφέροντος", έκανε λόγο από την πλευρά της η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία σημείωσε ότι η 83η ΔΕΘ θα έχει ιδιαίτερο κοινωνικό, επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Πρόσθεσε δε ότι το μήνυμά της είναι πως η Μακεδονία και γενικά η Βόρεια Ελλάδα στο επόμενο διάστημα θα είναι καταλύτης συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. "Κάθε συμφωνία, κάθε έργο, κάθε κυβερνητική παρέμβαση, κάθε αυτοδιοικητική παρέμβαση, κινείται πλέον προς αυτή την κατεύθυνση. Η 83η ΔΕΘ νομίζω ότι όλοι αντιληφθήκαμε ότι παίζει κρίσιμο ρόλο στην κατεύθυνση αυτή" σημείωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει όλοι να εξαντλήσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία που βρίσκεται μπροστά μας.

Απ.Τζιτζικώστας: Έκθεση-ορόσημο

Άλματα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η ΔΕΘ, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, που χαρακτήρισε την 83η διοργάνωση έκθεση-ορόσημο. Τόνισε δε πως η αμερικανική παρουσία αναβαθμίζει τον θεσμό. Με τη σειρά της η αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης, κα Άννα Αγγελίδου, αναφέρθηκε στις καινοτομίες της 83ης ΔΕΘ και συγκεκριμένα στον θεσμό της τιμώμενης χώρας, στη smoke free πρωτοβουλία και στο check in, που θα μπορούν να κάνουν οι επισκέπτες μέσω του περιπτέρου της Fraport Greece, προς όπου και αν πετάνε.

Στην παρουσία 60 επιχειρήσεων από την "αφρόκρεμα" της αμερικανικής επιχειρηματικότητας στο περίπτερο 13 αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος, ενώ έκανε γνωστό πως στο κέντρο του περιπτέρου θα υπάρχει χώρος που θα φιλοξενήσει 70 εκδηλώσεις.

Η πρώτη smoke free διοργάνωση στην Ευρώπη

Τις πόρτες σε ένα νέο κόσμο και ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο ανοίγει η smoke free πρωτοβουλία της 83ης ΔΕΘ, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της "Παπαστράτος", Χρήστο Χαρπαντίδη, ο οποίος σημείωσε ότι η ΔΕΘ είναι η πρώτη τέτοιου μεγέθους διεθνής διοργάνωση στην Ελλάδα και πιθανότατα και στην Ευρώπη που ανακηρύσσεται smoke free. "Μπορεί σε κάποιους η πρωτοβουλία αυτή να ακούγεται συμβολική αλλά είναι ουσιαστική (...) Η ΔΕΘ γίνεται μέρος της λύσης" σημείωσε ο κ.Χαρπαντίδης για την πρωτοβουλία smoke free, ενώ υπενθύμισε ότι η "Παπαστράτος" θέλει να οδηγήσει τη χώρα σε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, υπενθυμίζοντας ότι η εταιρεία σταματησε πρόφατα, μετά από πολές δεκαετίες, να παράγει τσιγάρα στην Ελλάδα, επενδύοντας αντ΄αυτού σε νέα καινοτομικά προϊόντα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Smoke Free θα απαγορεύεται η χρήση κάθε καπνικού προϊόντος στους εσωτερικούς χώρους, ενώ παράλληλα θα παροτρύνονται οι επισκέπτες να μην καπνίζουν ούτε στους εξωτερικούς χώρους, αλλά να κατευθύνονται στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες καπνιζόντων.

Μια "πολιτεία" 10.000 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των εκθετών, κινείται αυτή τη στιγμή και θα κινείται και από το Σάββατο εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, προετοιμάζοντας, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας στην 83η ΔΕΘ, όπως τόνισε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-Helexpo, Αλέξης Τσαξιρλής, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο γεγονός των Βαλκανίων.

Τι θα δούμε στη φετινή ΔΕΘ

Η φετινή διοργάνωση υποδέχεται στο θεματικό πάρκο "Ψηφιακή Ελλάδα (Digital Greece)", με 130 ελληνικές start ups (στο περίπτερο 12), που θα αναδείξουν το πρόσωπο μιας άλλης Ελλάδας, σε μια πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και της ΔΕΘ-Helexpo. Επιπλέον, στην έκθεση συμμετέχουν και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα υπό από την "ομπρέλα" της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Συνολικά 48 επιμελητήρια από όλη την χώρα, έναντι 43 πέρσι, με 360 επιχειρήσεις (έναντι 340 πέρσι) θα βρίσκονται στην έκθεση μέσω της Κεντρικής Ένωσης, ενώ ξεχωριστές εκθεσιακές συμμετοχές διαθέτουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Σερρών και το Επιμελητήριο Κοζάνης.

Οι επιμέρους ενότητες της 83ης ΔΕΘ καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια μέχρι την ομορφιά, την γαστρονομία, την καινοτομία κα., με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις.

Στο σκέλος της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, τα Music Events της 83ης ΔΕΘ περιλαμβάνουν καθημερινές συναυλίες κορυφαίων τραγουδιστών του ελληνικού πενταγράμμου (δωρεάν με το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση). Στις φετινές συναυλίες η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo θα τιμήσει τον Σταύρο Ξαρχάκο, ενώ την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το "The Blues Brothers Approved Show".

-Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ το "the Mindspark", το μεγαλύτερο event για το μάρκετινγκ, τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη, σε ένα διήμερο γνώσης, έμπνευσης και ανακάλυψης. Παγκοσμίου φήμης εισηγητές θα μεταφέρουν στο κοινό του "the Mindspark" τον αμερικάνικο τρόπο του επιχειρείν. Το "the Mindspark Θεσσαλονίκης" διοργανώνεται από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και την ΔΕΘ-Helexpo.

-Στο περίπτερο 17 διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Hall Of Games, που είναι ένα entertainment πάρκο, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

-Για 5η χρονιά, η Cheapart υποδέχεται τους φιλότεχνους και το κοινό της πόλης, με έργα επιλεγμένων καλλιτεχνών από οκτώ χώρες.

-Στο αφιέρωμα για την ενέργεια θα μετέχουν 35 εταιρείες, με έμφαση στα αέρια καύσιμα και τις χρήσεις τους

-Στο αφιέρωμα Automotion θα παρουσιαστούν νέα μοντέλα αυτοκινήτων, τροχόσπιτα, σκάφη κτλ

-Το αφιέρωμα Akademia θα είναι σημείο συνάντησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, με παρουσιάσεις νέων προγραμμάτων σπουδών, αλλά και σεμινάρια για τεχνικές αναζήτησης εργασίας

-Στο περίπτερο 2, θα πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Artecitya, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ενότητες "Virtual World" και "Games and Politics".

Το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση είναι 7 ευρώ, αλλά ισχύει και μειωμένο στα 5 ευρώ τις καθημερινές μέχρι τις 18:00. Το οικογενειακό των 4 ατόμων είναι στα 20 ευρώ, το Πολυτέκνων-Τριτέκνων-ΑΜΕΑ είναι 5 ευρώ, ενώ τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών δεν πληρώνουν εισιτήριο. Τις καθημερινές το ωράριο λειτουργίας της Έκθεσης θα είναι 16:00 με 22:00 και τα Σαββατοκύριακα 10:00 με 22:00.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ