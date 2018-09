Επίσκεψη Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στο ΓΕΕΘΑ

Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) των ΗΠΑ-Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Joseph F. Dunford, US Marine Corps, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, σε επίσημη τελετή στο Στρατόπεδο "ΠΑΠΑΓΟΥ”, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ κατά τη συνάντηση μεταξύ των δύο Αρχηγών συζητήθηκε το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Επίσης, έγινε επισκόπηση της υφιστάμενης διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, και εξετάσθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσής της στους τομείς της επιχειρησιακής και ατομικής εκπαίδευσης των τριών Κλάδων των ΕΔ, των ειδικών δυνάμεων καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στις τοποθετήσεις του, επισήμανε μεταξύ άλλων:

• Τις διαχρονικά άριστες σχέσεις των ΕΔ των δύο χωρών.

• Την απαίτηση ανάπτυξης διεθνών στρατιωτικών συνεργασιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας.

• Τη σταθερή συμβολή της Ελλάδας στην προβολή σταθερότητας στο διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή των ελληνικών ΕΔ σε επιχειρήσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά και εντός του ευρωατλαντικού πλαισίου.

• Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για την προώθηση της διμερούς και πολυμερούς στρατιωτικής συνεργασίας με κράτη των Βαλκανίων, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της σταθερότητας στον ευρύτερο χώρο εθνικού ενδιαφέροντος.

• Τη στρατηγική σημασία των υποδομών της Σούδας.

• Τη παραβατική συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι Τουρκικές ΕΔ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο General Joseph F. Dunford, US Marine Corps, κατά την παραμονή του στο ΓΕΕΘΑ, ενημερώθηκε για την εθνική αμυντική πολιτική της Ελλάδας, καθώς και για τα μείζονα θέματα και προτεραιότητες των Ελληνικών ΕΔ, ενώ επισκέφθηκε και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) όπου ενημερώθηκε για την οργάνωση και λειτουργία του.