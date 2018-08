Fake news ο θάνατος του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:00

Σε ένα κακόγουστο και μακάβριο αστείο οφείλεται η είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά.

Ένας ψεύτικος λογαριασμός στο twitter ο οποίος φέρει το όνομα της νέας υπουργού Πολιτισμού, Μυρσίνης Ζορμπά, έκανε λόγο για θάνατο του σκηνοθέτη.

Στη συνέχεια, ωστόσο, στον ίδιο λογαριασμό εμφανίζεται ανάρτηση η οποία αναφέρει πως πρόκειται για ψεύτικο λογαριασμό τον οποίο δημιούργησε ο Ιταλός δημοσιογράφος Tommasso Debenedetti

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti