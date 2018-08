ΗΠΑ: Οι άδειες στον Κουφοντίνα δίνουν κίνητρα στους αναρχικούς υποστηρικτές του για νέα βία

Την έντονη καταδίκη από πλευράς Ουάσινγκτον προκάλεσε η τέταρτη κατά σειρά άδεια από τη φυλακή την οποία λαμβάνει ο καταδικασμένος σε ισόβια αρχιεκτελεστής της "17 Νοέμβρη" Δημήτρης Κουφοντίνας.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου του State Department, Heather Nauert, σημείωσε ότι "ο Κουφοντίνας είναι τρομοκράτης ο οποίος έχει καταδικαστεί για σειρά φόνων, μεταξύ των οποίων και Αμερικανών αξιωματούχων και στρατιωτικών".

