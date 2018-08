Στον τελικό του Rogers Cup με Ναδάλ ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο πρώτος τενίστας εκτός της πρώτης εκατοντάδας της παγκόσμιας κατάταξης που θα είναι φιναλίστ στον τελικό του Rogers Cup, αφότου ο Νίκολας Κίφερ είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση στο Τορόντο το 2008 (ηττήθηκε από τον Ράφα Ναδάλ).

Αντίπαλός του στον τελικό θα είναι ο κορυφαίος της παγκόσμιας κατάταξης Ράφαελ Ναδάλ, κάτοχος 17 τίτλων Grand Slam και 79 τίτλων συνολικά, ο οποίος κέρδισε τον 22χρονο Ρώσο Κάρεν Κασάνοφ, νο 38 στον κόσμο.

