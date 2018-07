Το Singularity έρχεται στην Αθήνα στις 19 & 20 Νοεμβρίου

Τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, ρομποτική, διαδίκτυο των πραγμάτων, ενέργεια και καινοτόμες εφαρμογές και πρακτικές που έρχονται από το μέλλον και υπόσχονται να αλλάξουν τη ζωή μας, θα συζητηθούν και θα αναλυθούν από ομιλητές παγκοσμίου βεληνεκούς στο Singularity Greece Summit που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 19 & 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Η κα Νίκη Συροπούλου ιδρύτρια του ΤedxAcademy, και του Singularity Greece

Στις 11 Ιουλίου, η Νίκη Συροπούλου ιδρύτρια του ΤedxAcademy, και του Singularity Greece, παρουσίασε στο Μουσείο Μπενάκη το περιεχόμενο και τους ομιλητές του Singularity Summit που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και παρουσιάζει τις νέες τεχνολογίες και ευκαιρίες που θέτουν για ανάπτυξη και ευημερία.

Πριν από μερικά χρόνια, στο ερευνητικό κέντρο της NASA και στη Silicon Valley, ο Peter Diamandis και ο Ray Kurzweil ίδρυσαν το Singularity University, με στόχο να εκπαιδεύσουν τους μελλοντικούς ηγέτες σε νέες τεχνολογίες που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Φέτος, αυτή η παγκόσμια κοινότητα σκέψης, έρευνας και καινοτόμων δράσεων του Singularity University, έρχεται στην Ελλάδα, με το Singularity Summit.

Πρόκειται για ένα διήμερο, με ομιλίες, workshops και καινοτόμες στρατηγικές.

Δώδεκα παγκόσμιου βεληνεκούς ομιλητές, όπως:

* Peter Diamandis (Chairman and Ceo of the X Prize Foundation –Co –Founder & Executive Chairman of Singularity University)

* Ramez Naam (Co-Chair, Energy & Environment at Singularity University)

* Vivienne Ming (SU Faculty- Cognitive-Neuroscience)

* Dr. Divya Chander (SU Faculty –Neuroscience, Medicine)

* LarryKeeley (President-Co-Founder Doblin Group –Managing Director Deloitte Consulting LLP)

* Stefano Gastaut (Director Internet of Things, Vodafone Group)

* Jyotika Virmani (Senior Director Planet & Environment, X Prize )

* Tomas Björkman (Applied Philosopher and Social Entrepreneur)



οι οποίοι θα μοιραστούν τις απόψεις και τις ιδέες τους, θα αναλύσουν σε βάθος τις εξελίξεις και θα αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις που θα αλλάξουν τον κόσμο μας και θα τον οδηγήσουν με σταθερά βήματα σε ένα καλύτερο μέλλον.

Στόχος του Singularity Greece Summit, είναι να αποτελέσει ένα ετήσιο σημείο αναφοράς καινοτόμων και πρωτοποριακών μυαλών και να λειτουργήσει ως καταλύτης εξέλιξης και καινοτομίας, αλλά και σημείο καμπής για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των start-ups και κάθε μορφής καινοτόμων ιδεών.

Τη μοναδική αυτή προσπάθεια στηρίζουν σημαντικοί οργανισμοί της χώρας, όπως η Deloitte, η Vodafone, η Alpha Bank, η Raycap, Καθημερινή και ο SKAI.

H Nίκη Συροπούλου Director του Singularity Summit, τόνισε μεταξύ άλλων "είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να μπει στην νέα εποχή και να αναπτύξει μια νοοτροπία καινοτομίας, ώστε να διαγράψει μια αναπτυξιακή πορεία στο μέλλον’’ .

Peter Diamandis (με videolink from Silicon Valley)

"Η Ελλάδα χρειάζεται ένα δυναμικό βηματισμό ώστε να ξαναμπεί στο χάρτη της παγκόσμιας καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Θα χαρώ να σας δώ όλους τον Νοέμβριο στο Singularity Summit στην Αθήνα ώστε δημιουργήσουμε θετική επίδραση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.

Γεώργιος Νούνεσης -Διευθυντής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

‘’Στον Δημόκριτο αγκαλιάζουμε κυριολεκτικά τις εκθετικές τεχνολογίες. Στα εργαστήρια μας δημιουργούμε νέα γνώση ενώ παράλληλα οι εταιρείες στο τεχνολογικό μας πάρκο παράγουν παγκόσμιες καινοτομίες. Σ’ αυτό το δυναμικό οικοσύστημα, η συνεργασία με το Singularity University Athens φέρνει ενέργεια και έμπνευση. Πιστεύουμε ότι το Singularity Summit με τις μοναδικές του εκδηλώσεις θα δράσει ως καταλύτης για την προετοιμασία της Ελληνικής Κοινωνίας προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που φέρνει το άμεσο μέλλον’’.

Ο κος Δ.Κουτσόπουλος CEO της Deloitte δήλωσε "Στην Deloitte γνωρίζουμε καλά ότι η καινοτομία ξεκινάει έχοντας οραματιστεί το μέλλον και ως Platinum Global Partner του Singularity θα είμαστε μαζί για να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και την ελληνική κοινωνία να υιοθετήσουν το πνεύμα της καινοτομίας και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες των νέων τεχνολογιών.”

Ο κος Χάρης Μπρουμίδης CEO της Vodafone τόνισε ‘’Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και ανατρεπτικές σε κάθε τομέα της ζωής μας. Στη Vodafone, είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τον θετικό ρόλο που θα διαδραματίσει η τεχνολογία στη βελτίωση της ζωής μας. Πιστεύουμε ότι οι ευκαιρίες που δημιουργούνται είναι σημαντικές.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υποστηρίζουμε τη διοργάνωση του Singularity Summit στην Αθήνα και πιστεύουμε στο ρόλο που μπορεί να αναλάβει για την συνεργασία της επιχειρηματικής και της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών με στόχο τη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο΄΄.

O κος Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, τόνισε: ‘’Η Alpha Bank με ιδιαίτερη χαρά στηρίζει το Singularity U Greece Summit, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει ερεθίσματα για δημιουργική σκέψη και να αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο και ορισμένους από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της Silicon Valley. […] Η Τράπεζα, ως ένας εκ των βασικών αρωγών της ελληνικής επιχειρηματικότητας, επιδιώκει μέσω στοχευμένων ενεργειών, τη στήριξη της καινοτομίας. [...] Για εμάς δεν πρόκειται απλώς για μία επιπλέον πρωτοβουλία εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, αλλά για μία συνειδητή διαδικασία προσαρμογής, μέσω συμμετοχής σε δίκτυα γνώσεων και πληροφοριών”.