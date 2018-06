Μίνι σύνοδος κορυφής την Κυριακή για το μεταναστευτικό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:25

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε σήμερα τη σύγκληση άτυπης συνεδρίασης εργασίας για θέματα μετανάστευσης και ασύλου στις Βρυξέλλες την Κυριακή "προκειμένου να εργαστούμε με μία ομάδα αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ενδιαφέρονται να βρουν ευρωπαϊκές λύσεις ενόψει του επερχόμενο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου", όπως αναφέρει σε μήνυμα του στο twitter.



I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v