"Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών": Το 1ο Παιδιατρικό Νοσοκομειακό Κέντρο Αντιμετώπισης της Κακοποίησης στην Ελλάδα

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας τελέστηκαν τα εγκαίνια της Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών - "Σόφη Βαρβιτσιώτη" της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, στο Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού". Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Μονάδα ιδρύθηκε από την Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ και αποτελεί τον πρώτο στην Ελλάδα νοσοκομειακό χώρο για την εξέταση και διεπιστημονική αντιμετώπιση βρεφών και παιδιών με υποψία κακοποίησης / παραμέλησης. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο θα εργάζονται ομάδες για τη διαμόρφωση ερευνητικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Η λειτουργία της Μονάδας συνιστά το επιστέγασμα εντατικής προσπάθειας 3 ετών μέσα από το "Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Κακοποίησης Παιδιών με αφετηρία το Νοσοκομείο", όπου η Β’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και το ΕΛΙΖΑ σε συνεργασία με τις ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων YALE και IOWA προχώρησαν στη:

-Δημιουργία δικτύου ιατρών εξειδικευμένων στη διαχείριση της σωματικής κακοποίησης, την εκπαίδευση άλλων επαγγελματιών και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης όλων των μορφών κακοποίησης / παραμέλησης σε όλη την Ελλάδα

-Εκπαίδευση 1.440 επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής, κυρίως ιατρών και νοσηλευτών που φροντίζουν παιδιά

-Δημιουργία εύχρηστων εργαλείων για την αναγνώριση και διαχείριση παιδιών με υποψία σωματικής κακοποίησης για νοσοκομειακούς ιατρούς και νοσηλευτές

Αναδρομική έρευνα για τα έτη 2014 – 2015, που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού", στο πλαίσιο του προγράμματος, έδειξε πως:

-Τα παιδιά με πιθανή σωματική κακοποίηση είχαν φτάσει κατά μέσο όρο πάνω από 7 ετών, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου τα περισσότερα παιδιά με σωματική κακοποίηση αναγνωρίζονται σε ηλικία μικρότερη των 3 ετών!

-Τα βρέφη είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα σωματικής κακοποίησης, στοιχείο σύμφωνο με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα για την ευαλωτότητα των βρεφών στη σωματική κακοποίηση

-1 στα 3 εγκαύματα θα μπορούσε να είχε προληφθεί με καλύτερη εκπαίδευση των γονέων/φροντιστών για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω αμέλειας

Στόχος της Μονάδας είναι να διασφαλιστεί η αναγνώριση των βρεφών και παιδιών σε κίνδυνο για όλες τις μορφές κακοποίησης / παραμέλησης σε ολοένα μικρότερες ηλικίες και η καλύτερη φροντίδα τους με τη συνεργασία επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων, εντός και εκτός του νοσοκομείου σε έναν άρτια οργανωμένο χώρο. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η Μονάδα διαθέτει ένα ιατρικό εξεταστήριο κατάλληλα διαμορφωμένο και φιλικό για τα παιδιά και έναν χώρο συνάντησης και εργασίας για όλους όσους εμπλέκονται στη φροντίδα τους.

Το ΕΛΙΖΑ ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Ι. Βαρβιτσιώτη, καθώς και το Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου για τη γενναιοδωρία και την καταλυτική συμβολή τους στη δημιουργία της Μονάδας που είναι βέβαιο πως όχι μόνο θα σώσει τη ζωή πολλών βρεφών και παιδιών, αλλά θα αποτελέσει και πρότυπο λειτουργίας αντίστοιχων Μονάδων σε όλη την Ελλάδα.

Τέλος, ευχαριστίες εκφράζονται στους χορηγούς και υποστηρικτές του Εθνικού Προγράμματος, καθώς η συμβολή τους υπήρξε καταλυτική.

-Μέγας Χορηγός: Όμιλος ΟΤΕ

-Χορηγός: Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα

-Υποστηρικτές: Aegean, The Fulbright Foundation in Greece, The Hellenic Initiative, Microsoft Ελλάς

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΖΑ, Μαρίνα Καρέλλα δήλωσε σχετικά "H Μονάδα που ιδρύουμε σήμερα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα, που συμβάλλει στην αλλαγή του μηχανισμού προστασίας των κακοποιημένων παιδιών στην Ελλάδα. Το παιδί πρέπει να έχει τη θέση που όλοι οφείλουμε να του δώσουμε. Να βρίσκεται στο επίκεντρο της φροντίδας, της προστασίας, της αγάπης. Ευελπιστούμε πως έτσι θα μπορέσουμε να το βοηθήσουμε όλοι μαζί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στον κόσμο, στους ανθρώπους και σε ένα ασφαλέστερο μέλλον.""

Ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, δήλωσε σχετικά "Θα θέλαμε εκ μέρους της οικογένειας μας να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή εκδήλωση. Είναι για εμάς μια σημαντική ημέρα, έχουμε μεγάλη χαρά και συγκίνηση που το ΕΛΙΖΑ και το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού, εγκαινιάζουν σήμερα τη Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – Σόφη Βαρβιτσιώτη.

Η Σόφη Βαρβιτσιώτη ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος που είχε μια βαθιά πίστη στο καλό, στη συμπόνοια στους ανθρώπους. Οπλισμένη με πίστη, που μέχρι και την τελευταία ώρα δεν την εγκατέλειψε ποτέ, αλλά και με πείσμα, θέληση και μια παιδική αθωότητα, στη διάρκεια της ζωής της αφιέρωσε πολύ χρόνο, ενέργεια και υλικά μέσα για να βοηθήσει άπορους ανθρώπους.

Τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά της Λέρου και της Ζακύνθου αναδεικνύουν με δραματικό τρόπο την ανάγκη για τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας φροντίδας για την ασφάλεια των παιδιών και είμαι σίγουρος ότι η λειτουργία της θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην ενημέρωση, πρόληψη, αλλά και αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών κακοποίησης των παιδιών."

H Μαρίζα Τσολιά, Διευθύντρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, δήλωσε "Το πρόβλημα της άσκησης βίας στα παιδιά είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα της δημόσιας υγείας σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε στην χώρα μας ένα οργανωμένο και δομημένο σύστημα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Η δημιουργία της πρώτης πρότυπης Μονάδας για τη φροντίδα του κακοποιημένου παιδιού αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και σταθμό στην οργάνωση των προσπαθειών που καταβάλλονται. Η Μονάδα θα αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο για την οργάνωση της φροντίδας των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο με ευαισθησία, αξιοπρέπεια, διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η Β΄ Παιδιατρική Κλινική ευχαριστεί ιδιαίτερα τους χορηγούς για το τόσο σημαντικό αυτό έργο. Στόχος είναι να δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον παρόμοιες μονάδες και σε άλλα παιδιατρικά νοσοκομεία και κλινικές της Ελλάδας"