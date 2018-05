Το Omega ρολόι του Elvis Presley πουλήθηκε για 1.500.000 ελβετικά φράγκα

Το ρολόι OMEGA που ανήκε στον θρυλικό ερμηνευτή Elvis Presley πουλήθηκε για το ποσό των 1.500.000 ελβετικών φράγκων (€ 1.255.605,67) στη Δημοπρασία Ρολογιών Γενεύης: Seven, από τη Phillips.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά από έναν μακροσκελή, ανταγωνιστικό γύρο προσφορών, το Μουσείο της OMEGA που βρίσκεται στην πόλη Biel/Bienne της Ελβετίας, έγινε ο περήφανος νέος κάτοχός του. Κατάφερε έτσι να αποκτήσει το ρολόι, εμπλουτίζοντας τη σημαντική του συλλογή, ενώ παράλληλα κατέβαλλε ένα χρηματικό ποσό που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ για οποιοδήποτε ρολόι OMEGA πουλήθηκε ποτέ.

Το ρολόι χειρός από λευκό χρυσό των 18K, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως το "πιο ιστορικά σημαντικό ρολόι που ανήκε στον Elvis Presley που έχει εμφανισθεί στην αγορά", προσφέρθηκε στον Elvis από τη δισκογραφική εταιρεία RCA Records τον Φεβρουάριο του 1961, σε ένα φιλανθρωπικό γεύμα και στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό των 75 εκατομμυρίων δίσκων του που είχαν πουληθεί παγκοσμίως.

Το ρολόι των 33 mm εμπεριέχει έναν κουρδιστό μηχανισμό OMEGA calibre 510, και διαθέτει 44 διαμάντια που περιβάλλουν τη στεφάνη, καθώς και ένα κομψό καντράν από ασημί ελεφαντόδοντο με υποκαντράν δευτερολέπτων.

Στο καπάκι της κάσας, υπάρχουν μεταξύ άλλων χαραγμένες οι λέξεις: "To Elvis, 75 Million Records, RCA Victor, 12-25-60" ("Στον Elvis, 75 Εκατομμύρια Δίσκοι, RCA Victor, 12-25-60"). Για την ακρίβεια, ο Elvis ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που έφτασε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο-ορόσημο σε πωλήσεις. Από τις κυκλοφορίες των άλμπουμ του το 1960, ανάμεσα στις επιτυχίες που τον ανέβασαν στην κορυφή της καριέρας του εκείνη τη χρονιά ήταν το "Are You Lonesome Tonight” και το "It’s Now Or Never”.

Η απίστευτη προέλευση αυτού του μοναδικού ρολογιού επιβεβαιώθηκε και από φωτογραφίες όπου ο Presley φαίνεται να φοράει το ρολόι, καθώς και από ένα πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τον Jimmy Velvet, τον Ιδρυτή/CEO του Μουσείου Elvis Presley.

Ο Elvis Presley είναι γνωστό ότι έχει φορέσει αρκετά ρολόγια OMEGA στη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ των οποίων το OMEGA Seamaster που φορούσε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον στρατό των ΗΠΑ. Ωστόσο, το σπουδαίο ρολόι που πουλήθηκε αυτή την εβδομάδα, σίγουρα είναι αυτό που θα θυμούνται όλοι ως το πιο ξεχωριστό του.