Θ. Φωτίου: Οι πληθυσμοί των Ρομά έχουν ενταχθεί κατά 95% στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, απηύθυνε σήμερα χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της 15ης συνάντησης Ολομέλειας της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών (Ad HocCommittee of Experts on Roma and Travelers Issues, CAHROM) του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διεξάγεται στην Αθήνα από τις 22 έως τις 25 Μαΐου. Ακολουθούν βασικά σημεία της ομιλίας:

"Καλωσορίζω όλα τα κράτη- μέλη της CAHROM με τα οποία τις επόμενες ημέρες θα ανταλλάξουμε απόψεις και καλές πρακτικές σχετικά με τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των Ρομά. Θα ενημερώσουμε για τους νεοτερισμούς που εφαρμόζουμε στην πολιτική ένταξης των πληθυσμών Ρομά, καθώς και για τις αλλαγές που δρομολογούνται από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, το 2015", δήλωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, κατά την έναρξη των εργασιών της 15ης συνάντησης Ολομέλειας της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών (Ad HocCommittee of Experts on Roma and Travelers Issues, CAHROM) του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διεξάγεται στην Αθήνα από τις 22 έως τις 25 Μαΐου.

Όπως σημειώνει η ίδια "Το 2015 καταθέσαμε την εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Χρειάστηκε όμως ένα ειδικό σώμα συντονισμού, και αυτό είναι η Ειδική Γραμματεία Ρομά, που συντονίζει όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες. Έπειτα από έναν χρόνο λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας, τα συμπεράσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, όπως βεβαιώνουν και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των Ρομά που σήμερα βρίσκονται μαζί μας. Κάθε χρόνο η Ειδική Γραμματεία αποστέλλει στη Βουλή έκθεση πεπραγμένων, ώστε οι βουλευτές και τα κόμματα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής για τους Ρομά.

Οι πληθυσμοί των Ρομά έχουν ενταχθεί σε ποσοστό 95% στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – που αφορά βέβαια όλους τους νόμιμους κατοίκους της Ελλάδας. Για πρώτη φορά έχουν έτσι ένα πάγιο εισόδημα για τις βασικές τους δαπάνες και απολαμβάνουν και τις υπηρεσίες που συνδέονται με το ΚΕΑ, τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό σε ορισμένους δήμους, θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η παροχή του ΚΕΑ δίνεται με την υποχρέωση να στέλνουν οι δικαιούχοι τα παιδιά στο σχολείο αλλά και να πηγαίνουν και οι ίδιοι σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης, σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά εφαρμόζουμε το πρόγραμμα παροχής δωρεάν ζεστών σχολικών γευμάτων για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για τα παιδιά Ρομά. Είδαμε ότι είχε εξαιρετικά αποτελέσματα στη μείωση της σχολικής διαρροής και ότι τα παιδιά ξαναγυρίζουν στα σχολεία. Ακόμα, το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων Ρομά έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Για εμάς έχει μεγάλη σημασία ότι το 10% των άνεργων δικαιούχων του ΚΕΑ θα μπει στην εργασία. Δεν θέλουμε οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, που είναι 650 χιλιάδες άτομα, να είναι εκτός εργασίας και να δημιουργηθεί έτσι μια παγίδα φτώχειας γι’ αυτούς.

Στα 240 Κέντρα Κοινότητας, όπου με βάση μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ο κάθε Έλληνας μαθαίνει τα δικαιώματα του, τα επιδόματα που δικαιούται, τις υπηρεσίες πρόνοιας που διατίθενται, τα προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί, λειτουργούν ειδικά Κέντρα Ρομά, όπου οι Ρομά συμπολίτες μας εκθέτουν τα ιδιαίτερα προβλήματά τους και παίρνουν απαντήσεις.

Εξαιρετικά αποτελέσματα είχαμε στις κοινές κατασκηνώσεις παιδιών Ρομά και μη Ρομά, όπου τα παιδιά ζουν και διασκεδάζουν μαζί στις διακοπές τους.

Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας ήταν ότι καταγράψαμε για πρώτη φορά 375 οικισμούς- καταυλισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα. Η καταγραφή αφορούσε τη χωρική συγκρότηση, τις υγειονομικές συνθήκες, τις σχολικές μονάδες.

Ειδικά για τους 70 καταυλισμούς όπου οι άνθρωποι ζουν σε εξαθλίωση, προχωράμε σε μετεγκαταστάσεις με τη συνεργασία των δήμων και των εμπλεκομένων υπουργείων. Δηλαδή σε εκτάσεις που μας παραχωρούν οι δήμοι εγκαθιστούμε δικές μας κατοικίες για την προσωρινή μετεγκατάσταση των Ρομά, μέχρι να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινότητα και να διαμένουν πλέον με επιδότηση ενοικίου. Ειδικά για τα παιδιά, εγκαθιστούμε τα "Πολύκεντρα" κοντά στα σχολεία. Είναι λυόμενες κατασκευές με εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, ώστε τα παιδιά να προετοιμάζονται κατάλληλα για το σχολείο, αλλά και χώροι στους οποίους οι γυναίκες Ρομά επιμορφώνονται και ενημερώνονται για τα κοινωνικά τους δικαιώματα.

Τα 11 άτομα της Ειδικής Γραμματείας Ρομά δουλεύουν με πολύ μεράκι και γνώση και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα οι Έλληνες Ρομά θα βρουν τη θέση που τους αρμόζει στην ελληνική κοινωνία και εργασία. Γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει πρωτίστως: εκπαίδευση και εργασία για όλους, χωρίς αποκλεισμούς".