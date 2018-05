Διεθνής αναγνώριση της ΕΥ Ελλάδος με το βραβείο "National Transfer Pricing Firm of the Year" για το 2018

Στην κορυφή των φορολογικών υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, βρέθηκε για ακόμα μία χρονιά η ΕΥ Ελλάδος. Το διεθνούς φήμης, φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR) της απένειμε, για ένατη χρονιά, το βραβείο "National Transfer Pricing Firm of the Year", για την παροχή υψηλού επιπέδου φορολογικών υπηρεσιών, κατόπιν αξιολόγησης ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η ΕΥ βρέθηκε και στην κορυφή των φορολογικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, κατακτώντας το βραβείο "European Transfer Pricing Firm of the Year". Η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων, τα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο από το 2005, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στις 17 Μαΐου 2018.

Ο κ. Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: "Η διάκριση αυτή της ΕΥ Ελλάδος για ένατη χρονιά τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί, όχι μόνο τιμή για εμάς, αλλά και απτή απόδειξη του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχουμε. Σε μία χρονική περίοδο που οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τις διαρκείς αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον, τη δυσμένεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και τον πέλεκυ των υψηλών προστίμων, η ΕΥ Ελλάδος συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα τους, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ σήμερα χωρίς τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των ανθρώπων μας. Εκείνοι είναι που δίνουν καθημερινά μάχη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας. Για εμάς, κάθε βράβευση αποτελεί αναγνώριση της σκληρής μας δουλειάς, αλλά και το κίνητρο για να θέσουμε τον πήχη ακόμα υψηλότερα για την επόμενη χρονιά".