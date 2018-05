Sargia Partners: Ανατρεπτική έρευνα που αποκαλύπτει τα κενά ηγεσίας στο 7ο Leadership Seminar

Τις δυνάμεις τους ενώνουν η SARGIA Partners, και η Focus Bari για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ανατρεπτικής έρευνας που αποκαλύπτει τις διαφορετικές αντιλήψεις και συναισθήματα που επικρατούν ανάμεσα στους leaders των εταιρειών και τις ομάδες που αυτοί διοικούν, σχετικά με το βαθμό δέσμευσης που οι ηγέτες εμπνέουν στους ανθρώπους τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία του πολυπόθητου "commitment” αποτελεί, σε μία περίοδο δραστικών αλλαγών και ανακατατάξεων, τη βασική δικλείδα ασφαλείας - αν όχι επιβίωσης- των οργανισμών. Ορμώμενη από το γεγονός αυτό, η SARGIA Partners λαμβάνει μία πρωτοβουλία ανατρεπτική, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και προσέγγισης.

Είναι η πρώτη φορά που μία αντίστοιχη έρευνα απευθύνεται ταυτόχρονα σε δύο κοινά που λειτουργούν ως "καθρέφτες": στους ίδιους τους CEO’s και στις ομάδες των Directors/Managers που διοικούν. Δίνοντας λόγο και στις δύο πλευρές, αποκαλύπτονται κενά και διαφωνίες, πάγιες πεποιθήσεις και αντίστοιχες ακυρώσεις, βεβαιότητα και αμφισβήτηση, ασφάλεια και ανησυχία, ικανοποίηση και δυσαρέσκεια.

Η έρευνα προσεγγίζει την έννοια commitment βάσει των τεσσάρων βασικών πυλώνων ηγεσίας που τη δημιουργούν, που αποτελούν και τους δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων:

• την ικανότητα δημιουργίας κοινού οράματος,

• την ενίσχυση της δημιουργικότητας,

• τη δημιουργία συναισθηματικής ασφάλειας και

• την αναγνώριση, εκτίμηση & επιβράβευση των ανθρώπων στο πλαίσιο του οργανισμού.

Φέρνοντας στο φως έννοιες που η σύγχρονη ηγεσία σκοπίμως ή ακουσίως αγνοεί, όπως η συναισθηματική ασφάλεια και η εγγύτητα, η έρευνα αυτή έρχεται να κλονίσει τις πεποιθήσεις του C-Suite των εταιρειών σχετικά με την εγκυρότητα του employee feedback που λαμβάνουν. Επίσης, αναθεωρεί τις αντιλήψεις για τις απαραίτητες δεξιότητες ηγεσίας που μια περίοδος αλλαγών χρειάζεται.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν από την κα Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing partner της Focus Bari στο Ετήσιο Σεμινάριο Ηγεσίας της SARGIA Partners που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso στο Καβούρι, με κεντρικό τίτλο "Inspiring Commitment, Shifting self, your people and your organization from static to movement to momentum". Βασικός εισηγητής θα είναι ο διεθνούς φήμης Leadership Transformation Coach, Hendre Coetzee, ο οποίος θα εστιαστεί σε όλους τους πυλώνες ηγεσίες που αξιολογούνται στην έρευνα, καθώς και σε καινοτόμες προσεγγίσεις και βιωματικές ασκήσεις που αποσκοπούν στη σφαιρική κατανόηση της έννοιας, των διαστάσεων και των παραμέτρων που προσδιορίζουν το commitment και την ανάπτυξη των αντιστοίχων δεξιοτήτων ηγεσίας.

Η κα Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing partner της Focus Bari δήλωσε: "Ανέκαθεν πίστευα και πιστεύω πως το κορυφαίο κεφάλαιο οποιουδήποτε οργανισμού είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο! Οι άνθρωποι είναι εκείνοι, που με κατάλληλη έμπνευση και υποδομές μπορούν να νοιώσουν committed και να κάνουν το "impossible possible”! Γι’ αυτό και χαίρομαι τόσο πολύ που σήμερα—μέσα από την πρωτοποριακή μας έρευνα—φτάνουμε στην "καρδιά" του τι χτίζει και τι γκρεμίζει το commitment μέσα από τα μάτια όλων των πλευρών."

Η κα Γεωργία Καρτσάνη, Leadership Τransformation Coach & CEO της SARGIA Partners, δήλωσε: "Είναι χαρά και τιμή μου να συνεργάζομαι με τη Focus Bari, στη διεξαγωγή μιας έρευνας που ενισχύει σημαντικά την αποστολή μας, να παρέχουμε λύσεις και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο πραγματικό μέγεθος και εύρος των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική ηγεσία σήμερα. Είμαι σίγουρη πως τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα ρίξουν άπλετο φως και θα δώσουν καίριες απαντήσεις σε αμφιβολίες και ερωτήματα, που αν δεν αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και ουσιαστικά, μπορεί να επιφέρουν μη αναστρέψιμες συνέπειες. Αναμένω λοιπόν κι εγώ η ίδια τα καθοριστικά αυτά αποτελέσματα, όπως πιστεύω και το σύνολο των συνέδρων που μας έχουν ήδη τιμήσει με την πρόθεση συμμετοχής τους".