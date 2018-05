Τέξας: Τουλάχιστον 8 νεκροί στο Λύκειο όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:56

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από περιστατικό με πυροβολισμούς στο Λύκειο του Σάντα Φε στο Τέξας, μεταδίδει το CNN.

Ένα ύποπτος συνελήφθη κοντά στο σχολείο, σύμφωνα με τον υποδιευθυντή του σχολείου, ενώ και ένας δεύτερος έχει τεθεί υπό κράτηση σύμφωνα με τον σερίφη Ed Gonzalez.

One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown.