ΤΕΕ: Τι περιλαμβάνει το έργο της τελευταίας τριετίας

Τον απολογισμό του για τα τρία χρόνια στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι από την αρχή της θητείας του το Επιμελητήριο ενίσχυσε τον επιστημονικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, έγινε περισσότερο χρήσιμο στους μηχανικούς μέσα από την παροχή περισσότερων υπηρεσιών και ωφέλιμο για τη χώρα, μέσα από την προώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για να επανεκκινήσει η οικονομία.

Παράλληλα ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου προχώρησε σε σειρά προτάσεων – οι περισσότερες άμεσης εφαρμογής – καθώς όπως ανέφερε οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας συνολικά. Ο Γιώργος Στασινός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της καθιέρωσης και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε κάθε τονέα της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα στους τομείς που σχετίζονται με τους μηχανικούς και ανέλυσε τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου που συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, μηχανικών και δημοσίων υπηρεσιών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και το κόστος διαδικασιών.



Προτάσεις

Ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε δέσμη προτάσεων προκειμένου η χώρα να αποκτήσει και πάλι αναπτυξιακή δυναμική και να επιλυθούν προβλήματα και παθογένειες δεκαετιών. Συνοπτικά, οι προτάσεις που ανέλυσε ο Γιώργος Στασινός έχουν ως εξής:

Θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών σε ένα ποσοστό ίσο με το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

Μείωση της φορολογίας των εταιριών στο 20% με μηδενικό φόρο στα μερίσματα.

Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι και τα κίνητρα.

Δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, με βασικό στόχο τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για το ελληνικό έμψυχο δυναμικό.

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ, με έμφαση στην ευελιξία της διαδικασίας και κυρίως την ταχύτητα

Νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας ανα-χρέωσης υποθέσεων στον δημόσιο τομέα για την μείωση των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας για θέματα επενδύσεων

Η ταχύτητα πρέπει να γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού των έργων. Με συγκεκριμένο στόχο: ωρίμανση μέσα σε έναν – το πολύ ενάμιση χρόνο. Η πρόταση αφορά κάθε έργο αλλά πρώτα χρονικά τα έργα ΣΔΙΤ και με την εμπειρία που θα εξαχθεί εφαρμογή νέων διαδικασιών σε όλα τα δημόσια έργα.



OneClickLIS – Ενιαίος ψηφιακός χάρτης

O Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προτείνει μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις "θεσμικές γραμμές", δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης. Αυτή η πρόταση για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη ονομάζεται "ΟΝΕclickLIS" (δηλαδή One Click Land Information System). Στόχος της πρωτοβουλίας του Προέδρου του ΤΕΕ είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.

Η λύση, στη βάση της, είναι σήμερα απλή: να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, με διοικητική ισχύ, όλων των απαραίτητων για την αδειοδότηση γεωχωρικών δεδομένων. Ένας χάρτης με βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογίου, που θα περιλαμβάνει την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επιπλέον τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων. Σημείο – κλειδί στην πρόταση είναι η προοπτική να αποτελεί το εξαγόμενο αρχείο από το πληροφοριακό σύστημα του ψηφιακού χάρτη διοικητική πράξη.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προτείνει συγκεκριμένο τρόπο, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση ώστε να ενοποιηθούν όλα τα διάσπαρτα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και περιλαμβάνουν σχετικά στοιχεία. Τίθεται ως ρεαλιστικός στόχος μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας αυτής να ολοκληρωθεί η ενοποίηση, να προχωρήσουν όσα έργα ακόμη εκκρεμούν και να ολοκληρωθούν οι θεσμικές αλλαγές. Αυτό θα σημαίνει ότι – εφόσον ξεκινήσει το έργο - το 2020 θα μπορεί κάθε πολίτης ή επενδυτής να γνωρίζει τί χτίζει και πού, τι μπορεί να λειτουργήσει και με ποιες προϋποθέσεις, χωρίς να πάει σε καμία υπηρεσία. Και στη συνέχεια, με αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσε να εκδίδει την άδεια δόμησης μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα αδειών, που έχει έτοιμο πάνω από δύο χρόνια το ΤΕΕ και περιμένει να το ενεργοποιήσει η κυβέρνηση. Και στη συνέχεια να εκδίδει, μέσα από το ίδιο ή ένα διασυνδεδεμένο σύστημα, και κάθε άδεια (εγκατάστασης, λειτουργίας κλπ), ώστε να μηδενιστεί, πρακτικά, η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία για την προετοιμασία, έναρξη και λειτουργία κάθε είδους επένδυσης, μεγάλης ή μικρής.

Η πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ έχει παρουσιασθεί ήδη σε πληθώρα παραγόντων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και επιχειρηματικούς φορείς. Στόχος είναι να ωριμάσει η πρόταση πολιτικά μέσα στους επόμενους μήνες ώστε να μπορέσει να προχωρήσει, ει δυνατόν με διακομματική συναίνεση, ως ένα αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού, ως μία μεταρρύθμιση με "εθνική ιδιοκτησία".

Πολιτικές άμεσης εφαρμογής

Άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, ενός ηλεκτρονικού συστήματος που είναι εδώ και ένα χρόνο έτοιμο από το ΤΕΕ και δοκιμασμένο, που μειώνει την γραφειοκρατία, καταπολεμά τη διαφθορά, χωρίς κανένα κόστος.

Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου που είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του κτιριακού πλούτου της Χώρας ώστε ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία

Ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε μία μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά περίπτωση.

Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης.

Ανάθεση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για θέματα ασφάλειας της εργασίας, μέσω δημιουργίας μηχανισμού πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιόπιστου μητρώου, για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών, παράλληλα με αυτόν των εκτάκτων και ειδικών ελέγχων.

Χωροταξία – χωρικός σχεδιασμός

Άμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. Ουδείς πραγματικά κατάλαβε γιατί επιλέχθηκε η επιστροφή στο παρελθόν του 1987. Να ολοκληρωθεί άμεσα ένα σύγχρονο και λειτουργικό νέο Προεδρικό Διάταγμα (ή νόμος) χρήσεων γης. Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει στις προβλέψεις του 1987.

Διασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσμοθετηθούν με την κωδικοποίηση των ΔΟΥ και του Υπουργείου Οικονομικών και πλήρης αντιστοίχιση τους, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο "ερμηνειών" από τις υπηρεσίες.

Άμεση θεσμοθέτηση νέου χωροταξικού για τον Τουρισμό.

Σύστημα monitoring χωρικού σχεδιασμού. Δημιουργία και λειτουργία σε σύντομο χρόνο ενός ηλεκτρονικού συστήματος επίβλεψης (monitoring), για τη διαρκή τεκμηρίωση και καταγραφή κάθε αξιόλογης μεταβολής στην κλίμακα του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος θα είναι εφικτή, έγκυρη και έγκαιρη τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων και θα μπορεί να αρχίζει άμεσα η επιστημονική, τεχνική και νομική επεξεργασία για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος ζητήματος, όπως μια έκτακτη ανάγκη ή μια μεγάλη επένδυση

Ευελιξία στον χωρικό σχεδιασμό. Τα επίπεδα σχεδιασμού – και τα πλαίσια ή σχέδια που ανήκουν σε αυτά – να διαθέτουν σχετική αυτονομία. Δηλαδή η κατάρτιση των σχεδίων κάθε επιπέδου να μην απαιτεί υποχρεωτικά την ύπαρξη εγκεκριμένων σχεδίων υπερκείμενου ή υποκείμενου επιπέδου, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε τεράστιες καθυστερήσεις. Είναι δυνατόν, σημείωσε, για λόγους συνεκτικότητας του σχεδιασμού, σε περίπτωση απουσίας των υπερκείμενων σχεδίων να συντάσσεται μια συνοπτική έκθεση εκτίμησης των αναγκαίων χωροταξικών κατευθύνσεων ή εισροών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες ή άλλες πηγές.

Αναθεώρηση του Συντάγματος

Συνταγματική πρόβλεψη για έναν ηλεκτρονικό χάρτη με όλες τις θεσμικές γραμμές, ως υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες

Επίλυση μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης της "εμπλοκής" του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης με το ιδιοκτησιακό του καθεστώς

Ρητή αναφορά στο ελληνικό σύνταγμα της βιώσιμης ανάπτυξης ως στόχο της ελληνικής πολιτείας

Ρητή αναφορά της επιχειρηματικότητας και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για να τυγχάνει και αυτός συνταγματικής προστασίας, όπως οι υπόλοιποι συντελεστές της παραγωγής (το κεφάλαιο, η γη και η εργασία)

Ενίσχυση του ρόλου και του έργου του ΤΕΕ

Με τη συμπλήρωση τριών ετών στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε σε δημοσιογράφους ένα σύντομο αλλά ολοκληρωμένο απολογισμό, ως ελάχιστη υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας προς την κοινωνία, προκειμένου να περιγραφεί η νέα αποχή που έχει ξεκινήσει για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον Πρέοδρο του ΤΕΕ, την περίοδο από τον Μάϊο του 2015 που ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου μέχρι τον Μάιο του 2018 που κλείνουν τρία χρόνια, το Επιμελητήριο προχώρησε σε σειρά νέων δράσεων, που αναδεικνύουν το Επιμελητήριο ως πολύτιμο βοηθό στο επιστημονικό έργο και το επάγγελμα του μηχανικού αλλά και ως χρήσιμο και απαραίτητο αρωγό της Πολιτείας για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας:

Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις για τους μηχανικούς

Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ, με επίκεντρο τις υπηρεσίες προς τους μηχανικούς

Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

Νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

NOMOS Δωρεάν παροχή νομικής πληροφόρησης στα μέλη του ΤΕΕ και στους εγγεγραμμένους στις τεχνικές επωνυμίες

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταβολών αυθαιρέτων για τα αυθαίρετα από το ΤΕΕ

Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και διακανονισμός οφειλών

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ

Νέα υπηρεσία "Διεθνής Ενημέρωση" με πληροφορίες για την εξωστρέφεια των μηχανικών

Ανασχεδιασμός περιεχομένου με έμφαση στην τεχνική και οικονομική ειδησεογραφία και οπτική ενοποίηση ιστοσελίδας ΤΕΕ και καθημερινού ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (TEEnewsletter) με βάση ενιαία εικαστική/οπτική ταυτότητα

Σχεδιασμός και άμεση έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των δηλώσεων αυθαιρέτων του ν. 4495/207

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού προστίμων Ν4178 για ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια αυθαιρέτων και άμεση προσαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προθεσμίες του ν. 4178

Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ

"Μηχανικού Εγχειρίδιο", ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για μηχανικούς

Δραστηριοποίηση ΤΕΕ στα socialmedia (Facebook σελίδα, youtubechannels, Linkedin κλπ) με αναπαραγωγή ειδήσεων αλλά και δημιουργία περιεχομένου (ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων, θέματα επικαιρότητας κλπ)

Υλοποίηση καινούργιας εφαρμογής για την υπηρεσία των "Διαγωνισμών" - προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις

Το ΤΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δημιούργησε Ετήσιο Κατάλογο Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του ανά κατηγορία κύριας μελέτης σε επιτροπές και επίσης Κατάλογο Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων, και τα δύο κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης

Διεκδικήσεις για τους μηχανικούς

Αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου IntegratedMaster - ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ



ONEclickLIS ενιαίος ψηφιακός χάρτης με όλα τα γεωχωρικά δεδομένα για τη διευκόλυνση κάθε είδους επένδυσης

Συνεχής πίεση για ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών – προσαρμογή του έτοιμου πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας

Συνεχής πίεση για ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου - προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας

Παρεμβάσεις – προτάσεις προς το ΥΠΕΝ για τη βελτίωση και εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις άδειες δόμησης

Πρόταση για εμπροσθοβαρή (πριν τη λήξη των μνημονίων) χρήση των πόρων του Πράσινου Ταμείου για "πράσινα" έργα

Παρέμβαση προς τις ΥΔΟΜ όλης της χώρας για το θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την έκδοση αδειών δόμησης και παρέμβαση προς τις ΥΔΟΜ για ενιαία λίστα δικαιολογητικών κατά την έκδοση αδείας

Παρεμβάσεις – προτάσεις προς το ΥΠΕΝ για το νέο Εξοικονομώ

Διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης

Πίεση για άνοιγμα της αγοράς εκτίμησης ακινήτων

Παρεμβάσεις δημόσιες και μη για την εφαρμογή του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Συντονισμός και πρωτοβουλία για ενιαίο κάλεσμα των εκπροσώπων του τεχνικού κόσμου για ουσιαστική και οριστική λύση του προβλήματος των εκπτώσεων σε έργα και μελέτες

Συνεχείς παρεμβάσεις (δημόσιες και πίεσης) για θέματα προώθησης επενδύσεων αλλά και διασφάλισης του ρόλου του ΤΕΕ

Κοινή Πρωτοβουλία των Προέδρων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος και της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για οριστική και επωφελή επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων

Παρέμβαση ΤΕΕ προς Υπηρεσίες Δόμησης και Τράπεζες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων

Παρέμβαση προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια και ενημέρωση στα ζητήματα της AtticaBank.

Ασφαλιστικό των μηχανικών

Νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4337) από 20.000 μηχανικούς- Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Κατάργηση της ειδικής προσαύξησης επί των αναδρομικών 2011-2014: ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ

Προσφυγή του ΤΕΕ και των μηχανικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νόμου και των νέων ασφαλιστικών εισφορών. Η απόφαση επίκειται με αναμενόμενη επιτυχία.

Προσφυγή των μηχανικών στη Δικαιοσύνη για ακύρωση των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών 2011 – 2014. Θετική Απόφαση του ΣτΕ για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης επί αυτών

Πίεση για πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού, συνεργασία με επιστημονικούς φορείς κατά του νέου ασφαλιστικού, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

Επιστημονικό έργο του ΤΕΕ

Συμβολή στη δημιουργία του νέου ΚΕΝΑΚ, έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του, νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

Πρωτοβουλία έκδοσης Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισμό

Πρωτοβουλία έκδοσης Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για τους Υαλοπίνακες

Συνεργασία με ΓΓΤΤ για έκδοση ΤΟΤΕΕ για τα κεραιοσυστήματα, κωδικοποίηση νομοθεσίας αδειοδότησης κεραιών και δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών

Οργάνωση και Διεξαγωγή του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σκυροδέματος

Συνεχείς εκδηλώσεις κάθε χρόνο, για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο για την Ενέργεια - 2ο Διεθνές Συνέδριο Athens Gas Forum

Ημερίδα "Χρηματοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά"

Ημερίδα "Νέοι τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων"

Εκδηλώσεις για τον Τουρισμό και τον Χωροταξικό Σχεδιασμό του Τουρισμού

Ανοιχτή πρόσκληση και επιλογή από επιτροπή πρότασης πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου ξενοδοχείου – κατασκευή και επίδειξη δωματίου – παρουσίαση σε εμπορικές εκθέσεις

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Αθήνα για τον τουρισμό και το περιβάλλον

Εκδηλώσεις και Παρεμβάσεις για τους Δασικούς Χάρτες και το Κτηματολόγιο

Ημερίδα για τη Διάβρωση των Ακτών

Εκδήλωση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από μεταφορές υδρογονανθράκων και για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Συνδιοργάνωση συνεδρίων για το Ψηφιακό Μέλλον

Συνδιοργάνωση των συνεδρίων Athens Digital Payment Summit για τις ψηφιακές πληρωμές

Εκδηλώσεις για την Τυποποίηση και τα Διεθνή Μετρητικά Πρότυπα

Εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ για τον νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Συνεργασία με ΠΟΕΒΥ και διοργάνωση σειράς ημερίδων με θέμα "ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: Σύγχρονες Εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική" σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη

Bράβευση πρωτευσάντων αποφοίτων Πολυτεχνείων & Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας

Συμμετοχή κάθε χρόνο στη Βραδιά του Ερευνητή με το ΕΜΠ

Εκδήλωση για το Ευπαλίνειο Όρυγμα στη Σάμο – Ανακήρυξη ως "ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"

Έκθεση Ζωγραφικής "οι Μηχανικοί Δημιουργούν Ζωγραφίζοντας"

Εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ (επιστημονικές διαλέξεις, εκθέσεις κλπ)

Διάλεξη του καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδοσίου Π. Τάσιου, με θέμα: "Γεγονότα τεχνολογίας κατά τις περιπλανήσεις του Οδυσσέως" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ

Διοργάνωση Εκθέσεων Αστρονομίας: "Μηχανισμός των Αντικυθήρων" και "Αρχαία Αστρονομικά Όργανα" στους χώρους της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ – μαθητικές, φοιτητικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις

Άλλες δράσεις - Συνεργασίες με φορείς

Ίδρυση Ινστιτούτου ΤΕΕ – ΤΜΕΔΕ (επιστημονικές μελέτες, παραγωγή δεικτών κλπ)

Διατήρηση του Τομέα Εγγυοδοσίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ίδρυση του ΤΜΕΔΕ

Ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΜΕΔ, προώθηση της διαμεσολάβησης. Εκδηλώσεις για τη διαμεσολάβηση και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσα από την προώθηση και την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Αττική, μεταξύ ΤΕΕ και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α. Αττικής).

Δημιουργία και έναρξη Prototype by TEE, για την ενίσχυση startups από μηχανικούς, συνεργασία με Περιφέρεια Αττικής

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης του τεχνικού κόσμου της χώρας για την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια των πολιτών από τις πλημμύρες της Μάνδρας

Πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΕΤΕΚ (Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου).

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στον τομέα της Ποιότητας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ΤΕΕ

Συνεργασία με ΕΣΥΔ-ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ για θέματα τυποποίησης

Συνεργασία με HELLASLAB για θέματα τυποποίησης

Λειτουργία στην αρχή του νέου ΕΣΠΑ το Info–thec, byTEE - υπηρεσία ενημέρωσης μηχανικών από το ΤΕΕ και την Attica Bank

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΤΕΕ. Συνεργασία με ΠΕΤΑ ΑΕ.

Συνεργασία Βιβλιοθήκης ΤΕΕ με την Εθνική Βιβλιοθήκη

Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για την "Αθήνα – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018"

Συνεργασία με Κοσμήτορες και Προέδρους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων για θέματα Παιδείας

Διεθνείς δραστηριότητες –Εξωστρέφεια

Προώθηση των διμερών και τριμερών συνεργασιών με χώρες και περιοχές όπως Ισραήλ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Κίνα, Υποσαχάρια Αφρική κλπ

Συνεχής συνεργασία με το WEC- Παγκόσμια Συμβούλιο Ενέργειας, μέσω της Ελληνικής Επιτροπής. Επίσκεψη regional Manager Europe του WEC στο ΤΕΕ

Συνεχής συνεργασία με τη UIA – Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων. Συμμετοχή με σπουδαστικές εργασίες στην έκθεση "Soulofthecity” στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων

Συνεχής συνεργασία και συμμετοχή στη FEANI – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ, Ελληνικής Πλατφόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή, της Ένωσης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ισραήλ (AEAGTSI- Association of Engineers, Architects and Graduates in Technological Sciences in Israel) και του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών του Ισραήλ (ISCEC-Israel Society of Chemical Engineers and Chemists)

Διοργάνωση από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και την Ένωση Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ισραήλ (AEAGTSI- Association of Engineers, Architects and Graduates in Technological Sciences in Israel) Εκδήλωσης (Workshop) με θέμα "Η στρατηγική της Ανεξάρτητης Ανάπτυξης με Καινοτομία και συνεργασία στο περιβάλλον, την ενέργεια, την κατασκευή, την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό",

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στις 12 – 14 Μαΐου 2017 φιλοξένησε στο Ρέθυμνο τις εργασίες της Engineering Association of Mediterranean Countries (EAMC)- Ένωση Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου

Το ΤΕΕ φιλοξένησε τη διοργάνωση της 64ης Γενικής Συνέλευσης του ECCE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μηχανικών)

Υποστήριξη του ΤΕΕ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για Crowd Dialog Europe "Thenext next” σχετικά με τον εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης έργων (crowd sourcing, crowd funding, crowd innovation).

Συνδιοργάνωση ΤΕΕ – FIG – Παγκόσμιας Τράπεζας διημέρου με θέμα "Αειφόρα Αγορά Γης – Πλαίσιο Πολιτικής και απαραίτητες Μεταρρυθμίσεις"

Συνδιοργάνωση ΤΕΕ – ΣΠΜΕ εκδηλώσεων για την εξωστρέφεια των Ελλήνων Μηχανικών

Συνδιοργάνωση Έκθεσης Σύγχρονης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής στη Μόσχα