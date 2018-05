Μπακατσέλος: Η Ελλάδα δεν πρέπει να επαναπαυτεί στα αλλεπάλληλα ρεκόρ τουριστών

"Η Ελλάδα δεν πρέπει να επαναπαυτεί στις επιτυχίες και στα αλλεπάλληλα ρεκόρ επισκεπτών. Χρειάζεται εγρήγορση, αναβάθμιση του προϊόντος και συνεχής ανανέωση της τουριστικής εμπειρίας. Και αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω διαρκών επενδύσεων, επενδύσεων που δε θα περιορίζονται μονάχα σε τουριστικές μονάδες αλλά θα διαχέονται σχεδόν σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας".Αυτό τόνισε ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλας Μπακατσέλος κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στο 3ο Συνέδριο Τουρισμού με τίτλο "Ποιότητα στη Μαζικότητα - Η Συνταγή της Επιτυχίας", το οποίο πραγματοποιήθηκε από τα 5 διμερή Επιμελητήρια, το Ελληνο-Αμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.



Ο Κ. Μπακατσέλος, αναφέρθηκε "στη διοργάνωση του Αμερικανικού Περιπτέρου στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου οι Η.Π.Α. θα αποτελούν την τιμώμενη χώρα. Πρόκειται για βαρύνουσας σημασίας γεγονός το οποίο θα επαναφέρει τη Βόρειο Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο. Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο θα δώσει ιδιαίτερο βάρος σε εκθέτες από τους χώρους της εκπαίδευσης και τεχνολογίας αιχμής ενώ αναμένουμε ότι θα συμβάλουμε στην ποιοτική αύξηση του τουριστικού ρεύματος αφού ως γνωστόν ο εκθεσιακός και συνεδριακός τουρισμός προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία".



Στην κεντρική ομιλία, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού κ. Γιώργος Τζιάλλας αναφέρθηκε στην προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, τόσο από Έλληνες επιχειρηματίες όσο και από ξένους. Σαν αποτέλεσμα της ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου, στην τελευταία τριετία προστέθηκαν 25.000 νέες κλίνες στο δυναμικό της χώρας και αυτές μόνο σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Άλλωστε, από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, το 50% αφορούν επενδυτικά projects στον τουρισμό. Παράλληλα σημείωσε, "η προσέλκυση μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στην Ελλάδα, είναι μία από τις επιδιώξεις της ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού, που βλέπει τη Θεσσαλονίκη με γοργούς ρυθμούς να ανεβαίνει σαν προορισμός city break και σύντομα να "πιάνει" τις υψηλές πληρότητες της Αθήνας που ξεπερνούν το 95%". Κλείνοντας την ομιλία του ανακοίνωσε δύο μεγάλα προγράμματα που εκκινούν και αφορούν τον ιαματικό τουρισμό και την υποστήριξη των υποδομών, που μέσω των Δήμων, απευθύνονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.



Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Στέφανος Τζιρίτης, στην ομιλία του τόνισε ότι "Διανύουμε μία ιδιαίτερα νευραλγική φάση, καθώς σε αυτή τη χρονική στιγμή του restart της οικονομίας, η στρατηγική και οι προτεραιότητες επαναπροσδιορίζονται και οι επιχειρηματικές κινήσεις του σήμερα θα θέσουν βάσεις, καθορίζοντας τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα της ελληνικής οικονομίας".

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Γιάννης Γιώργος επεσήμανε την επείγουσα ανάγκη για αφύπνιση στο ζήτημα της αναβάθμισης των υποδομών ώστε "το όνειρο να μην γίνει εφιάλτης και η ανάπτυξη να μην γίνει μαρασμός και αποσύνθεση".



Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ κ. Σωτήρης Θεοφάνης, αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της σχέσης πόλης και λιμανιού καταργώντας το άτοπο δίλημμα που υπάρχει σήμερα. Παράλληλα, τόνισε την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της θέσης της ιστορικής διαδρομής της Θεσσαλονίκης αλλά και της θέσης παραγωγής του προϊόντος-κρουαζιέρα.



Η Προϊσταμένη ΕΟΤ Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας κ. Δήμητρα Βοζίκη, παρουσίασε τη μετάβαση του τουρισμού σε μια ψηφιακή εποχή και στην εξέλιξη του προϊόντος μέσω των κοινωνικών δικτύων. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι το 34% των τουριστών επηρεάζονται από τα social media και ότι ο διαθέσιμος χρόνος επηρεασμού τους είναι μόλις 39’’. Αναφορικά στις ανάγκες της Ελλάδας, τόνισε: Βελτίωση του προϊόντος, διαφοροποίηση του σε σχέση με τον ανταγωνισμό, εγγύηση "what you book is what you get", δημιουργία αυθεντικών εμπειριών και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των επισκεπτών.