Leisure Architecture & Resorts Metropolitan Expo

Οι εκθέσεις DOMOTEC & MEDWOOD και το ηλεκτρονικό περιοδικό ARCHISEARCH.gr σε συνεργασία με τον Βασίλη Μπαρτζώκα ceo της εταιρίας επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων Design Ambassador, σχεδιάζουν την διοργάνωση μιας σειράς δράσεων για την Αρχιτεκτονική και το Design με τίτλο The Architect Show, πρώτη ενέργεια της οποίας θα είναι το συνέδριο με θέμα LEISURE ARCHITECTURE & RESORTS που θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.4 στις 12.30 στο Metropolitan Expo.



Στο Συνέδριο που αφορά την Αρχιτεκτονική και τον Σχεδιασμό παραθεριστικών κατοικιών θα μιλήσουν διακεκριμένοι αρχιτέκτονες και designers, οι οποίοι σχεδιάζουν εξοχικές κατοικίες για ιδιώτες, αλλά και μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, όπως είναι οι Δημήτρης Ποτηρόπουλος της Potiropoulos + Partners και ο Δημήτρης Καραμπατάκης από το γραφείο k-studio, έργα των οποίων είναι στο portfolio του Costa Navarino, ο Σωτήρης Τσέργας του γραφείου Block 722, ο Αριστείδης Ντάλας με βραβευμένο έργο στην Τήνο και στην Μύκονο, ο Γιάννης Δουρίδας της ομάδας RCTECH, η Κατερίνα Βορδώνη και η Φάνια Σινανιώτου του γραφείου Vois Architects, o Θωμάς Δοξιάδης απο το γραφείο Doxiadis Plus, o Μιχάλης Μαυρολέων της A&M Architects, ο Σωτήρης Ανυφαντής των Α2 Architects και άλλοι.



Από τον χώρο του σχεδιασμού resorts ξενοδοχείων θα μιλήσει η Ρία Βογιατζή του γραφείου Elastic Architects, ο αρχιτέκτονας του Casa Cook στην Κω Ηλίας Μαστρομηνάς των Μαστρομηνάς ARChitecture, o Πάνος Παρθένιος του γραφείου Parthenios Architects + Associates, Η Μαρία Βαφειάδη των MKV Design. Aπο τον χώρο των επενδυτών θα συμμετάσχει ο Ιάσων Τσάκωνας, ιδρυτής της OLIAROS ο οποίος κάνει τα τελευταία χρόνια ένα εξαιρετικό έργο οικιστικής ανάπτυξης στην Αντίπαρο, ο Νίκος Χαντζος Director of International Development Europe (Greece & Cyprus) Marriott International, Inc ενώ θα ανακοινωθούν και άλλα σημαντικά ονόματα.



Θα παρουσιάσουν/συντονίσουν, η δημοσιογράφος του Protagon, επικοινωνιολόγος και ειδήμων σε θέματα Τουρισμού, Χριστίνα Πουτέτση, καθώς και η Αρχιτέκτων Μάγδα Σγουρίδη ενώ αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότεροι από 500 αρχιτέκτονες, designers, μηχανικοί αλλά και άνθρωποι του Τουρισμού.