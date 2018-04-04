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    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Τετάρτη, 04-Απρ-2018 17:56

    Το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018

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    Το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018

    Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2018. Πρώτο μάθημα, θα είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα, που θα εξετασθεί την Παρασκευή 8 Ιουνίου.

    Αναλυτικά:

    1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων

    ΗΜΕΡΑ

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

    ΜΑΘΗΜΑ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
    (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    8-6-2018

    - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

    ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

    ΔΕΥΤΕΡΑ

    11-6-2018

    - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

    - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

    Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

    ΤΕΤΑΡΤΗ

    13-6-2018

    - ΙΣΤΟΡΙΑ

    - ΦΥΣΙΚΗ

    - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

    Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    15-6-2018

    - ΛΑΤΙΝΙΚΑ

    - ΧΗΜΕΙΑ

    - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

    Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

    ΤΡΙΤΗ

    19-6-2018

    - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

    - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

    Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
     

    Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.

    Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

    2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

    ΗΜΕΡΑ

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

    ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

    ΠΕΜΠΤΗ

    7-6-2018

    - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

    - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Νέα Ελληνική Γλώσσα)

    ΣΑΒΒΑΤΟ

    9-6-2018

    - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

    ΤΡΙΤΗ

    12-6-2018

    - ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

    - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

    - ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

    - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

    - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (ν.4186)*

    ΠΕΜΠΤΗ

    14-6-2018

    - ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

    - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

    - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (ν.4473)**

    - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

    ΣΑΒΒΑΤΟ

    16-6-2018

    - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

    - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

    - ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

    - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ / ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ II

    ΔΕΥΤΕΡΑ

    18-6-2018

    -ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ II)

    - ΥΓΙΕΙΝΗ

    - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

    - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

    ΤΕΤΑΡΤΗ

    20-6-2018

    - ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙI

    - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

    - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

    - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

    - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

    ΠΕΜΠΤΗ

    21-6-2018

    - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

    - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

    - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

    - ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    Ροή Ειδήσεων

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    17:35 04/04

    ΥΠΕΝ: Θα διασφαλίσουμε ότι θα παραχθεί καθαρός χρυσός στην επένδυση της Χαλκιδικής

    Πώς σχολιάζει το ΥΠΕΝ την απόφαση της Διαιτησίας.

    17:27 04/04

    Ιταλία: Πρώτες διαβουλεύσεις για να μπορέσει να συγκροτηθεί κυβέρνηση

    Ο ιταλικός τύπος, όμως, κάνει αναφορά σε "δεύτερο γύρο", στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

    17:16 04/04

    Γουίλμπουρ Ρος: Οι εμπορικές ενέργειες ΗΠΑ-Κίνας πιθανόν να οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις

    Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος δήλωσε σήμερα ότι αναμένει πως οι εμπορικές ενέργειες μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα οδηγήσουν πιθανόν σε μια συμφωνία μέσω διαπραγμάτευσης, ωστόσο δεν...

    16:52 04/04

    Ξαφνική αποβίβαση προσφύγων στη Χίο από τα τουρκικά παράλια

    Πάνω από 100 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν τη νύχτα στη Χίο.

    16:42 04/04

    Ο Ζούκερμπεργκ δέχθηκε να καταθέσει στις 11 Απριλίου στο Κογκρέσο

    Σχετικά με το σκάνδαλο της εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων χρηστών του Facebook από την εταιρεία Cambridge Analytica

    16:40 04/04

    Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Βαρθολομαίο

    Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαδίμηρος Πούτιν, από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

    16:18 04/04

    Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: Προέχει η υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων

    Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα της "Handelsblatt" περί σχεδίου ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. "Σημαντικό είναι το αναπτυξιακό σχέδιο".

    16:16 04/04

    Έντονη αντίδραση του δήμου Αθηναίων στο ν/σ για τη σύσταση ΑΕ για τις αναπλάσεις στην Αθήνα

    Καταλογίζει κίνητρα "προδήλως μικροπολιτικά" που ακυρώνουν "de facto τη δημοτική αρχή της πρωτεύουσας της χώρας".

    16:14 04/04

    Στάση εργασίας στο μετρό την Τρίτη του Πάσχα

    Από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9:00.

    16:13 04/04

    Για το Κυπριακό συζήτησαν Αναστασιάδης - Μπλερ

    Με τον τέως πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο οποίος πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στην Κύπρο, συναντήθηκε σήμερα ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, και μεταξύ άλλων συζήτησαν και για...

    16:12 04/04

    FSB: Με τουρκική βοήθεια απετράπη τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία

    Χάρη στις πληροφορίες των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.

    16:09 04/04

    Το Βερολίνο εξακολουθεί να στηρίζει τη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας

    Η γερμανική κυβέρνηση είναι υπέρ της εκταμίευσης των επιπλέον τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος.

    16:04 04/04

    Ανάκληση πλαστικών πιρουνιών από τον ΕΦΕΤ

    Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε στην Ελλάδα από την επιχείρηση JUMBO ΑΕΕ.

    16:04 04/04

    Αποφασισμένος να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους για ένα ακόμη εξάμηνο ο Αυστριακός ΥΠΕΞ

    Ταυτόχρονα είχε διευκρινίσει ότι η Αυστρία τάσσεται υπέρ ενός πολύ αυστηρού διαχωρισμού ανάμεσα στο άσυλο και την μετανάστευση, υποστηρίζοντας μία περιοριστική πολιτική ασύλου.

    16:03 04/04

    Ρωσία: Η Δύση δεν είχε στόχο "να τσακίσει" τους τρομοκράτες στη Συρία

    "Προφανώς είχε άλλο στόχο: να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στην περιοχή και να ενισχύσει μέσα στη Συρία τη στρατιωτική και οικονομική παρουσία της".

    ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να σταματήσουν να αποφεύγουν ο ένας τον άλλον

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    Το δώρο που χάρισε η Αμερική στην Κίνα –στις αγορές- είναι ένα δώρο που οι Κινέζοι θα επιστρέψουν. Εάν δεν υπάρξει σημαντική διατάραξη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Κίνα θα...

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    Κίνα: Προς ενίσχυση δεσμών με την Ινδία έναντι ενδεχόμενου εμπορικού πολέμου με ΗΠΑ

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    Μέτρα προστασίας λαμβάνει το Πεκίνο, και βλέπει την Ινδία σαν πιθανό σύμμαχό του.

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    Οι μεγάλες κυβερνήσεις βάζουν στο στόχαστρο τον καφέ -κακά νέα για τα Starbucks

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    Τα Starbucks έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό στο εξωτερικό από τοπικές νεοσύστατες εταιρείες που κατάφεραν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το επιχειρηματικό...

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