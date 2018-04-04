Τετάρτη, 04-Απρ-2018 17:56
Το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018
Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2018. Πρώτο μάθημα, θα είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα, που θα εξετασθεί την Παρασκευή 8 Ιουνίου.
Αναλυτικά:
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων
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ΗΜΕΡΑ
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
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ΜΑΘΗΜΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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8-6-2018
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- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
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ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
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11-6-2018
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- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
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ΤΕΤΑΡΤΗ
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13-6-2018
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- ΙΣΤΟΡΙΑ
- ΦΥΣΙΚΗ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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15-6-2018
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- ΛΑΤΙΝΙΚΑ
- ΧΗΜΕΙΑ
- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
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ΤΡΙΤΗ
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19-6-2018
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- ΒΙΟΛΟΓΙΑ
- ΒΙΟΛΟΓΙΑ
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Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
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ΗΜΕΡΑ
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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ΠΕΜΠΤΗ
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7-6-2018
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- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Νέα Ελληνική Γλώσσα)
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ΣΑΒΒΑΤΟ
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9-6-2018
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- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)
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ΤΡΙΤΗ
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12-6-2018
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- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (ν.4186)*
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ΠΕΜΠΤΗ
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14-6-2018
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- ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (ν.4473)**
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
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16-6-2018
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- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)
- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ / ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ II
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ΔΕΥΤΕΡΑ
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18-6-2018
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-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ II)
- ΥΓΙΕΙΝΗ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
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ΤΕΤΑΡΤΗ
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20-6-2018
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- ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙI
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
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ΠΕΜΠΤΗ
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21-6-2018
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- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ