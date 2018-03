Τον Ευστάθιο Μαρίνο προτείνει το υπ. Εργασίας για νέο διοικητή του ΕΦΚΑ

Την Τετάρτη θα συζητηθεί - στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής - η πρόταση διορισμού του κ. Ευστάθιου Μαρίνου στη θέση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας.

Ο κ. Ευστάθιος Μαρίνος είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, επισημαίνει το υπουργείο.

Το πλήρες βιογραφικό.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μαρίνος Ευστάθιος

7 Απριλίου 1973

1 ΣΠΟΥΔΕΣ

1998: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2016 - Μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2017-: Project & Technical Manager σε σημαντικά έργα πληροφορικής:

-Κοινωνικό Μέρισμα 2017

-Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

-Σχεδιασμός και υλοποίηση του Γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Υπουργείο Εργασίας)

-Σχεδιασμός και υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

2016-: Ενεργή Συμμετοχή στις ομάδες Εργασίας:

-Εξειδίκευσης προτάσεων για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου απλοποιημένου και αποτελεσματικού πλαισίου υλοποίησης έργων και δράσεων ΤΠΕ του Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής) για έργα των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας

-Ενοποίησης των στοιχείων των πρώην ΦΚΑ και μετάπτωση των δεδομένων τους στο υπο διαμόρφωση Πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ

-Μέλος της ομάδας διαπραγμάτευσης (σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων) της Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους θεσμούς.

2016-: Technical Manager του πληροφοριακού συστήματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

2015-: Τεχνικός Σύμβουλος του διευθ/ντος συμβούλου & προέδρου της ΗΔΙΚΑ

2015 - 2015: Τεχνικός Σύμβουλος του Γ.Γ. της Βουλής των Ελλήνων

2012- : Product Manager του προϊόντος SafeCape Rules Toolset (βασική υποδομή για την εταιρεία DNAFit - Genetic Information for Fitness & Nutrition (UK) )

2009- 2018: Product Manager του προϊόντος SafeCape Insurance.Office

2008- 2018: Διαχειριστής και μέτοχος της εταιρείας SafeCape παραγωγή λογισμικού ΕΠΕ (www.safecape.gr)

2008 - 2012: Τεχνικός υπεύθυνος παρακολούθησης έργων πληροφορικής του Ασφαλιστικού Ταμείου ΤΣΑΥ (πλέον ΕΤΑΑ)

2007 - 2008: Τεχνικός σύμβουλος του Ασφαλιστικού Ταμείου ΤΣΑΥ

2007- 2008: Project & Product Manager του έργου "Rules Engine Evolution” για την αμερικανική εταιρία Sciona Inc

2005- 2007: Project & Technical Manager του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ για το έργο: "Τεχνικός Υπεύθυνος του έργου Αυτοματοποίησης των Συναλλαγών του ΤΣΑΥ"

2005- 2012: Σχεδίαση και ανάπτυξη του web front office της Ασφαλιστικής εταιρίας "Κύπρου Ζωής"

2004: Σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος "Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών" του ΕΥΣΕΚΤ

2004: Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής υποβολής τιμολογίων δημόσιων νοσοκομείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης

2003-2007: Μέλος της τεχνικής ομάδας ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ στο ερευνητικό πρόγραμμα "pEHR", e Ten, EC.

2001: Σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση της εφαρμογής τιμολόγησης νοσοκομείων (Ωνάσειο, Αττικόν, Υγείας Μέλαθρον-ΤΥΠΕΤ) Doc//Billing για την εταιρία Datamed Sa.

2000-2001: Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης κινήσεων ανταγωνισμού για την L’OREAL HELLAS

1998- 2000:

Σχεδίαση ανάπτυξη και συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος Ιατρικού φακέλου Ασθενών και διαχείρισης Ιατρείου-Πολυκλινικής Doc//Info για την εταιρία Datamed Sa.

1999-2001:

Σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος μηχανοργάνωσης του νοσοκομείου Teddington Memorial Hospital and Community NHS Trust- Λονδίνο, Αγγλία

1999- 2000: Κατασκευή και συντήρηση των ιστοσελίδων της Ομάδας Δράσης για το πρόβλημα του 2000- Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

1997-1999:

Ανάπτυξή και συντήρηση της εφαρμογής "Νομοτέλεια", και των On-line υπηρεσιών για την εταιρία ΕΙΤΑΑ, ΕΠΕ

1998-1999: Μέλος της τεχνικής ομάδας ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ στο ερευνητικό πρόγραμμα "DELICATE", ΓΓΕΤ.

1998- 2000: Μέλος της τεχνικής ομάδας ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ στο ερευνητικό πρόγραμμα "MOMEDA", Telematics, EC.

1998- 2000: Μέλος της τεχνικής ομάδας ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ στο ερευνητικό πρόγραμμα "THESIS", Esprit, EC.

1998: Μέλος της τεχνικής ομάδας ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ στο ερευνητικό πρόγραμμα "MEDICOM", Esprit, EC.

1995- 1996: Μέλος της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμογής "Παρακολούθηση Ασθενών με AIDS" για την Ιατρική Σχολή Αθηνών, εργαστήριο επιδημιολογίας.



3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

[ 1 ] It’s high time for Application Frameworks for health Care, S. Marinos, G. Marinos, A. Kordatzakis, M. Pragmatefteli, A. Georgoulas, D. Koutsouris

Clinical Knowledge Management: Opportunities and Challenges, Rajeev K.Bali, IDEA Group Publishing, chapter II, pp. 11-32, 2005

4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

[ 1 ] Mobile Medical Data (MOMEDA). A Personalized Medical Information System, S. Pavlopoulos, A. Prentza, E. Kyriacou, S. Marinos, A. Stasis, D. Kalivas, D. Koutsouris,

STUDIES IN HEALTH TECHNOLOGY AND INFORMATICS - User Acceptance of Health Telematics Applications, I. Iakovidis, S. Maglavera, A. Trakatellis (Eds.), IOS Press, Vol. 72, pp. 125-132, 2000

5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

[ 1 ] Improved weight management using genetic information to personalize a calorie controlled diet, Ioannis Arkadianos, Ana M Valdes, Efstathios Marinos, Anna Florou, Rosalynn D Gill, Keith A Grimaldi,

Nutrition Journal 2007, 6:29, 18 October 2007; "Highly accessed”, (Nutrition Journal has Impact factor 2.02)

6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

[ 1 ] Medical Products Electronic Commerce: Architectural and functionality issues, Nikos KATEVAS, Ioannis VLACHOS, Stergios PALAMAS, Efstathios MARINOS, Ourania PANOU-DIAMANDI, C. ZEELENBERG, C. VAN NIMWEGEN, Simon SMITH,

In proceedings of the VIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICOM ’98, Lemesos, Cyprus, pp 152, June 14-17, 1998

[ 2 ] Medical Products Electronic Commerce, Nikos KATEVAS, Ioannis VLACHOS, Efstathios MARINOS, Stergios PALAMAS, Ourania PANOU-DIAMANDI, C. ZEELENBERG, C. VAN NIMWEGEN, Simon SMITH,

In "Competing in the information society", Centro Cotone Congressi, Genova, Italy, pp. 590-600, 24-26 June, 1998

[ 3 ] Medical Products Electronic Commerce, N. Katevas, E. Marinos, I. Vlachos, S. Palamas, O. Panou-Diamandi, C. Zeelenberg, C. van Nimwegen, S. Smith, In Proceedings of the European Multimedia, Microprocessor Systems and Electronic Commerce Conference and Exhibition, Bordeaux, France, 28-30 September, 1998.

[ 4 ] A WEB-based Patient Record and Appointment Management System, S. Marinos, P. Nikoloudis, S. Pavlopoulos,

In "The First Joint Meeting of BMES & EMBS”, Annual Fall Meeting of the Biomedical Engineering Society, 21st Annual International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society, Hyatt Regency Atlanta, GA, USA, October 13-16, 1999

[ 5 ] A Personalized Medical Information System for Patient Education-MOMEDA, Pavlopoulos S, Prentza A, Kyriacou E, Marinos S, Stassis A, Kalivas D, Koutsouris D, Filippatos G.

In "The First Joint Meeting of BMES & EMBS”, Annual Fall Meeting of the Biomedical Engineering Society, 21st Annual International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society, Hyatt Regency Atlanta, GA, USA, October 13-16, 1999

[ 6 ] Προσωποποιημένο Σύστημα Ιατρικής Πληροφόρησης για την εκπαίδευση του ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια και ισχαιμική καρδιοπάθεια: Πρόγραμμα Momeda, Γ. Φιλιππάτος, Σ. Παυλόπουλος, Μ. Αργυρίου, Σ. Μαρίνος, Δ. Αγγουράς, Α. Πρέντζα, Α. Στασής, Ε. Κυριάκου, Δ. Καλύβας, Κ. Τσίλιας, Δ. Κουτσούρης

20ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Κρήτη, 14-16 Οκτωβρίου 1999, Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, περίληψη Νο 325

[7] Towards an XML-based user interface for electronic health record,

G. Marinos, S. Marinos, D. Koutsouris

25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Cancun, Mexico, September 17-21 2003

7 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά (Proficiency)

Ισπανικά (σε διαδικασία εκμάθησης-A2)

8 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

– Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

– Large scale applications

– Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς

– Ιατρικά πληροφοριακά συστήματα

– Τηλεϊατρική

– Βάσεις Δεδομένων