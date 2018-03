Επικεφαλής Εταίρος του Ευρωπαϊκού Έργου TOUREST η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού Έργου TOUREST (TOURISM WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS), Διαχείριση υδάτων στον Τουρισμό για βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών της Αδριατικής.

Το Έργο θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση πολιτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πρακτικών ενίσχυσης της αποδοτικής χρήσης των υδάτων στις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Interreg Adrion", έχει συνολικό προϋπολογισμό 972 χιλ. Ευρώ και μετέχουν συνολικά 10 εταίροι.

Επικεφαλής της ομάδας υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου είναι ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, Θεμιστοκλής Χειμάρας.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Πέμπτη 22/3 και αύριο Παρασκευή 23/3 πραγματοποιείται η εναρκτήρια συνεδρίαση των συμμετεχόντων εταίρων στο έργο, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία ως επικεφαλής εταίρος συντονίζει την υλοποίηση του και υποδέχεται τους εξής φορείς:

1. Περιφέρεια Κρήτης

2. Μη κυβερνητικό ίδρυμα Foundation Business Start-Up Center Bar, Μαυροβούνιο

3. Ένωση για τη διαπεριφερειακή, τοπική και Ευρωπαϊκή συνεργασία, Ιταλία

4. Οργανισμός για το Περιβάλλον Λομβαρδίας, Lombardy Foundation For The Environment, Ιταλία

5. Δημόσιος Οργανισμός Rizana Water Works, Σλοβενία

6. Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

7. Οργανισμός Υδάτων Σλοβενίας (Associated Partner)

8. Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Έρευνα (Associated Partner)

9. Κέντρο Οικολογικής Παραγωγής Κροατίας

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε σχετικά: "Το 2014 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν υπήρχε στον χάρτη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Δεν είχε καν κωδικό στην πλατφόρμα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τρία χρόνια μετά, συμμετέχει ήδη στην υλοποίηση πέντε σημαντικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ. Σήμερα, νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι που είμαστε ο συντονιστής, μεταξύ εννέα έμπειρων εταίρων από ξένες χώρες, του σημαντικού έργου ΤOUREST, που συνδέεται με το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων".