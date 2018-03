Forum με θέμα "The Story behind the quote" από το CEO Clubs Greece στις 29 Μαρτίου

Ένα πρωτοποριακό Forum με θέμα "The Story behind the quote" το οποίο απευθύνεται κυρίως στους CEOs εταιρειών και τα στελέχη των ομάδων τους διοργανώνει στις 29 Μαρτίου στο Divani Apollon Palace το CEO Clubs.

Το Forum θα φιλοξενήσει οκτώ CEOs διαφορετικών κλάδων, οι οποίοι θα εκφράσουν τις σκέψεις τους και θα μιλήσουν για πρώτη φορά για περιστατικά και μαθήματα που έχουν λάβει από την πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία τους.

Συγκεκριμένα, προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, όπως η Διευθύνουσα Σύμβουλος της FedEx κα Χριστίνα Αλεβίζου, o Επικεφαλής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ευρώπης και Βορείου Αφρικής της Enel Green Power, κ. Γεώργιος Παπαδημητρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Weber Shandwick κ. Δημήτριος Μιχόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Carlson Wagonlit Travel κ.Αντώνιος Βένιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Philips Lightingκ. Πολυδεύκης Λουκόπουλος, ο συνιδρυτής και μέτοχος της Velocity Partners Venture Capital κ.Κωνσταντίνος Μαύρος, η Ιδρύτρια & Managing Partner της Focus Bari κα Ξένια Κούρτογλου, καθώς και ο CEO της Marine Tours κ.Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Οι ομιλίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως, η υπόθεση υποκλοπών της Vodafone, οι πυλώνες της ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου ηγέτη, η λήψη κρίσιμων επαγγελματικών αποφάσεων ενός ηγέτη, καθώς και η αντιμετώπιση των προκλήσεων και αλλαγών που προκύπτουν διαρκώς στην αγορά.Ενδεικτικά, ο Γενικός Διευθυντής της Carlson Wagonlit Travel, κ. Αντώνης Βένιος, κάνοντας αναδρομή σε μία προσωπική του εμπειρία θα μιλήσει για τη σημασία του να βγαίνουμε έξω από τη ζώνη ασφαλείας μας όταν οι περιστάσεις το επιτάσσουν, ώστε να μπορέσουμε να εξελιχθούμε περισσότερο και να ανακαλύψουμε νέες πτυχές του εαυτού μας. Ο CEO της MarineTours, κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου θα αναλύσει τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το προφίλ ενός ηγέτη, αλλά και το πώς ένας ηγέτης πρέπει να αντιμετωπίζει μία ενδεχόμενη αποτυχία στην καριέρα του. Ενώ, θα δοθεί για πρώτη φορά η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να ακούσουν τον Κ. Δημήτριο Μιχόπουλο να μιλά για την εμπειρία του σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών καθώς και την αντίστοιχη διαχείριση της κρίσης.



Η εκδήλωση θα δώσει τη μοναδική ευκαιρία στα παρευρισκόμενα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων να αντιληφθούν τη δύναμη των λέξεων και την επίδραση των προσωπικών εμπειριών στην επαγγελματική τους ζωή, καθώς και να εμπνευστούν από τις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι διακεκριμένοι ομιλητές, ηγέτες των εταιρειών τους.

Για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το forum επισκεφθείτε το website του CEOClubsGreece: http://ceoclubsgreece.org/wp-content/uploads/2018/02/CEO-Clubs-Greece-Forum_Leaflet.pdf