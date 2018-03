"Bazaar for a Smile" από το Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού διοργανώνει το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 το "Bazaar for a Smile", με δωρεάν είσοδο στο Ωδείο Αθηνών, από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Όπως σημειώνει το Χαμόγελο του Παιδιού, στο bazaar θα βρείτε σε πολύ χαμηλές τιμές μοναδικά ρούχα επώνυμων Ελλήνων σχεδιαστών, υπέροχα brands σε ανδρικά και γυναικεία ρούχα, accessories, κοσμήματα, καλλυντικά, είδη σπιτιού καθώς και μια τεράστια συλλογή από πασχαλινές λαμπάδες, σοκολατένια αυγά και λαχταριστά τσουρέκια!

Με τις δημιουργίες τους συμμετέχουν οι σχεδιαστές:

Anna Veneti , Apergis Panos, Celebrity Skin , Dimitrios Ordoulidis, J C , Kallia Kossieri , Katerina Krommidaki , Kathy Heyndels , Konstantinos Mitrovgenis , La Fuga , La Vaca Loca , LAK Λάκης Γαβαλάς, Lila Nova, Marina Vernicos Collection, Mary Mary Shop , Nella Ioannou , Nia Jewelery , Olga Karaververis , Ouaretu , Prince Erotokritos , Pure , Smaili ’ s Creations , Tranoulis Fashion , Valtadoros Paris , Vasilis Emmanuel Zoulias , Vlassis Holevas , Yvonne Bosnjak , Zeus + Dione .

Με τα είδη τους συμμετέχουν οι εταιρείες:

3 Guys , Accessorize , Adams Shoes, Alouette, Anber Shop , Aristoteli Bitsiani , Badila , Beauty Link , Billy Sabbado , Blue Scents , Carpisa , Cotton House , Das Home, Desiree, Devotion, Fest, FF Group , Four Angels , Fresh Line , Frezyderm , Golden Rose Londessa , InArt , Ionia , Kem , Lace , Lapin , Lavazza , Mac Cosmetics , Mattel , Max Perry , Mcplus , Messinian Spa , Migato , Minerva , My Handmade Stuffs , Mymoo , Oriflame , Oxette , Oxford Company , Parex , Pink Woman , Polis Hammam , Prince Oliver , Realize , Replay , Sani Blu , Sephora , Tsakiris Mallas , United Colors of Benetton , Vardas , Vicko , Διόπτρα, Κομμωτές Καρδιάς by L ’ Oreal .

Όλα τα έσοδα από το bazaar θα ενισχύσουν το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"!