Να επισκεπτούν την Ελλάδα καλεί ο G. Pyatt τους Αμερικανούς τουρίστες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:31

Στο επίπεδο ένα, στην κατηγορία των χωρών που ενέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο για την ασφάλεια των Αμερικανών ταξιδιωτών, κατατάσσει την Ελλάδα το νέο Συμβουλευτικό Ταξιδιωτικό Πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Με αφορμή το νέο ταξιδιωτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Geoffrrey Pyatt απηύθυνε κάλεσμα στους Αμερικανούς τουρίστες να επισκεπτούν την Ελλάδα. "Ανυπομονώ να δω ακόμη περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες εδώ στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο", έγραψε χαρακτηριστικά.

Greece at the best level of the State Department’s new Travel Advisory Program. I’m looking forward to seeing even more American tourists here in Greece in the year ahead. https://t.co/Q71ID2CT3V