ΗΠΑ: Γερουσιαστής δεσμεύεται ότι θα διενεργηθεί έρευνα για την απόπειρα "πραξικοπήματος" εναντίον του Τραμπ

Ισχυρός γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων δεσμεύθηκε χθες Κυριακή πως θα διενεργηθεί έρευνα για τον ισχυρισμό ότι ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ροντ Ρόζενσταϊν συζήταγε το ενδεχόμενο να αποπειραθεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2017.

"Έγινε καταγγελία από τον τότε υπηρεσιακό διευθυντή του FBI ότι ο υφυπουργός Δικαιοσύνης βασικά προσπαθούσε να κάνει πραξικόπημα, να καθαιρέσει τον πρόεδρο βάσει της διαδικασίας της εικοστής πέμπτης τροπολογίας", τόνισε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, τοποθετούμενος κατά τη διάρκεια της εκπομπής "Face The Nation" του τηλεοπτικού δικτύου CBS που μεταδόθηκε χθες Κυριακή.

"Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης το αρνείται. Λοιπόν, υπόσχομαι στους τηλεθεατές σας το εξής: θα γίνει μια ακροαματική διαδικασία για (να εξακριβωθεί) το ποιος λέει την αλήθεια, τι πράγματι συνέβη", συμπλήρωσε ο Γκρέιαμ, που δηλώνει ανοικτά θερμός υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ.

Ο Άντριου Μακέιμπ, πρώην υπηρεσιακός διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας, δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξής του που μεταδόθηκε επίσης χθες Κυριακή πως ο Ρόζενσταϊν είχε θορυβηθεί τόσο από την απόφαση του Τραμπ να καθαιρέσει τον διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι που συζήταγε το ενδεχόμενο να στρατολογήσει μέλη της κυβέρνησης και να επικαλεστούν την 25η τροπολογία του αμερικανού Συντάγματος, προκειμένου να απομακρυνθεί ο μεγιστάνας των ακινήτων από την εξουσία.

"Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης οπωσδήποτε ανησυχούσε πολύ για τον πρόεδρο, την ικανότητά του" να ασκεί την εξουσία "και τις προθέσεις του εκείνη τη χρονική περίοδο", είπε ο Μακέιμπ στην εκπομπή "60 Minutes" του CBS.

Αποσπάσματα της συνέντευξης του Μακέιμπ μεταδόθηκαν ήδη από την Πέμπτη.

Ερωτηθείς εάν θα κλήτευε τον Ρόζενσταϊν και τον Μακέιμπ, ο Γκρέιαμ απάντησε "πώς θα μπορούσα να μην το κάνω, αν χρειάζεται;".

Ο Μακέιμπ διαδέχθηκε τον Κόμι και ανέλαβε υπηρεσιακός διευθυντής του FBI, αλλά παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2018. Παρέμεινε στέλεχος της υπηρεσίας, αλλά αποπέμφθηκε επίσης με αμφιλεγόμενο τρόπο τον Μάρτιο, μόλις 24 ώρες πριν συνταξιοδοτηθεί.

Το τρέχον διάστημα κάνει εκστρατεία προώθησης του βιβλίου του με τίτλο "Η Απειλή: Πώς το FBI Προστατεύει την Αμερική στην Εποχή της Τρομοκρατίας και του Τραμπ" (The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terror and Trump, St. Martin's Press, 2019).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ