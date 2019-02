Peterson Foundation: Ξεπέρασε τα $22 τρισ. το χρέος των ΗΠΑ

Το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπέρασε και το επίπεδο των 22 τρισ. δολ. σημειώνοντας νέο ρεκόρ, σε λιγότερο από 12 μήνες μετά την αναρρίχηση του πάνω από τα 21 τρισ. δολ. σύμφωνα με το αμερικανικό ίδρυμα Peterson Foundation.

Το εθνικό χρέος των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1 τρισ. δολ. τους τελευταίους 11 μήνες, αναφέρει το Peterson Foundation, προειδοποιώντας ότι αυτό είναι "ένα νέο σημάδι ότι η δημοσιονομική κατάσταση δεν είναι απλά μη βιώσιμη, αλλά η επιδείνωση [των δημοσιονομικών] επιταχύνεται".

Το ίδρυμα έκανε αυτές τις εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας τις ημερήσιες ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών για τις υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το ίδρυμα έχει από καιρό ζητήσει τη μείωση του χρέους προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη οικονομική υγεία της χώρας.

Το χρέος φτάνει σχεδόν 1,8 φορές το συνολικό ποσό των χρημάτων που βρίσκονται σε καταθέσεις σε όλες τις αμερικανικές τράπεζες, αναφέρει το Peterson Foundation, ενώ εκτιμά ότι εάν το κάθε αμερικανικό νοικοκυριό έδινε 1.000 δολ. το μήνα θα χρειάζονταν σχεδόν 11 χρόνια για να αποπληρωθεί το εθνικό χρέος.

Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 78% το 2019 στο 106% μέχρι το 2029 και μέχρι το υψηλό του 193% έως το 2049 με βάση τις υφιστάμενες δημοσιονομικές πολιτικές, εκτιμά από την πλευρά του το Brookings Institution σε έκθεση που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Το χρέος των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε μετά την ύφεση του 2007-2009 και άρχισε πάλι να αυξάνεται μετά τις φορολογικές περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ το 2017 και την αύξηση των ομοσπονδιακών δαπανών.

The #NationalDebt has now surpassed $22 trillion — and it’s projected to continue growing rapidly in the years to come. pic.twitter.com/8unftLjG6X