O Elon Musk μοιράστηκε στο Twitter τη δοκιμή της μηχανής του διαστημόπλοιου Starship

Την πρώτη δοκιμή της μηχανής του πυραύλου Starship Raptor της εταιρείας του, Space-X, μοιράστηκε μέσω Twitter ο Elon Musk, ισχυρός άνδρας της Tesla.

Ο σχεδιασμός του Starship έχει ως τελικό στόχο την μεταφορά ανθρώπων και φορτίου στον Άρη και η SpaceX βρίσκεται στην φάση της κατασκευής μιας πρώτης μορφής του στις εγκαταστάσεις της στο Brownsville του Τέξας.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S