Έντεκα χώρες της ΕΕ αναγνώρισαν επισήμως τον Γκουαϊδό ως πρόεδρο της Βενεζουέλας

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Δανία αναγνώρισαν τη Δευτέρα το πρωί τον Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, αίροντας την αναγνώριση εκ μέρους τους του Νικολάς Μαδούρο ως αρχηγού του κράτους της λατινοαμερικανικής χώρας.

Λίγο αργότερα, ακολούθησαν η Ολλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Οι συγκεκριμένες χώρες είχαν δώσει περιθώριο ορισμένων ημερών στον Μαδούρο να δεχθεί την διοργάνωση νέων προεδρικών εκλογών, καθώς δεν αναγνωρίζουν τη διαδικασία του Μαΐου του 2018, την οποία μποϊκόταρε η αντιπολίτευση.

"Οι Βενεζουελάνοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται ελεύθερα και δημοκρατικά. Η Γαλλία αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως "προσωρινό πρόεδρο" για να θέσει σε κίνηση την εκλογική διαδικασία. Υποστηρίζουμε την Ομάδα Επαφής, η οποία δημιουργήθηκε με τη συνεργασία της ΕΕ, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο", σημείωσε, μέσω Twitter, ο αρχηγός του γαλλικού κράτους Εμανουέλ Μακρόν.

Μετά τη λήξη του οκταήμερου "τελεσιγράφου" την Κυριακή το βράδυ, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προχώρησαν και στην τυπική αναγνώριση του Γκουαϊδό, ακολουθώντας τις περισσότερες χώρες της αμερικανικής ηπείρου, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ιαπωνία.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, αναγνωρίζοντας τον Γκουαϊδό, σημειώνουν ότι εκείνος είναι πλέον υπεύθυνος για τη διοργάνωση εκλογών για τον νέο πρόεδρο της Βενεζουέλας.

"Ο Νικολάς Μαδούρο δεν προκήρυξε προεδρικές εκλογές εντός του περιθωρίου των οκτώ ημερών που του είχε τεθεί. Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με Ευρωπαίους συμμάχους του, αναγνωρίζει τώρα τον Χουάν Γκουαϊδό ως συνταγματικό προσωρινό πρόεδρο μέχρι τη διεξαγωγή αξιόπιστων εκλογών. Ας ελπίσουμε αυτό να μας οδηγήσει εγγύτερα στο τέλος της ανθρωπιστικής κρίσης", ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε τη Δευτέρα, σε δηλώσεις της από το Τόκιο, όπου βρίσκεται, ότι αναγνωρίζει τον Γκουϊαδό ως προσωρινό πρόεδρο.

"Ο Γκουαϊδό είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε και από τον οποίο αναμένουμε να θέσει σε κίνηση τη διαδικασία προκήρυξης εκλογών το συντομότερο δυνατόν, καθώς είναι ο νόμιμος προσωρινός πρόεδρος, τόσο από τη γερμανική οπτική όσο και από την οπτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων μας", δήλωσε η επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης.

