Ο Μαδούρο αψηφά τη Δύση, το τελεσίγραφο των Ευρωπαίων εκπνέει

Ο αρχηγός του κράτους της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνεχίζει να αψηφά τη Δύση ενώ λήγει σήμερα το τελεσίγραφο που έχουν απευθύνει έξι χώρες της ΕΕ, οι οποίες τον καλούν να συγκαλέσει νέες προεδρικές εκλογές, διαφορετικά θα αναγνωρίσουν ως πρόεδρο τον αντίπαλό του, τον Χουάν Γκουαϊδό.

Έξι χώρες (η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Βρετανία) είχαν δώσει στον Νικολάς Μαδούρο προθεσμία οκτώ ημερών για να προκηρύξει νέες προεδρικές εκλογές.

Αντί γι' αυτό, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος επανεμφανίσθηκε χθες, Σάββατο, δημοσίως για πρώτη φορά εδώ και έξι μήνες, πρότεινε την ιδέα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, για να αντικατασταθεί ένα κοινοβούλιο στο οποίο η αντιπολίτευση έχει την πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει τον χρόνο διεξαγωγής τους ή τον τρόπο της διαδικασίας.

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους ζήτησαν την αποχώρηση Μαδούρο

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν χθες στους δρόμους του Καράκας, οι μεν για να απαιτήσουν την αποχώρηση του Νικολάς Μαδούρο, οι άλλοι για να γιορτάσουν την 20η επέτειο της μπολιβαριανής επανάστασης και να επαναβεβαιώσουν την υποστήριξή τους προς τον σοσιαλιστή ηγέτη.

Large crowd of pro-Guaido protestors in Caracas. They’re protesting against Nicolas Maduro#Venezuela #2Feb pic.twitter.com/xB0zib3Gyv